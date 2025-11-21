Quảng Ninh giới thiệu tiềm năng du lịch tại “Ngày Lữ hành 2025”

Trong khuôn khổ chương trình “Ngày Lữ hành Việt Nam 2025” diễn ra ngày 21/11, tỉnh Quảng Ninh đã giới thiệu những tiềm năng và lợi thế nổi bật của ngành du lịch tới hơn 100 đơn vị, doanh nghiệp và đối tác trong nước và quốc tế. Sự kiện là dịp để địa phương kết nối, mở rộng hợp tác, thúc đẩy dòng khách đến trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hạnh giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh du lịch Quảng Ninh (Ảnh: QMG).

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hạnh nhấn mạnh Quảng Ninh sở hữu hai Di sản Thế giới được UNESCO vinh danh, gồm Di sản Thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long và Di sản Văn hóa thế giới Khu Di tích và danh thắng Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc. Tỉnh cũng có hơn 600 di tích cùng nhiều danh lam thắng cảnh nổi bật, tạo nên nguồn tài nguyên du lịch phong phú và đặc sắc.

Bà Nguyễn Thị Hạnh cho biết Quảng Ninh đã phát triển hệ thống hạ tầng du lịch đồng bộ với 1.630 cơ sở lưu trú đã được xếp hạng, cung ứng hơn 44.000 phòng. Nhiều thương hiệu khách sạn quốc tế hiện diện tại tỉnh như Accor, Intercontinental, Wyndham, Hyatt, Radisson, góp phần nâng tầm chất lượng dịch vụ và thu hút phân khúc khách cao cấp.

Du lịch Quảng Ninh còn ghi dấu ấn bằng chuỗi sản phẩm đặc sắc như du thuyền nghỉ đêm, du thuyền tham quan và nhà hàng trên vịnh Hạ Long; các tour hành hương Yên Tử; du lịch biển đảo, biên giới; khám phá văn hoá bản địa của đồng bào dân tộc thiểu số; cùng hệ thống ẩm thực phong phú và hấp dẫn. Những sản phẩm này tạo nên sự khác biệt và sức cạnh tranh cho điểm đến.

Với những lợi thế riêng có, Quảng Ninh xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn. Năm 2025, tỉnh đặt mục tiêu đón trên 21 triệu lượt khách, gồm 4,5 triệu lượt quốc tế; doanh thu du lịch ước đạt 57.000 tỷ đồng và đóng góp hơn 10% GRDP. Đây là những chỉ tiêu thể hiện quyết tâm phục hồi mạnh mẽ và tăng trưởng bền vững của địa phương.

Hướng tới năm 2030, Quảng Ninh định hướng phát triển du lịch tốc độ cao và bền vững, dựa trên hệ thống sản phẩm dịch vụ đẳng cấp quốc tế. Tỉnh kỳ vọng trở thành trung tâm du lịch kết nối khu vực và thế giới, địa bàn trọng điểm về giải trí, nghỉ dưỡng cao cấp với hạ tầng hiện đại và sản phẩm mang thương hiệu mạnh, có sức cạnh tranh toàn cầu.

Đại diện doanh nghiệp giới thiệu lợi thế du lịch của Quảng Ninh (Ảnh: QMG).

Tham gia chương trình, các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn đã trưng bày nhiều gian hàng về lữ hành, khách sạn, du thuyền và ẩm thực. Các gian hàng thu hút đông đảo đối tác đến tìm hiểu, trao đổi và kết nối cơ hội hợp tác.

Trong khuôn khổ sự kiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hạnh cũng làm việc với Hiệp hội Du lịch một số nước và các hãng bay nhằm mở rộng liên kết, thúc đẩy các chuyến bay đến và đi từ Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, góp phần gia tăng lượng khách đến Quảng Ninh trong thời gian tới.