Quán phở Bắc gây sốt vì lời khen "ngon nhất TPHCM": Thực hư thế nào?

Quán phở “ngon nhất TPHCM”?

Gần đây, trong một chương trình, khi được hỏi về món phở “ngon nhất TPHCM”, đầu bếp Việt Hồng - người sáng lập nhà hàng Ciel Dining (nơi vừa được công nhận 1 sao Michelin) - đã cho rằng đó là món phở gà của quán Phở Xích (phường Tân Hưng).

Nghe được nhận định này, Chad Kubanoff - đầu bếp người Mỹ đang sinh sống tại Việt Nam - đã quyết định đến tận nơi để “kiểm chứng”. Đi với anh còn có người bạn Michael.

Anh mất khoảng 20 phút để tới quán. Đến nơi, cả hai có chút ngạc nhiên vì quán khá đông khách và cũng ấn tượng với không gian xanh ở quán. Họ đã háo hức gọi nhiều món ăn khác nhau, trong đó có món phở gà trứng non và phở gà đặc biệt.

Tô phở gà cỡ nhỏ, giá 55.000 đồng tại quán Phở Xích (Ảnh: Chụp màn hình).

Trong lúc chờ món, Chad chú ý đến khay gia vị gồm tỏi ngâm, ớt sừng và chanh. Với kinh nghiệm của một đầu bếp, anh đoán đây là phở kiểu Bắc, rồi hào hứng chia sẻ: “Chỉ cần nhìn gia vị là biết ngay phong cách. Tôi rất mong chờ được thử kiểu phở gà này”, anh nói.

Khi tô phở được mang lên, Chad đã hào hứng gắp ngay một miếng và nhận xét: “Ồ, nguyên liệu đơn giản nhưng hương vị rất đậm đà. Sợi phở mềm thấm gia vị, nước dùng rất thanh, tôi thích vị này”.

Chad đặc biệt ấn tượng với vị thanh của nước dùng (Ảnh: Chụp màn hình).

Anh cũng gật gù công nhận tô phở có nhiều thịt gà, chúng đều được hầm kỹ nên khá mềm khi ăn. Trong khi đó, trứng non khiến Michael ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên anh thấy nguyên liệu này trong món phở. Khi nếm thử, anh không giấu được vẻ thích thú và gật gù khen ngon.

Trong lúc thưởng thức tô phở, Chad chia sẻ: “Có những thứ đơn giản nhưng vẫn rất nổi bật. Tô phở này cũng vậy, nguyên liệu đơn giản nhưng chúng lại kết hợp với nhau một cách hoàn hảo và tạo nên hương vị rất đặc biệt”.

Phần phở trộn bò tại quán có giá 110.000 đồng, được đánh giá đầy đặn, có thể cho 2 người ăn (Ảnh: Mộc Khải).

Bên cạnh phở, họ còn gọi thêm những món ăn khác như phở trộn, mì xào, miến gà và xôi. Nhận xét chung về các món trên, Chad cho rằng nguyên liệu các món đều phổ biến, cách chế biến không cầu kỳ và tập trung vào hương vị nguyên bản. Đó là một trong những điều anh thích của ẩm thực miền Bắc.

Sau khi trải nghiệm phở tại quán Phở Xích, Chad và Michael đều tỏ ra yêu thích phở ở đây. Cả hai đồng ý sẽ tiếp tục quay lại nơi này để ăn phở thêm nhiều lần nữa. Michael nói: “Đó là một nơi yên tĩnh, tôi nghĩ phở gà ở đó là ngon nhất. Nếu bạn cần tìm một tô phở gà vị nguyên bản thì đây sẽ là điểm đến phù hợp”.

Chad thừa nhận anh thích phở bò hơn phở gà, đồng thời anh cũng tiếc nuối vì nguyên liệu món phở gà ở đây không có thêm gì đặc biệt hơn so với phở truyền thống.

Do đó, anh chấm món phở gà tại quán 7.5 điểm. Anh cũng không cho rằng đây là món phở “ngon nhất TPHCM” vì vẫn còn nhiều quán ngon khác chưa được khám phá.

Quán phở Bắc 11 năm giữa lòng TPHCM

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, Phở Xích giữ khá chuẩn vị phở Bắc truyền thống: Không phục vụ rau sống kèm theo, nước dùng trong và thanh, nhẹ hơn rõ rệt so với vị phở miền Nam.

Không gian quán nhỏ nhưng ấm cúng, sạch sẽ, các món ăn có khẩu phần tương đối đầy đặn, phù hợp cho bữa sáng hoặc trưa.

Bếp trưởng Thúy Hạnh của quán Phở Xích (Ảnh: Mộc Khải).

Bếp trưởng Nguyễn Thúy Hạnh cho biết gia đình cô đã ba đời bán phở tại Hà Nội và cô là người tiếp nối nghề. Gia đình cô vào TPHCM sinh sống từ 11 năm trước và quyết định mở lại thương hiệu Phở Xích.

Nhờ mặt bằng ổn định, có công thức gia truyền nên giai đoạn đầu quán kinh doanh không gặp nhiều trở ngại. Thực đơn quán được giữ nguyên gần như toàn bộ so với ngoài Bắc, với đầy đủ phở, miến, các món xào… “Từ Hà Nội mang vào đã có nhiều món như thế rồi”, cô Hạnh nói.

Theo cô Hạnh, điều khiến khách quay lại nhiều lần là món ăn “ngon, hợp khẩu vị” và quán có nhiều lựa chọn cho từng nhóm khách. Dù giữ bản sắc phở Bắc, cô vẫn có điều chỉnh nhỏ cho phù hợp người ăn ở TPHCM, nhưng nguyên tắc “phở Bắc không ăn rau” thì cô giữ nguyên.

Khách quen của quán phần lớn là người Bắc sống tại khu vực, nhiều người đến vì mong tìm lại đúng vị phở quê. Những món được xem là “đinh” tại quán gồm miến trộn, phở bò và phở gà - trong đó phở gà được gọi nhiều nhất.

Món miến gà tại quán cũng thu hút nhiều thực khách (Ảnh: Mộc Khải).

Nhiều thực khách sau khi dùng bữa tại quán cũng để lại đánh giá tích cực xen lẫn một số góp ý. Một số nhận xét rằng khẩu phần tại đây khá lớn, đặc biệt là phở xào bò: “Ăn ổn nhưng không quá đặc sắc, một phần đủ cho hai người nếu ăn ít”. Đây cũng là điểm hạn chế nhỏ với những người thích khẩu phần vừa phải.

Một số thực khách cũng cho rằng mức giá hơn 100.000 đồng mỗi tô là nhỉnh hơn nhiều quán phở khác trong khu vực, nhưng hợp vị. Nhiều người nhìn nhận quán sạch sẽ, khẩu phần lớn, đặc biệt là các món nước, nên dù giá không rẻ, cảm giác nhận lại vẫn không gây thất vọng.

Tuy nhiên, do phở mang hương vị miền Bắc nên khá nhạt. Điều này có thể khiến nhiều thực khách quen vị đậm đà đôi khi phải nêm nếm thêm để hợp khẩu vị.

Chị Hoàng Yến cùng các con là khách quen của quán (Ảnh: Mộc Khải).

Không ít đánh giá đồng thuận rằng phở gà là món nổi bật nhất của quán và nếu muốn trải nghiệm đúng tinh thần Phở Xích, thực khách nên ưu tiên gọi phở gà.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Hoàng Yến (xã Nhà Bè) cho biết chị thường xuyên đưa hai con đến quán. Chị thích nước dùng thanh, trong đúng vị Bắc, còn các con lại mê cơm chiên và phở trộn của quán. “Mấy bé ăn no nê rồi lại đòi quay lại. Cũng chính vì vậy mà cuối tuần nhà tôi ghé suốt”, chị nói.

Phở Xích Địa chỉ: Khu Mỹ Cảnh, phường Tân Hưng, TPHCM Giờ mở cửa: 6h-21h (nghỉ từ 14h đến 17h30) Giá tham khảo: Từ 55.000 đồng đến 120.000 đồng

Hoàng Thư