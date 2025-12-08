Sau vụ trộm trang sức, bảo tàng đông khách nhất thế giới lại bị dột nước

Theo ông Francis Steinbock (Phó quản lý bảo tàng), vụ rò rỉ được phát hiện ngày 26/11 đã gây hư hại cho “khoảng 300 đến 400 đầu tài liệu”, chủ yếu là tạp chí Ai Cập học và tư liệu khoa học phục vụ công tác nghiên cứu.

Ông cho biết, những tài liệu này có niên đại từ cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20, “rất hữu ích nhưng không phải là độc bản”. Ông Steinbock khẳng định không có hiện vật văn hóa nào của bảo tàng bị ảnh hưởng và đến thời điểm này, chưa ghi nhận thiệt hại không thể khắc phục.

Vụ rò rỉ xuất phát từ van trong hệ thống sưởi và thông gió bị mở nhầm, khiến nước thấm qua trần khu nhà Mollien, nơi các tài liệu được lưu trữ. Hệ thống này vốn đã “hoàn toàn lỗi thời”, ngừng hoạt động nhiều tháng và dự kiến được thay thế vào tháng 9/2026.

Bảo tàng Louvre tại Paris (Ảnh: The Guardian).

Các tài liệu bị ảnh hưởng đã được sấy khô, chuyển cho chuyên gia phục chế, sau đó đưa trở lại kho.

Cũng trong cuối tháng 11, bảo tàng Louvre thông báo tăng giá vé cho phần lớn du khách ngoài Liên minh châu Âu (EU). Theo đó, du khách Mỹ, Anh, Trung Quốc sẽ phải trả 32 euro (khoảng 980.000 đồng) để vào cửa, mức tăng 45%.

Bảo tàng cho biết việc điều chỉnh nhằm tăng nguồn thu thêm tối đa 23 triệu USD/năm (khoảng hơn 600 tỷ đồng) để phục vụ cải tạo hạ tầng.

Sự cố rò rỉ nước diễn ra chỉ sau hơn một tháng kể từ vụ nhóm 4 người đột nhập bảo tàng Louvre giữa ban ngày, lấy đi lượng trang sức trị giá khoảng 102 triệu USD (hơn 2.600 tỷ đồng) chỉ trong 7 phút.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, bảo tàng đóng cửa khẩn cấp. Cảnh sát vũ trang đã được điều động đến hiện trường, phong tỏa toàn bộ khu vực và mở cuộc điều tra quy mô lớn, từ ngày 19/10.

Bảo tàng đã mở cửa trở lại vào ngày 22/10. Tuy nhiên, phòng trưng bày Apollo vẫn tiếp tục bị phong tỏa để phục vụ điều tra. Vụ trộm gây rúng động này đã dấy lên nhiều tranh luận về hệ thống hạ tầng đã xuống cấp tại bảo tàng đón khách nhiều nhất thế giới này.

Louvre là bảo tàng có đông khách tham quan nhất thế giới (Ảnh: AFP).

Bảo tàng Louvre là viện bảo tàng nghệ thuật và di tích lịch sử nằm bên bờ sông Seine, trung tâm thủ đô Paris. Ban đầu được xây dựng như một pháo đài vào năm 1190 dưới thời vua Philippe Auguste, Louvre hiện là một trong những bảo tàng lớn nhất và nổi tiếng nhất thế giới.

Hiện bảo tàng lưu giữ hơn 33.000 tác phẩm nghệ thuật, đón khoảng 30.000 lượt khách mỗi ngày. Vụ trộm trên cũng không phải lần đầu Bảo tàng Louvre trở thành mục tiêu của tội phạm. Năm 1911, bức Mona Lisa từng bị đánh cắp và chỉ được tìm thấy sau hai năm tại Florence (Italy).

Năm 2024, Louvre đón 8,7 triệu lượt khách, trong đó 69% là khách quốc tế.