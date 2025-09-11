4 ngày thử 10 quán phở Hà Nội, khách Đài Loan "đổ" vì bát phở 50.000 đồng

Ted Aroi là YouTuber ẩm thực Đài Loan, sở hữu kênh YouTube hơn 14 nghìn lượt theo dõi. Anh thường xuyên cho ra đời các video đánh giá món ăn ở các nước, được nhiều người quan tâm.

Trong chuyến du lịch ngắn ngày tại Hà Nội vừa qua, anh đã thực hiện hành trình khám phá các quán phở, trải dài từ những quán nhỏ nằm sâu trong ngõ hẹp, vốn chỉ quen thuộc với người dân bản địa, cho tới những địa chỉ danh tiếng đã được vinh danh trong danh sách Michelin.

Ted gọi quẩy để ăn kèm cùng phở tại quán Phở 10 Lý Quốc Sư (Ảnh: Chụp màn hình).

Chia sẻ trên kênh của mình, Ted cho biết anh lựa chọn 10 quán phở, không phải ngẫu nhiên mà dựa trên đánh giá tích cực từ đông đảo du khách quốc tế trên Google.

Chính nhờ nguồn tham khảo này, anh có cơ hội thưởng thức phở mang nhiều phong vị khác nhau, từ bình dân tới cao cấp, đồng thời ghi lại hành trình khám phá để chia sẻ cùng cộng đồng yêu ẩm thực toàn cầu.

Anh lần lượt ghé phở 10 Lý Quốc Sư (phố Lý Quốc Sư), phở Thìn Bờ Hồ (phố Đinh Tiên Hoàng), phở Ông Vui (phố Hàng Giày), phở bò Gốc Gạo (phố Ngọc Hà), phở Sướng (ngõ Trung Yên), phở Khôi Hói (phố Hàng Vải), phở gia truyền Bát Đàn (phố Bát Đàn), phở gánh cô Thoa (phố Hàng Chiếu), phở Mạnh Cường (phố Hàng Muối), phở Lý Béo (phố Hàng Nón).

Mỗi địa chỉ mang đến cho anh một trải nghiệm riêng, góp phần khắc họa rõ nét bức tranh phong phú và đa dạng của món phở Hà Nội.

Bát phở Sướng giá 80.000 đồng (Ảnh: Chụp màn hình).

Để có cái nhìn công bằng, tại mỗi quán, Ted đều gọi một bát phở thập cẩm với nhiều loại thịt bò khác nhau. Mức giá dao động 50.000-105.000 đồng/bát được xem là giá khá phổ biến ở Hà Nội.

Theo anh, mỗi quán có một hương vị và nét đặc trưng riêng. Không chỉ nếm thử một cách kỹ lưỡng, Ted còn tập thưởng thức phở như người bản xứ: Vắt chanh, thêm ớt tươi, cho giấm tỏi... Anh cho rằng, chính những gia vị giản dị này đã khơi trọn vẹn hương vị, khiến bát phở trở nên đậm đà hơn.

Sau khi trải nghiệm cả 10 quán phở, Ted lựa chọn 3 địa chỉ để lại ấn tượng mạnh nhất theo cảm nhận cá nhân. Trong số đó, phở đặc biệt tại quán Gốc Gạo được anh xếp ở vị trí đầu bảng, bởi sự hài hòa trong nước dùng và chất lượng thịt bò.

Bát phở Gốc Gạo khiến nam du khách ấn tượng nhất (Ảnh: Chụp màn hình).

Anh khen phở ở đây phục vụ đầy đặn các loại thịt như sốt vang, tái, chín, nạm, gầu… nhưng giá rẻ, một bát thập cẩm chỉ 50.000 đồng. Ngoài ra, nước dùng đậm đà, đặc sánh, sợi phở mềm, hấp thụ được tất cả hương vị từ thịt bò và nước dùng.

Vị khách cũng nói thêm, quán phở Gốc Gạo không nằm trong khu vực phố cổ nên giá thành "mềm" hơn nhiều địa chỉ nổi tiếng khác, đồng thời mang lại cho anh cảm giác thưởng thức phở đúng chất đời thường, gần gũi như một người Hà Nội bản xứ.

Bên cạnh phở Gốc Gạo, hai địa chỉ khác cũng được Ted dành nhiều lời khen ngợi là phở Sướng và phở Thìn Bờ Hồ. Theo anh, phở Sướng có hương vị khá gần với phở 10 Lý Quốc Sư, nhưng vẫn giữ được nét đặc trưng riêng.

Anh nhận xét thêm, quán không quá đông khách, tạo cảm giác thoải mái cho thực khách khi thưởng thức.

Bát phở Thìn Bờ Hồ mà Ted thưởng thức (Ảnh: Chụp màn hình).

Với phở Thìn Bờ Hồ, Ted nhận xét món ăn rất hợp khẩu vị cá nhân. Bát phở ở đây được phục vụ khá "hào phóng" với bát lớn, thịt bò đầy đặn đi kèm hành lá thái nhỏ xanh mướt.

Anh đánh giá mức giá 100.000 đồng/bát hoàn toàn xứng đáng với chất lượng, bởi nước dùng ngọt thanh tự nhiên, thịt bò tươi và đa dạng các loại. Trong đó, Ted ấn tượng nhất với phần thịt bò chín thái mỏng, khi ăn mềm mịn, đậm đà và giữ trọn độ tươi ngon.