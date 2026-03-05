Tranh cãi vụ cho bánh chưng vào vỏ túi chè xanh, mang từ Việt Nam sang Hàn

Những ngày qua, liên quan tới câu chuyện sau dịp Tết, cách mỗi người đóng gói hành lý để mang thực phẩm từ Việt Nam sang các quốc gia, nhận được sự quan tâm của nhiều cộng đồng hội nhóm trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

Trong số đó, mẹo để mang bánh chưng sang Hàn Quốc của một cô gái đến từ Phú Thọ, thu hút sự chú ý bởi cách làm gây tranh cãi.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, cô gái cho biết đã đóng những chiếc bánh chưng vào vỏ túi trà.

Chiếc bánh chưng được nhét trong vỏ túi trà khô (Ảnh cắt từ video).

Thoạt nhìn, món đồ được đóng kín nên nếu quan sát bằng mắt thường sẽ không khác gì những túi trà xanh. Tuy nhiên, sau khi cắt phần bao bì, chiếc bánh chưng ở bên trong sẽ lộ diện.

Cô gái tiết lộ, những món đồ được gửi dưới dạng hành lý ký gửi. Tuy nhiên bản thân cô thừa nhận, đây là cách làm khá mạo hiểm, không khuyến khích mọi người làm theo vì có thể bị nhân viên hải quan tại sân bay phát hiện.

Video thu hút gần một triệu lượt xem, nhưng đa phần nhiều người không đồng tình với cách làm của cô gái trẻ. Phần lớn ý kiến cho rằng, chỉ vì vài chiếc bánh chưng có thể khiến bản thân chịu mức phạt lớn là điều hoàn toàn không đáng.

"Ngay cả những món đồ dù đóng gói cẩn thận, kỹ lưỡng tới đâu, đi qua máy soi đều bị phát hiện hết. Khuyến cáo mọi người không được làm theo cách này, nếu không sẽ nhận mức phạt rất nặng", tài khoản Phong Kiều cảnh báo.

"Hàn Quốc cấm tuyệt đối hành khách mang theo sản phẩm từ thịt lợn. Trong đó có bánh chưng vì nhân bánh chứa thịt lợn. Hình thức xử phạt với người vi phạm rất nặng, nên mọi người cần thận trọng", tài khoản Minh Đạt chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, chị Hà Thu (hiện sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc) cho biết, cô không đồng tình với cách làm mạo hiểm của cô gái trẻ.

Tại thành phố nơi chị sinh sống, người Việt có thể mua bánh chưng rất dễ dàng với giá khoảng 200.000 đồng với những chiếc có trọng lượng từ 1kg đến 1,5kg. Hương vị của bánh cũng giống như những loại bán tại Việt Nam tới 95%.

Khách Việt tuyệt đối không mang theo trái cây tươi, thực phẩm thịt tươi sống khi nhập cảnh Hàn Quốc (Ảnh: Korea).

"Hiện có khá nhiều đơn vị nhận vận chuyển thực phẩm đông lạnh từ Việt Nam sang Hàn Quốc với giá khoảng 90.000 đồng/kg. Nếu thực sự muốn ăn đồ từ quê nhà gửi sang, mọi người có thể cân nhắc theo hình thức an toàn hơn", chị Thu nói.

Trước đó trong trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Hữu Lâm, CEO công ty cổ phần Aritour, đơn vị chuyên cung cấp các tour Hàn Quốc khẳng định, Hàn Quốc quy định rất chặt chẽ những món đồ nào được phép và không được phép mang theo khi hành khách nhập cảnh.

Trong số đó, quốc gia này cấm tuyệt đối du khách mang theo các sản phẩm từ thịt lợn hay chế phẩm từ thịt lợn như xúc xích, lạp xưởng, ruốc, thịt khô, giò chả dưới mọi hình thức nhằm đề phòng dịch tả lợn châu Phi.

Những cá nhân vi phạm sẽ nhận mức phạt rất nặng, có thể lên tới 10 triệu won (gần 180 triệu đồng). Thậm chí, tùy theo từng trường hợp và mức độ vi phạm, du khách có thể bị nhắc nhở, nhận án phạt hoặc thậm chí trục xuất về nước.

Tuy nhiên, một số món đồ khô quen thuộc như muối vừng, nước mắm và nước tương (loại chai nhỏ) thì khách Việt vẫn có thể mang khi du lịch Hàn Quốc. Riêng mắm tôm, mắm tép hay những thực phẩm có mùi nặng tuyệt đối không mang theo.

Dưới đây là lưu ý từ Tổng Cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) Việt Nam về những thực phẩm bị cấm và hạn chế mang sang Hàn Quốc, du khách cần lưu ý để tránh gặp rắc rối khi nhập cảnh.

Trái cây tươi: Xoài, sầu riêng, chôm chôm, nhãn, vải. Dù chỉ vài quả làm quà, du khách cũng bị tịch thu. Nguyên nhân là do trái cây có thể mang theo sâu bệnh, vi khuẩn hoặc virus gây hại cho nông nghiệp địa phương.

Rau củ: Kể cả hành, tỏi, ớt tươi nếu không có giấy chứng nhận kiểm dịch. Những loại rau củ này có thể chứa vi khuẩn, ký sinh trùng hoặc hóa chất bảo vệ thực vật không được phép.

Trứng, sữa tươi, kể cả trứng vịt lộn hay sữa đặc.

Thịt tươi hoặc khô: Bò khô, lợn sấy, chà bông, pate, xúc xích (kể cả đóng hộp).

Hải sản sống hay chế biến: Mắm tôm, mắm ruốc, khô mực, tôm khô.

Đồ ăn có mùi mạnh: Mắm tôm, sầu riêng có thể bị cấm do quy định về mùi trên máy bay. Các món này không chỉ gây khó chịu mà còn có thể làm ảnh hưởng đến môi trường trên máy bay.

Mì ăn liền có chứa thịt nhưng không được chứng nhận.

Các loại bánh chứa thịt: Bánh pía, bánh trung thu nhân thịt, bánh chưng.

Mật ong, sáp ong: Nếu sản phẩm không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc đều bị cấm. Các sản phẩm từ ong có nguy cơ chứa vi sinh vật hoặc độc tố, tiềm ẩn rủi ro về an toàn sinh học.