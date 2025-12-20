Quán phở Hà Nội tự tay tráng bánh giá 200.000 đồng, khách phải đặt trước

Phở là món ăn quen thuộc của người dân Thủ đô, hiện diện từ những gánh hàng rong buổi sớm đến các nhà hàng sang trọng. Tuy nhiên, một quán phở tại khu Ngoại Giao Đoàn (Hà Nội) gần đây lại thu hút sự chú ý nhờ trải nghiệm khác biệt: Khách không chỉ ăn phở mà còn được tự tay tráng bánh phở ngay tại quán.

Quán có không gian mang cảm giác núi rừng Tây Bắc, với bàn ghế gỗ mộc mạc, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Trải nghiệm tự tay tráng bánh phở, khách phải đặt trước

Điểm nhấn lớn nhất của quán là việc cho thực khách trực tiếp tham gia vào quy trình làm bánh phở thủ công, từ xay bột đến tráng bánh và thưởng thức thành phẩm do chính tay mình làm ra.

Không gian quán được thiết kế theo phong cách mộc mạc, sử dụng bàn ghế gỗ, mang hơi thở núi rừng Tây Bắc. Khu bếp mở cho phép thực khách quan sát toàn bộ quá trình chế biến.

Nhân viên quán đang xay gạo nương kén hồng và ngô xứ đá bằng cối thủ công, chuẩn bị bột tươi cho khách trải nghiệm tráng bánh phở (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Theo anh Phạm Quang Việt, bếp trưởng của quán, khách muốn tham gia trải nghiệm tráng bánh phở cần đặt lịch trước.

“Gạo và ngô phải được ngâm từ tối hôm trước. Nếu đã ngâm mà không dùng sẽ bị chua, mất chất. Vì vậy chúng tôi chỉ chuẩn bị vừa đủ cho từng buổi trải nghiệm để khách được tráng bánh từ chính mẻ bột mình vừa xay”, anh Việt chia sẻ.

Quán phở tráng tay từ nguyên liệu vùng cao tại Hà Nội (Video: Lê Phương Anh).

Để kịp phục vụ, đội bếp thường bắt đầu làm việc từ 3h. Nguyên liệu được sử dụng đều là đặc sản vùng cao như ngô xứ đá Hà Giang tạo sợi phở màu vàng và gạo nương kén hồng Yên Bái cho sợi phở hồng tím tự nhiên. Đây là những loại hạt có độ khô và cứng cao, phù hợp để làm bánh phở tráng tay dẻo, dai và thơm.

Bếp trưởng Phạm Quang Việt cho biết, để chuẩn bị đủ lượng bánh phở cho cả ngày, đội bếp phải bắt đầu tráng bánh từ 3h (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Trải nghiệm được thiết kế thành 3 công đoạn: Xay bột bằng cối thủ công, tự tay tráng bánh phở và thưởng thức một bát phở kèm đồ uống. Bánh sau khi tráng được gỡ khỏi mặt hấp, làm nguội, gấp lại và thái tay, chỉ dùng trong ngày, không chất bảo quản.

“Mỗi tấm bánh mất khoảng 1 phút 30 giây để chín đều. Với nhiều người, khoảnh khắc nhìn tấm bánh phở nóng hổi được gỡ ra ngay trước mắt là trải nghiệm rất khó quên”, anh Việt nói.

Nhiều thực khách lần đầu tham gia cho biết, dù thao tác trông đơn giản nhưng khi làm mới thấy cần sự khéo léo và canh nhiệt chính xác.

“Nhìn thì tưởng thao tác đơn giản, nhưng khi làm mới thấy bánh phở không hề dễ tráng. Nếu không khéo tay và không chú ý từng bước, bánh sẽ bị rách, phải theo sát thao tác mới mỏng, đều và không bị dính”, Việt Anh, một vị khách đăng ký trải nghiệm chia sẻ.

Thực khách tự tay trải nghiệm tráng bánh dưới sự hướng dẫn của bếp trưởng Phạm Quang Việt (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Mai Anh cho biết cô biết đến quán qua các video trên TikTok và quyết định đăng ký đến thử. “Tráng xong được ăn chính bát phở mình vừa làm, cảm giác khá thú vị”, Mai Anh hào hứng.

Một buổi trải nghiệm có giá 200.000 đồng, bao gồm tráng bánh phở, thưởng thức một bát phở và một đồ uống chế biến từ gạo nương hoặc ngô. Nhiều thực khách nhận xét mức giá này khá hợp lý so với trải nghiệm trực tiếp từ khâu làm bánh đến thưởng thức.

Mô hình này thu hút không chỉ khách Việt mà cả du khách quốc tế, đặc biệt là khách Hàn Quốc và châu Âu.

Thưởng thức phở vùng cao với nhiều cách chế biến khác nhau

Bên cạnh trải nghiệm tráng bánh, quán còn được đánh giá cao nhờ chất lượng sợi phở và khả năng biến tấu đa dạng món ăn. Từ phở gà H’Mông đen, phở bò truyền thống đến phở trộn, phở chấm… mỗi món mang một cách thưởng thức khác nhau nhưng vẫn giữ được vị phở nền thanh nhẹ.

Nước dùng được ninh khoảng 12 tiếng từ xương và rau củ, không sử dụng bột ngọt. Theo bếp trưởng, công thức đã được điều chỉnh để vị ngọt trong, nhẹ, phù hợp khẩu vị số đông và cả du khách quốc tế.

Các loại phở tại quán đa dạng, từ phở gà, phở bò truyền thống đến phở trộn, phở chấm… đáp ứng sở thích của nhiều thực khách (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Ngoài phở, quán còn phục vụ các món lẩu mang hương vị vùng cao như lẩu gà H’Mông sữa hạt, lẩu thắng cố, lẩu bò dấm bỗng, ăn kèm bánh phở tráng tay thay cho bún hoặc mì, tạo cảm giác lạ miệng.

Mai Chi (SN 2004) lần đầu ghé quán, cho biết cô khá bất ngờ khi phở được chế biến thành nhiều món khác nhau. “Quán có khu bếp mở nên tôi thấy yên tâm về khâu chế biến. Tôi biết đến quán qua bạn bè giới thiệu, chỉ là quán hơi xa nên lần đầu tìm đường hơi vất vả”, Mai Chi nói.

Mai Chi (SN 2004, áo đen) lần đầu ghé quán, tỏ ra khá bất ngờ trước sự đa dạng các món phở (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Nhiều thực khách cũng cho biết họ quay lại không chỉ vì trải nghiệm mới mẻ mà còn bởi sợi phở tươi, nhẹ bụng và thực đơn phong phú.

Dù quán nằm khá xa trung tâm, lượng khách cuối tuần vẫn ổn định, với khoảng 250 bát phở được phục vụ mỗi ngày.

