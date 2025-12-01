Thưởng thức bánh canh ở Hà Nội, khách ăn phải mực thối nhũn mùi tanh nồng

Khoảng 19h ngày 29/11, chị M.A. cùng bạn tới ăn tại một quán bánh canh nằm ở khu vực Nghĩa Tân. Đây vốn là quán ăn quen thuộc nơi vị khách từng tới nhiều lần.

Lần này, hai vị khách gọi một bát bánh canh hải sản và một suất bánh canh cá rô ta. Khi nhân viên phục vụ mang đồ tới bàn, chị M.A. vui vẻ thưởng thức, chưa phát hiện thấy điều gì bất thường.

Tuy nhiên sau khi nếm thử phần nước dùng và ăn một số loại hải sản đi kèm, vị khách thấy có mùi khó chịu. Lúc này chị mới giật mình để ý những con mực dường như bị hỏng.

Khách bức xúc khi ăn phải phần mực bị nhũn nát, bốc mùi tanh nồng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Gắp riêng phần mực ra ngoài, vị khách tá hỏa khi thấy món hải sản đã bị nhũn nhớt, bốc mùi tanh nồng khó chịu. Không thể tiếp tục dùng bữa, vị khách phản hồi với nhân viên phục vụ.

Tuy nhiên, thay vì kiểm tra kỹ về chất lượng đồ ăn phục vụ khách, các nhân viên trong bếp chỉ xem xét qua loa và thản nhiên nói rằng "mực vừa được chần". Quán ăn cũng không có bất cứ câu nói nhận lỗi hay đổi trả suất ăn khác cho khách.

Vì bức xúc với cách xử lý thiếu chuyên nghiệp của quán, vị khách thanh toán tiền đầy đủ rồi ra về. Hóa đơn của khách gồm bánh canh hải sản giá 65.000 đồng và bát canh cá rô ta 45.000 đồng.

Tuy nhiên vì muốn lên tiếng cảnh báo người khác nên thận trọng khi lựa chọn các hàng quán ăn uống, chị M.A. quyết định chia sẻ trải nghiệm kém vui lên một diễn đàn chuyên về ẩm thực.

Bài viết ngay lập tức thu hút lượng tương tác lớn. Trong đó không ít các ý kiến cho biết, họ từng là khách quen của quán ăn này. Tuy nhiên sau một thời gian, khách thấy chất lượng đồ ăn của quán đi xuống, nên đã tìm kiếm địa điểm khác.

"Tôi biết tới quán này sau khi nghe chia sẻ trải nghiệm của một blogger du lịch có tiếng. Thời gian đầu, chất lượng đồ ăn ổn định. Tuy nhiên sau đó không rõ vì lý do giá cả nguyên liệu đắt đỏ hay vì nguyên nhân nào khác, chất lượng món ăn ngày càng tệ. Thậm chí có lần tôi ăn phải sợi bánh canh còn cứng như chưa nấu kỹ", vị khách có tên Thu Thủy chia sẻ.

"Nhìn những con mực đen nhớt thế này có lẽ là hàng đông lạnh nhưng bị quá hạn sử dụng. Rất cần sự vào cuộc của cơ quan chức năng để các hàng quán trên địa bàn Thủ đô làm ăn chuẩn chỉnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho khách", tài khoản Nguyễn Minh nói.

Một suất bánh canh của quán (Ảnh: Nguyễn Nhật Linh).

Về phần mình, chị M.A. cho biết, kể từ khi chia sẻ bài viết, vị khách vẫn chưa nhận được bất cứ thông tin phản hồi hay lời xin lỗi chính thức từ phía cơ sở kinh doanh ăn uống nói trên.

Theo tìm hiểu, quán bánh canh nơi vị khách có trải nghiệm không tốt nằm ở khu vực Nghĩa Tân thuộc phường Tô Hiệu, Hà Nội. Khi phóng viên Dân trí liên hệ với đường dây nóng của nhà hàng, số điện thoại luôn ở tình trạng đã khóa máy, không thể liên lạc.

Trên nền tảng đánh giá từ Google, nhà hàng đạt số điểm 3,7 trên 5 sao. Trong đó, thời gian gần đây, cơ sở này liên tục nhận những phản hồi không tốt từ phía thực khách.

Vị khách có tên Nguyễn Nhật Linh cho biết từng tới quán ăn rất nhiều lần và là khách quen từ ngày cơ sở mới mở cửa. Tuy nhiên vị khách nhận thấy sau này, chất lượng dịch vụ cũng như đồ ăn bị giảm sút.

Cùng chung cảm nhận, vị khách Dương Thùy tới quán ăn cách đây 2 tuần, nhận xét bánh canh bị cứng, nước dùng mặn và lượng đồ ăn rất ít. Khách mua suất ăn có giá 45.000 đồng và phải trả thêm 5.000 đồng tiền hộp để mang về.