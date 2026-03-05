Có màn hát tiếng Anh độc đáo, chị bán hoa quả ở Việt Nam nổi tiếng toàn cầu

Nằm tắm nắng bên bờ biển xinh đẹp ở phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hoà), Louis (quốc tịch Anh) tình cờ gặp lại chị Mai - người phụ nữ bán hoa quả dạo - mà anh có dịp trò chuyện cách đây 1 năm.

Chàng trai đến từ châu Âu nở nụ cười tươi, chào chị Mai. Người phụ nữ gánh hộp hoa quả lập tức đáp lại "Hello, is it me you’re looking for?" - câu hát trong bản tình ca kinh điển có tên Hello của ca, nhạc sĩ người Mỹ Lionel Richie - ra mắt năm 1984.

Sau vài lời chào thân thiện, chị Mai lần lượt giới thiệu các loại hoa quả bằng câu hát: "Mango, pineapple, banana, watermelon…" (xoài, dứa, chuối, dưa hấu).

Chị Mai nở nụ cười tươi chụp ảnh cùng du khách khi bán hàng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Gặp lại người phụ nữ thân thiện và hiếu khách, anh Louis hỏi thăm sức khoẻ, trò chuyện một cách ngẫu hứng rồi hai người bật cười giòn tan trên bãi biển.

"Trong cuộc gặp năm ngoái, video ghi lại cách bán hàng đặc biệt của chị Mai thu hút gần 40 triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội. Có duyên gặp lại cô ấy, tôi muốn làm thêm một video để chia sẻ", anh Louis nói với phóng viên Dân trí.

Từng du lịch nhiều quốc gia trên thế giới, chứng kiến không ít người dùng bài hát để giới thiệu sản phẩm, Louis đánh giá, chị Mai có cách thể hiện độc đáo, biểu cảm gương mặt thú vị hơn cả.

"Tôi nghĩ chị ấy là một thiên tài trong lĩnh vực tiếp thị. Sự giản dị của chị ấy, có lẽ đã chạm tới trái tim của khán giả trên khắp thế giới", anh Louis nói.

Màn hát tiếng Anh của người phụ nữ bán hoa quả gây sốt (Nguồn: Tiktok LocalLou).

Anh cho rằng, điều làm nên sự cuốn hút là chất giọng hiếm có. Chị Mai có thể hát với âm lượng lớn, ngân nga các nốt nhạc rất tốt dù chưa được học về âm nhạc.

Trong cuộc gặp trước, chàng trai người Anh quyết định mua xoài, dứa và chuối. Lần này, anh dành thời gian để trò chuyện một cách ngẫu hứng.

"Mỗi lần gặp, hai người đều có những trận cười rất vui vẻ", anh bày tỏ.

Trước đó, video quay chị Mai hát tiếng Anh hồi năm 2025 gây ấn tượng với David Scott - nghệ sĩ người Nam Phi - chuyên phối lại những bài hát được lan truyền trên mạng thành ca khúc có phong cách mới.

Chàng nghệ sĩ liên hệ với Louis đề nghị hợp tác lồng nhạc biến lời bài hát thành giai điệu thú vị.

"Sau 24 tiếng từ khi bài hát được phát hành, chị Mai nhắn tin, cho biết có nhiều du khách biết đến bà nhờ video được chia sẻ rộng rãi. Chị ấy nói lời cảm ơn và bày tỏ rất thích ca khúc này", anh Louis tiết lộ.

Hiện tại, nam du khách đã rời Nha Trang, tiếp tục chuyến du lịch ở Hội An (TP Đà Nẵng). Đây là lần thứ hai anh đến Việt Nam.

Chuyến đi đầu tiên tới Việt Nam của Louis kéo dài 7 tuần hồi năm 2025. Cảnh sắc tươi đẹp, con người thú vị và ẩm thực hấp dẫn khiến anh quyết định quay trở lại một lần nữa.

"Việt Nam có nhiều nét mới mẻ so với London nên tôi muốn đến đây để khám phá, cảm nhận, tận hưởng", Louis tâm sự.

Nha Trang là một trong những địa điểm được nam du khách yêu mến. Đến đây, anh không chỉ được tắm nắng bên bờ biển tuyệt đẹp mà còn có dịp làm quen nhiều bạn bè mới. Người dân địa phương luôn thân thiện, nở nụ cười tươi chào đón du khách từ khắp nơi trên thế giới.

Louis cho biết, anh thích bãi biển đẹp, đồ ăn ngon và người dân thân thiện ở Việt Nam (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Nơi đây là "viên ngọc ẩn mình" vì nhiều người Anh chưa biết Nha Trang", anh đánh giá.

Trong những ngày ở Việt Nam, thưởng thức ẩm thực khiến Louis hào hứng nhất. Có cơ hội khám phá nhiều món ăn, chàng trai thích nhất là "bò né". Món ăn kết hợp giữa bò nướng cùng trứng kèm sốt cà chua. Sự giao thoa hương vị giữa các nguyên liệu tạo nên nét độc đáo riêng có.

"Trái cây của Việt Nam rất phong phú và đa dạng. Ở quê nhà, tôi không ăn nhiều trái cây nhưng ở đây tôi ăn thường xuyên vì hương vị rất tươi ngon", anh bày tỏ.