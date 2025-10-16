Khách Tây hào hứng khi tham gia "tour dọn dẹp sau lũ" ở Thái Nguyên

Tới Việt Nam du lịch rồi yêu đất nước này từ lúc nào, anh Kai Johnson (quốc tịch Mỹ) quyết định gắn bó. Anh tìm một công việc rồi ở lại Việt Nam.

Trong khi đó, anh Albert Maulabux (quốc tịch Hà Lan) từng tới đây du lịch trước đó. Cũng vì yêu thích Việt Nam nên vị khách người Hà Lan đã quay lại thêm lần nữa. Nhưng điều anh không ngờ, dịp quay lại lần này trùng luôn với thời điểm nhiều tỉnh thành phía Bắc phải hứng chịu những đợt mưa lũ liên tiếp.

Hai vị khách đến từ những vùng đất xa xôi có chung niềm đam mê khám phá Việt Nam. Tại đây, họ cũng có chung một người bạn: Đó là anh Vũ Ngọc Sơn, vốn là hướng dẫn viên du lịch.

Các vị khách ngoại quốc tham gia “tour dọn dẹp sau lũ” ở Thái Nguyên (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh Sơn từng dẫn đoàn đưa anh Kai và Albert khám phá một số điểm đến nổi tiếng ở phía Bắc rồi dần dần họ trở thành bạn bè. Không chỉ đưa khách tham quan điểm đến, với mỗi tour, anh Sơn còn giúp những người bạn ngoại quốc hiểu rõ hơn về văn hóa tập tục từng địa phương bằng cách hoà vào cuộc sống người dân.

Trong đợt mưa lũ vừa qua, nhiều tỉnh thành phía Bắc đều bị ảnh hưởng nặng nề, trong đó Thái Nguyên là địa phương chịu thiệt hại nặng nhất. Khi nghe tin nhiều nơi ở thành phố Thái Nguyên bị thiệt hại rất lớn sau bão, anh Sơn đã nhắn tin rủ anh Kai và Albert cùng tới hỗ trợ dọn dẹp.

Khách Tây nói gì khi tham gia "tour dọn dẹp sau lũ" ở Thái Nguyên (Nguồn video: Nhân vật cung cấp).

"Tôi nói vui với họ rằng, có muốn tham gia tour dọn dẹp sau mưa lũ không. Cả hai liền sắp xếp thời gian và vui vẻ nhận lời", anh Sơn chia sẻ.

Tranh thủ vào ngày 12/10 cũng là cuối tuần, cả nhóm có mặt ở thành phố Thái Nguyên từ sáng sớm. Khu vực cả nhóm tham gia hỗ trợ vốn là một khu vui chơi dành cho trẻ nhỏ, nhưng nay đã tan hoang sau mưa lũ.

Cảm nhận đầu tiên của 2 vị khách ngoại quốc khi bước chân vào trong là quang cảnh hoang tàn. Bùn đất còn bám dính trên tường và trần nhà. Rác rưởi ở khắp nơi dồn về, bốc mùi hôi thối. Toàn bộ trang thiết bị từng được đầu tư rất nhiều, nay đều hỏng hóc. Những vật dụng từng ngâm trong nước lũ, nay không thể tiếp tục sử dụng.

Vì khu vực bên trong quá rộng, cả nhóm có thêm sự hỗ trợ của 4 người khác, cùng nhau thu dọn từ sáng sớm. Ban đầu, họ cũng hoang mang không biết phải dọn từ đâu vì khối lượng công việc quá lớn.

Khối lượng công việc nhiều khiến việc dọn dẹp có thể mất cả tuần (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Suốt quá trình dọn dẹp, công việc chính của cả nhóm là thu gom những vật dụng có thể rửa sạch để tái sử dụng.

Họ thu gom phần rác thải dính bết bùn đất ra ngoài rồi dọn rửa từng phần bên trong. Anh Sơn nhận định, do khu vực cần dọn dẹp quá rộng nên công việc xử lý sau mưa lũ có thể kéo dài cả tuần, cần những nhân viên chuyên nghiệp để hỗ trợ.

Trong khi đó, anh Albert bày tỏ sự tiếc nuối khi tận mắt chứng kiến cảnh thành phố vốn sầm uất sạch đẹp trước đó, nay bị ảnh hưởng nặng nề. Bùn đất và rác thải ở khắp nơi chờ xử lý.

Anh cho rằng việc cả nhóm tới hỗ trợ trong một ngày chỉ chủ yếu mang tính động viên tinh thần và hy vọng người dân địa phương sớm sốc lại tinh thần, cùng nhau vượt qua khó khăn.

Cũng do ảnh hưởng từ mưa lũ liên tiếp, công việc làm hướng dẫn viên du lịch của anh Sơn liên tục phải hoãn hủy, thay đổi lịch trình.

Anh Sơn cho biết, trong nhiều năm làm nghề, anh nhận thấy khách nước ngoài không còn quá mặn mà với các điểm du lịch đông đúc, vì thế anh chuyển hướng đưa họ trải nghiệm cuộc sống người dân địa phương.

Khách Tây được tận tay đi chợ mua đồ về nấu cơm, rửa bát để tìm hiểu cuộc sống thường nhật người dân (Ảnh cắt từ clip).

"Đưa khách trải nghiệm tour dọn dẹp sau lũ chỉ là cách tôi nói vui. Nhưng thực tế, tôi muốn cho bạn bè quốc tế hiểu được người dân Việt Nam đang vất vả vượt qua khó khăn sau mưa lũ thế nào?", anh Sơn nói.

Được biết, trước đó nam hướng dẫn viên du lịch này từng dẫn khách trải nghiệm tour "thăm bà đẻ", đi chợ mua gà thay vì đi đò tham quan Tràng An (Ninh Bình), dẫn đoàn ra khu nghĩa trang để tìm hiểu về văn hóa, phong tục, nghi thức chôn cất và cải táng ở Việt Nam.