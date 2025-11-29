Nơi người dân mua thịt chó phải lén lút như tìm hàng cấm sau quy định mới

Việc mua bán lén lút tại các lò mổ như hàng cấm

Thế giới từng chứng kiến nhiều bê bối liên quan tới thịt động vật, từ thịt ngựa, thịt mèo cho tới thịt chó.

Mới đây, lệnh cấm thịt chó tại Jakarta (Indonesia) tiếp tục trở thành tâm điểm tranh luận, chia rẽ giữa các nhóm bảo vệ quyền động vật và những người coi đây là “món ăn truyền thống”.

Tại một quán ăn vắng vẻ ở thủ đô, anh Alfindo Hutagaol vẫn ngồi trước đĩa cơm, sốt xanh và thịt chó nướng. Bữa ăn này vốn quen thuộc với nhiều người, nhưng nay đã bị cấm. Jakarta vốn là một trong số ít nơi còn cho phép buôn bán thịt chó, mèo.

Người dân thưởng thức món thịt chó ở Indonesia (Ảnh: AFP).

Tuy nhiên trong tuần này (từ 24/11), chính quyền thành phố đã công bố lệnh cấm buôn bán các loại thịt từ những loài có nguy cơ truyền bệnh dại, bao gồm chó, mèo, dơi, khỉ và cầy hương. Động thái diễn ra trong bối cảnh chiến dịch phản đối thịt chó mèo ngày càng mạnh mẽ tại quốc gia Hồi giáo lớn nhất thế giới.

Dù người Hồi giáo không ăn thịt chó, món này lại khá phổ biến trong một số cộng đồng khác tại Indonesia.

Trao đổi với phóng viên tờ AFP trước khi lệnh cấm được ban hành, anh Alfindo khẳng định bản thân là một trong những người phản đối hoàn toàn.

“Không nên ra lệnh cấm như vậy. Đừng chỉ nhìn mặt tiêu cực, hãy nhìn cả lợi ích của nó nữa", anh nói.

Dù không phổ biến, thịt chó tại một số vùng ở Indonesia được coi là “bài thuốc dân gian”. Trong đó, một số nơi người dân tin rằng ăn thịt chó giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết.

Một thực khách khác cũng là tín đồ của món thịt chó. Anh Sunggul Sagala (43 tuổi), cho biết món này là truyền thống với một số cộng đồng và khẳng định “không thể loại bỏ khỏi bàn ăn một cách đột ngột”.

Những con chó trong lồng ở lò mổ (Ảnh: News).

Được biết, ngay cả trước khi lệnh cấm chính thức có hiệu lực, việc buôn bán thịt chó tại Jakarta đã chuyển sang dạng “ngầm”, không còn rao bán công khai như trước.

Anh Sunggul cho biết, điều này khiến giá thịt chó tăng phi mã, đột nhiên trở nên đắt hơn cả thịt bò:

“Thực tế mua thịt chó bây giờ chẳng khác nào đi tìm hàng cấm. Việc buôn bán tại các lò mổ cũng trở nên lén lút hơn", anh nói.

Một số địa phương khác đã tự áp dụng lệnh cấm, như thành phố Semarang (Trung Java). Trước đó vào năm 2024, giới chức địa phương từng chặn một xe tải chở hơn 200 con chó đang trên đường tới lò mổ và bắt giữ 5 người liên quan.

Tuy nhiên, đến nay Jakarta vẫn chưa công bố kế hoạch xử lý các con vật bị bỏ lại khi nhu cầu tiêu thụ giảm. Hàn Quốc từng gặp rắc rối tương tự. Khi lệnh cấm thịt chó có hiệu lực, các chủ trại không biết đưa số chó không tiêu thụ đi đâu.

Lệnh cấm được hoan nghênh, nhưng việc thực thi không dễ

Lệnh cấm với thời gian gia hạn trong 6 tháng, được các tổ chức bảo vệ động vật hoan nghênh.

Bà Merry Ferdinandez, đại diện liên minh Dog Meat Free Indonesia (DMFI), đánh giá đây là “cam kết rõ ràng của Jakarta trong việc thúc đẩy phúc lợi động vật”.

Các thành viên của tổ chức bảo vệ động vật giải cứu chó khỏi lò mổ (Ảnh: News).

Khảo sát của DMFI trong năm 2021 cho thấy, 93% người Indonesia phản đối việc buôn bán thịt chó và muốn cấm hoàn toàn.

Tuy vậy, nghiên cứu một năm sau đó ghi nhận số lượng 9.500 con chó chủ yếu bị bắt từ đường phố tại tỉnh Tây Java- nơi vẫn còn bệnh dại. Chúng được đưa vào Jakarta để tiêu thụ.

Mặc dù lệnh cấm mới chỉ áp dụng tại thủ đô, DMFI kỳ vọng động thái này sẽ khuyến khích những địa phương khác làm theo.

Hiện Jakarta là một trong 11 tỉnh của Indonesia được công nhận không có bệnh dại kể từ năm 2004.

Ông Hasudungan Sidabalok, người đứng đầu cơ quan an ninh lương thực hàng hải nông nghiệp Jakarta, cho biết lệnh cấm là “một trong những nỗ lực” để duy trì thành quả hơn 20 năm qua.

Dù hiện không còn phổ biến cảnh bán thịt chó công khai, Jakarta vẫn còn 19 nhà hàng phục vụ món này và ít nhất 2 lò mổ đang hoạt động. Ông Sidabalok thừa nhận việc thay đổi thói quen của một số cộng đồng “không hề đơn giản”.

Sau thời gian gia hạn 6 tháng, các cơ sở vi phạm có thể bị xử lý từ nhắc nhở bằng văn bản tới thu hồi giấy phép kinh doanh.