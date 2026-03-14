Tranh cãi hành khách bóc nem thính, uống bia trên máy bay

Hình ảnh trong đoạn video cho thấy, trên chiếc bàn ăn nhỏ, gói nem thính được mở ra, sau đó hai người lần lượt thưởng thức cùng bia một cách thích thú. Khung cảnh diễn ra trong khoang hành khách, xung quanh là nhiều người khác đang nghỉ ngơi.

Sự việc gây tranh cãi trên mạng xã hội với hai luồng ý kiến khác nhau. Có người cho rằng, đây là việc không nên làm vì gây mùi, ảnh hưởng đến hành khách khác. Tuy nhiên, một số ý kiến bày tỏ, đi máy bay cũng như ngồi xe khách, việc ăn uống là chuyện hoàn toàn bình thường.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, TS Trịnh Lê Anh (Giảng viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội), cho biết ông đã xem hình ảnh hai vị khách mang theo nem thính, nem chua rồi ăn trên máy bay.

Về quy định, nếu được đóng gói đúng cách, nem chua hay nem thính không nằm trong danh mục cấm mang theo khi bay nội địa, Tuy nhiên, giữa việc "được làm" và "nên làm" có khoảng cách về văn hoá ứng xử.

"Máy bay là "hộp kín", khổng lồ di chuyển ở độ cao 10.000m với hệ thống điều hoà tuần hoàn. Việc bày biện nem chua, nem thính - món ăn kèm với tỏi, ớt và mùi đặc trưng - là hành vi "xâm lấn khứu giác" của những người xung quanh.

Nếu cãi "lý" bảo vệ hành khách này là không sai nhưng rõ ràng cái "tình" trong trường hợp này chưa được", TS Trịnh Lê Anh nhấn mạnh.

Vị chuyên gia nêu quan điểm, máy bay không phải là "xe khách trên trời". Suy nghĩ "không cấm thì làm" hay xem máy bay như xe khách là nhầm lẫn về văn minh khi tham gia giao thông. Xe khách có cửa sổ, không gian thoáng, còn máy bay đòi hỏi "môi trường mùi trung tính".

Khi một người mở gói đồ ăn có mùi có nghĩa đang phá vỡ "bong bóng riêng tư" của người bên cạnh, có thể là trẻ nhỏ, người già hoặc những người bị say máy bay.

"Tôi không phê phán vị khách này nhưng đây là hành vi thiếu sự tinh tế khi đi lại. Về vệ sinh, việc bóc lá, bày trên bàn gây khó khăn cho việc dọn dẹp và mất mỹ quan chung. Nếu ai cũng mang đặc sản có mùi như sầu riêng, mắm tôm, cá khô... cabin sẽ thành chợ thực phẩm", ông nhấn mạnh.

Cùng chung quan điểm về vấn đề này, ông Bùi Thanh Tú - Giám đốc Marketing BestPrice Travel - đánh giá, mang theo thực phẩm lên máy bay không phải lúc nào cũng bị cấm nhưng việc ăn uống nên giữ sự tôn trọng không gian chung.

Thay vì tranh cãi đúng - sai như cư dân mạng đang bình luận, câu chuyện này là lời nhắc nhở khi đi máy bay, hành khách nên tìm hiểu các quy định của hãng và lựa chọn cách ứng xử phù hợp.

Những món ăn có mùi mạnh hoặc bày biện đồ ăn trên bàn nhỏ có thể gây ảnh hưởng đến trải nghiệm chung của mọi người. Vì vậy, đa số hãng hàng không đều khuyến cáo khách hạn chế mang theo các thực phẩm nặng mùi.

"Từ góc độ văn hoá du lịch, khi di chuyển bằng máy bay - không gian công cộng đặc thù - mỗi hành khách nên chú ý sự tiện nghi và cảm nhận chung. Điều này không chỉ giúp chuyến bay diễn ra thoải mái hơn mà còn góp phần xây dựng hình ảnh văn minh của khách Việt khi tham gia giao thông hàng không", ông Tú nêu ý kiến.

Các vị chuyên gia cho rằng, thưởng thức đặc sản là cái thú của mỗi người nhưng nên thực hiện ở không gian mở hoặc tại nhà. Đi du lịch một cách văn minh là sự thoải mái của bản thân không trở thành nỗi phiền hà cho người khác.

Tại Việt Nam, các hãng hàng không đều có bán đồ ăn trên máy bay như cơm, mỳ tôm, bánh mì...

Về việc mang đồ ăn lên máy bay, hãng Vietjet khuyến cáo, không khuyến khích hành khách mang đồ ăn lên chuyến bay để đảm bảo sức khoẻ cho toàn bộ hành trình. Việc này cũng góp phần hạn chế đồ ăn có mùi nồng, làm ảnh hưởng những người khác.

Trong khi đó, Vietnam Airlines khuyến cáo, hãng không hạn chế các loại thực phẩm (trừ vật phẩm có mùi như nước mắm, sầu riêng...). Thực phẩm mang theo trong hành lý xách tay/ký gửi cần đáp ứng quy định về trọng lượng, kích thước và số kiện của hành lý xách tay/ký gửi.

Vietnam Airlines không hạn chế các loại đồ uống (trừ đồ uống có cồn). Đồ uống mang theo trong hành lý xách tay/ký gửi cần đáp ứng quy định về trọng lượng, kích thước và số kiện của hành lý xách tay/ký gửi.