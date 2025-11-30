Hướng dẫn viên du lịch mắng khách suốt 70 phút vẫn được khen

Ấn tượng phổ biến của nhiều du khách khi tham quan các bảo tàng ở châu Âu là không gian nghiêm trang, mọi người lặng lẽ quan sát hiện vật và trò chuyện nhẹ nhàng.

Tuy nhiên, một số bảo tàng đang cố gắng phá vỡ hình ảnh đó, hướng tới cách tiếp cận tương tác, sinh động hơn.

Gương mặt cáu kỉnh của nam hướng dẫn viên khi đưa khách tìm hiểu bảo tàng (Ảnh: Mail).

Trong nỗ lực làm cho việc tìm hiểu lịch sử trở nên bớt khô khan, khó gần, một bảo tàng tại Đức đã chọn hướng đi hoàn toàn khác thường.

Tại bảo tàng Kunstpalast ở Düsseldorf, nơi sở hữu bộ sưu tập thủy tinh lớn nhất châu Âu, du khách có thể đăng ký tour do hướng dẫn viên du lịch Joseph Langelinck phụ trách. Anh được mọi người đặt cho biệt danh “hướng dẫn viên cáu kỉnh”.

Tour tham quan đặc biệt này được bảo tàng quảng cáo là “vô cùng khó chịu”. Thời gian "hướng dẫn viên du lịch cáu kỉnh" đồng hành với khách trong vòng 70 phút với mức giá 6 bảng Anh/người (khoảng 210.000 đồng).

Trang chính thức của bảo tàng có phần mô tả khá chi tiết về nam hướng dẫn viên này. Anh được giới thiệu là người biết mọi thứ về kiến thức trong bảo tàng. Quan trọng hơn, anh cũng nắm khá rõ tâm lý chung của du khách. Bởi vậy, thái độ của Joseph khi biểu hiện ra ngoài thường thể hiện sự khó chịu, buồn chán và kiêu ngạo.

Tour dẫn khách trong vòng 70 phút (Ảnh: Mail).

“Sự bực bội của nam hướng dẫn viên thường nhắm vào một số nghệ sĩ và tác phẩm. Anh cũng thường để ý và theo dõi phần kiến thức còn thiếu hụt của du khách. Bởi vậy, hãy cẩn thận với "hướng dẫn viên cáu kỉnh" nhé!", bảo tàng giới thiệu về tour tham quan này.

Được biết trong suốt chuyến đi, Joseph liên tục quát mắng, nhắc nhở du khách nếu họ ngồi xuống, tỏ ý thiếu tập trung hay chỉ dán mắt vào màn hình điện thoại.

Dẫn tour theo phong cách thô lỗ, nhưng nam hướng dẫn viên lại bất ngờ trở thành hiện tượng tại bảo tàng. Dù nhu cầu của khách tăng cao, bảo tàng vẫn chỉ tổ chức tour này 2 lần mỗi tháng. Từ khi ra mắt hồi tháng 5 đến nay, mọi suất tham gia đều cháy vé.

Hiện tại, người muốn đăng ký tour của "hướng dẫn viên cáu kỉnh" sẽ phải chờ sang năm sau.

Nghệ sĩ trình diễn Carl Brandi - người hóa thân thành "hướng dẫn viên du lịch cáu kỉnh Joseph" - cho biết, anh luôn cố làm tròn vai. Dù bề ngoài thể hiện sự khó tính, thường xuyên quát mắng khách nhưng anh luôn giữ đúng nguyên tắc không bao giờ xúc phạm trực tiếp một cá nhân dựa trên tính cách hay ngoại hình của họ.

"Tôi chỉ thường mắng chung cả nhóm khách. Mục tiêu chính của tôi là những phần kiến thức còn thiếu hụt của họ", anh nói.

Ông Felix Krämer, Giám đốc bảo tàng Kunstpalast, nảy ra ý tưởng mời nghệ sĩ Brandi đóng vai "hướng dẫn viên cáu kỉnh" một phần vì trào lưu nhà hàng “phục vụ thô lỗ” lan truyền mạnh trên mạng xã hội tại Anh thời gian qua. Khi tới nhà hàng này, khách được các nhân viên phục vụ theo phong cách thô lỗ, không lịch sự.

Nhà hàng nổi tiếng với khẩu hiệu “Đồ ăn ngon, phục vụ tệ hại”. Trong đó nhân viên được yêu cầu liên tục buông lời chế giễu khách. Tuy nhiên, một số đoạn video chia sẻ lên mạng xã hội lại gây tranh cãi vì nhân viên bị cho là hành xử “quá đà”.

Tuy vậy, tour tham quan cùng với “hướng dẫn viên cáu kỉnh” tại bảo tàng Kunstpalast lại nhận được những phản hồi tích cực. Sau 70 phút bị quát tháo và chụp ảnh liên tục, phần lớn khách tham quan đều tỏ ra thích thú.

“Tôi thấy anh ấy biểu hiện rất hài hước và thông minh", một du khách chia sẻ cảm nhận khi tham gia tour.