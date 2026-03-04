Chủ quán phở Hà Nội yêu cầu người đàn ông rời quán vì hành vi kém chuẩn mực

Cũng như mọi ngày, lượng khách tới quán phở gà của chị Hiền ở Tam Khương (phường Kim Liên, Hà Nội) chủ yếu tập trung đông nhất vào thời điểm đầu giờ sáng. Tới 10h, khách bắt đầu thưa hơn. Lúc này trong quán chỉ lác đác còn 4-5 khách.

Đang mải làm đồ ăn ngoài quầy, chị Hiền bất giác nhìn về phía bàn bên trong. Chị vô tình thấy cảnh một người đàn ông cao lớn, gần 60 tuổi, có hành vi lạ với cô gái trẻ.

Ban đầu, người đàn ông ngồi ở bàn khác. Sau đó, người này quan sát thấy hai cô gái trẻ ngồi bàn gần đó thì tiến tới. Người này khoác vai một cô gái, bắt đầu có hành vi thiếu chuẩn mực.

Người đàn ông tiếp cận cô gái trẻ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Dường như quá bất ngờ khi bị một người đàn ông cao lớn tiếp cận, cô gái trẻ sợ tái mặt nhưng không biết phải phản ứng thế nào. Thấy vậy, chị Hiền nói lớn, yêu cầu vị khách nam phải dừng lại.

"Tôi nói rất gay gắt và nói rằng không tiếp những khách có hành vi thiếu chuẩn mực, không đứng đắn. Thấy thái độ quyết liệt của tôi, người đàn ông chỉ giải thích loanh quanh rằng muốn ngồi cùng bàn của hai cô gái", chủ quán nói.

Chị Hiền sau đó yêu cầu người đàn ông phải rời khỏi quán. Ngay lập tức, thái độ vị khách nam thay đổi.

Lúc này, hai cô gái trẻ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói lời cảm ơn chủ quán. Cô gái cho biết, đây là lần đầu tiên bị tấn công bất ngờ nên bối rối không biết phải xử lý ra sao.

Chị Hiền (áo đen) chỉ tay yêu cầu người đàn ông phải rời khỏi quán (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, chị T., một nhân chứng có mặt tại quán thời điểm đó cho biết, cô chứng kiến người đàn ông có hành vi thiếu đứng đắn với khách nữ.

Hai cô gái trẻ tỏ ra hoang mang sợ hãi khi rơi vào tình huống bất ngờ. Sau đó, chủ quán yêu cầu vị khách nam phải rời quán, hành động này nhận được sự đồng tình của tất cả mọi người. "Khi người đàn ông bước đi, hai cô gái vội gửi lời cảm ơn tới chủ quán vì đã hỗ trợ kịp thời", chị T. nói.

Vào chiều cùng ngày, chị Hiền trích xuất hình ảnh từ camera giám sát, chia sẻ đoạn video lên trang cá nhân với mục đích cảnh báo mọi người nên thận trọng ở mọi tình huống nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân.

Đoạn video thu hút hàng triệu lượt xem với nhiều ý kiến bày tỏ sự đồng tình cách xử lý của chủ quán.

"Với những người có hành động không chuẩn mực, chủ quán phải từ chối phục vụ. Rất hoan nghênh cách làm của chủ quán", tài khoản Hà Lê Vân nói.

"Nghe giọng của hai cô gái trẻ có vẻ là người ở xa tới. Có thể cả hai còn trẻ và bị sốc nên không biết giải quyết ra sao. Cũng may gặp được chủ quán phản ứng gay gắt, mạnh dạn bảo vệ khách", tài khoản Đặng Đình Tiệp nhận định.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Hiền cho biết, tối 3/3, gia đình của người đàn ông đã tới quán để gửi lời xin lỗi. Theo chia sẻ của người thân, vị khách nam vốn có vấn đề về sức khoẻ.

"Sau khi lắng nghe chia sẻ từ phía gia đình, tôi cũng chấp nhận lời xin lỗi và nhắn nhủ họ cần sát sao chú ý thêm người nhà", chị Hiền nói.

Được biết, quán phở mở cửa từ năm 2023 tới nay, hiện có lượng khách quen ổn định. Từ trước tới nay, quán chưa xảy ra tình trạng tương tự. Quán bán từ 6h đến 14h và từ 17h đến 22h hàng ngày. Đây là quán dùng phở tự tráng, làm bánh phở tươi mỗi ngày.