Sự thật về phòng nghỉ trong hang giá 60 triệu đồng/đêm gây xôn xao

Chiều 21/7, Sở Du lịch Ninh Bình cho biết, qua thông tin phản ánh về hình ảnh một phòng ngủ trong hang núi nằm trên địa bàn huyện Hoa Lư (Ninh Bình) đang được chào bán với giá hơn 60 triệu đồng/đêm, Sở đã khẩn trương thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành xác minh.

Phòng ngủ trong hang núi ở huyện Hoa Lư (Ninh Bình) được giao với giá hơn 60 triệu đồng/đêm gây xôn xao.

Cụ thể, sáng 21/7, Đoàn kiểm tra liên ngành gồm: Các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở Du lịch, Công an tỉnh, UBND huyện Hoa Lư tiến hành kiểm tra cơ sở có tên Tràng An Passion Homestay and Dê Quý 135, địa chỉ tại thôn Xuân Áng Nội, xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở này không có mặt. Toàn bộ khu vực kinh doanh phòng nghỉ, ăn uống của cơ sở đang dừng hoạt động. Một người nhà được giao nhiệm vụ trông coi toàn bộ cơ sở này.

Sáng 21/7, Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Ninh Bình làm việc với người trông coi của cơ sở quảng cáo phòng trong hang núi với giá "khủng".

Theo người trông coi này, khu vực có hình ảnh đăng trên mạng trước đây được chủ cơ sở bố trí, sắp xếp vật dụng để chụp ảnh nhằm mục đích quảng cáo, thu hút khách, không phải để kinh doanh lưu trú.

Tiến hành kiểm tra thực tế tại khu vực chủ cơ sở chụp ảnh đăng lên mạng, cơ quan chức năng ghi nhận tại đây không còn bố trí giường ngủ (có đệm), các vật dụng như đã đăng ảnh quảng cáo.

Toàn bộ khu vực hiện chỉ có một vài vật dụng cũ kỹ, nơi này gia chủ cũng đang dùng làm nơi chứa đồ của gia đình.

Nơi bố trí căn phòng của gia chủ để chụp hình đăng quảng cáo.

Thực tế trong hang núi không còn giường, các vật dụng sang, xịn như hình ảnh đăng tải quảng bá bán phòng trên các website.

Sau khi kiểm tra, đoàn kiểm tra yêu cầu người nhà thông tin lại với chủ cơ sở, tháo gỡ ngay những hình ảnh quảng cáo không đúng sự thật trên website đặt phòng Agoda và những website khác (nếu có).

Đồng thời yêu cầu chủ cơ sở có mặt làm việc với đoàn kiểm tra để xử lý dứt điểm vụ việc trên.

Nhà vệ sinh của căn phòng trong hang núi đá giao bán giá 60 triệu đồng/đêm gây xôn xao.

Theo quảng cáo, phòng nghỉ trong hang núi này rộng khoảng 25m2, gồm 1 giường siêu lớn và 1 phòng tắm riêng, có các thiết bị như bàn ghế, tủ đứng… Tất cả đều nằm trong vách đá.

Với những hình ảnh đăng tải và giá phòng đưa ra hơn 60 triệu đồng/đêm nghỉ tại căn phòng này đã khiến nhiều người "choáng váng".

Cận cảnh khu nghỉ dưỡng bên ngoài có giá hơn 60 triệu đồng/đêm

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu người nhà thông tin lại với chủ cơ sở, tháo gỡ ngay những hình ảnh quảng cáo không đúng sự thật trên website đặt phòng.

Cơ sở quảng cáo phòng giá "khủng" đã dừng hoạt động thời gian dài.

Trước đó, trên nền tảng đặt phòng Agoda đăng tải thông tin về một phòng ngủ trong hang núi tại huyện Hoa Lư (Ninh Bình), quảng cáo có giá hơn 60 triệu đồng/đêm. Khách đặt phòng thanh toán tổng thuế, phí cho 1 đêm là hơn 74 triệu đồng với các lợi ích đi kèm: Wifi miễn phí, bãi đậu xe, bữa sáng, cà phê và trà.