Khoảnh khắc hai con hươu "tỉ thí võ công" trong rừng Cúc Phương gây sốt

Mới đây, một video ghi lại khoảnh khắc hai con hươu đang nô đùa với nhau, cả hai đều giơ hai chân trước lên rồi đứng bằng hai chân sau rất chuyên nghiệp.

Chưa dừng lại, hai chú hươu này dùng hai chân trước của mình "tỉ thí võ công" với nhau tạo nên khoảnh khắc ngộ nghĩnh, hồn nhiên và thú vị của loài vật.

Khoảnh khắc "tỉ thí võ công" của hai chú hươu trong rừng Cúc Phương gây sốt trên mạng xã hội (Video: VQG Cúc Phương cung cấp).

Sau khi khoảnh khắc đáng yêu này được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút gần 1 triệu lượt xem, hàng chục nghìn bình luận và chia sẻ. Trên fanpage chính thức của Vườn quốc gia Cúc Phương, đoạn video thu hút gần 700.000 lượt xem và hơn 19.000 lượt tương tác và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Chị Thu Phương ở Ninh Bình cho hay, chưa bao giờ được nhìn thấy khoảnh khắc đáng yêu này của động vật. Chỉ có trong thế giới hoang dã mới có những điều kỳ diệu như vậy.

Chị Hồng Lam sau khi xem xong video bình luận: "Hai con hươu con này như đang "tỉ thí võ công", mặc cho có người ở gần đó và đang quay lại khoảnh khắc chúng đang vật lộn với nhau nhưng cả hai con vật đều không để ý đến những người xung quanh. Chúng hồn nhiên vui đùa với nhau trong không gian riêng rất tự nhiên".

Nhiều người sau khi biết được nơi xảy ra sự việc này ở Vườn quốc gia Cúc Phương ở Ninh Bình, đã bày tỏ muốn được đến luôn nơi này để được ngắm những con vật thật sự đáng yêu và gần gũi như thế.

Hai con hươu đứng bằng hai chân sau, dùng hai chân trước "tỉ thí võ công với nhau" (Ảnh cắt từ clip).

Anh Thái Sơn tâm sự: "Vườn quốc gia Cúc Phương tôi đã từng đến nhiều lần, nhưng chưa bao giờ được chứng kiến hình ảnh dễ thương của những con vật như thế tại đây. Phải thật may mắn mới được nhìn thấy hình ảnh "có một không hai" như thế này".

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, video về hai con hươu đang nô đùa, "tỉ thí võ công" được nhân viên Vườn quốc gia Cúc Phương ở Ninh Bình ghi lại tại khu bảo tồn thiên nhiên của vườn. Khu vực này nằm trong tour du lịch Trách nhiệm - Bảo tồn bền vững tại vườn quốc gia lâu đời nhất của Việt Nam này.

Nhân viên Vườn quốc gia Cúc Phương chia sẻ, đây chỉ là hình ảnh những con hươu trong vườn đang nô đùa với nhau. Không nghĩ, sau khi video được đăng lên mạng xã hội lại thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng đến như vậy.

Ông Đỗ Hồng Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ, Vườn quốc gia Cúc Phương cho biết, các cá thể trong video là hươu sao, một loài đang được bảo tồn tại Cúc Phương.

Sau quá trình chăm sóc tại các chương trình cứu hộ, những cá thể này được thả vào khu bán hoang dã rộng gần 200ha để thích nghi dần với môi trường tự nhiên trước khi có thể trở lại rừng. Khu bán hoang dã chỉ mở cửa cho khách tham quan khi có hướng dẫn viên đi cùng nhằm đảm bảo an toàn cho du khách, giữ gìn an ninh rừng và tránh ảnh hưởng tới động vật.

Vườn quốc gia Cúc Phương ở Ninh Bình (Ảnh: Thái Bá).

Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ, Vườn quốc gia Cúc Phương cũng cho biết thêm, trong tour tham quan rừng, du khách không chỉ được chiêm ngắm những đàn hươu tự nhiên đi lại trong rừng mà còn được tham quan khu bảo tồn ngoại vi, tìm hiểu về công tác cứu hộ, bảo tồn động vật hoang dã; tham quan và lắng nghe những câu chuyện về các loài linh trưởng, rùa, cầy, tê tê, rái cá, mèo rừng…

Ngoài ra con được tham quan khu bảo tồn thú móng guốc và chim; chiêm ngưỡng vẻ đẹp của vũ điệu chim công, gà lôi trắng…