500 triệu đồng biến căn nhà nát thành quán cà phê hoài niệm giữa TPHCM

Dựng lại ký ức tuổi thơ

Không bảng hiệu cầu kỳ, không biển đèn bắt mắt, nhưng ngay khi bước qua cánh cửa gỗ của quán cà phê ở phường Hòa Hưng (TPHCM) khách như lạc vào một “đoạn phim tua ngược”, nơi ký ức của những năm 2000 sống dậy bằng những món đồ cũ kỹ.

Anh Nguyễn Văn Linh (36 tuổi, chủ tiệm) nói vui rằng anh “chỉ dựng lại căn nhà mình từng ở”, nhưng thực tế không gian ấy đã trở thành điểm hẹn quen của nhiều người trẻ ưa hoài niệm, cũng như những gia đình muốn cùng nhau “ôn lại chuyện ngày xưa”.

Không gian hoài niệm bên trong tiệm (Ảnh: Cẩm Tiên).

Suốt tuổi thơ, anh Linh gắn bó với chiếc TV màn hình lồi, những buổi tối nghe cassette phát nhạc, những bước chân qua góc cầu thang bằng gỗ sẫm màu... Khi trưởng thành, đi nhiều nơi, làm nhiều việc, anh nhận ra mình vẫn luôn khao khát tìm lại những lát cắt tuổi thơ ấy.

“Thập niên 2000 với tôi vừa gần vừa xa. Dù sống trong hiện tại, tôi vẫn thường nghĩ về không gian xưa cũ nơi mình từng lớn lên. Tôi muốn lưu giữ nó, không chỉ cho riêng mình mà còn cho những ai đồng cảm”, anh Linh chia sẻ.

Từ ý tưởng đó, tháng 9/2022, anh bắt tay dựng nên "Tiệm cà phê thập niên 2000" thành một không gian vừa để uống cà phê, vừa để trở về với ký ức.

Những món đồ cổ được đặt rải rác khắp nơi trong tiệm (Ảnh: Cẩm Tiên).

Trước khi trở thành tiệm cà phê, nơi này chỉ là một căn nhà xuống cấp, dột nát, gần như bỏ hoang. Anh Linh thuê lại, đầu tư gần 500 triệu đồng để phá bỏ và xây mới. Anh chọn gỗ làm chất liệu chính, đặt mua từ Tây Nguyên, chở về TPHCM rồi tự tay sắp đặt cho phù hợp với từng góc.

Không gian chỉ vỏn vẹn 40m2, gồm 1 trệt và 2 lầu, nhưng anh Linh cố gắng tạo sự khác biệt cho từng tầng. Một góc mang dáng dấp phòng khách gia đình xưa, một góc khác như lớp học nhỏ, nơi có bàn ghế gỗ, kệ sách cũ.

Sức hút của không gian hoài niệm

Là một người thích khám phá các tiệm cà phê đẹp, chị Nguyễn Thanh Thúy (phường Nhiêu Lộc, TPHCM) cùng nhóm bạn chọn quán để chụp ảnh trung thu với trang phục truyền thống.

“Không gian cổ kính, gợi nhớ nhiều hình ảnh quen thuộc, mang lại cảm giác gần gũi. Tôi thích nhất là lầu hai vì có máy lạnh, ngồi lâu vẫn thoải mái. Nước uống ở mức ổn, giá cả phù hợp túi tiền. Thay vì chọn các quán phong cách hiện đại, tôi lại có thiện cảm với sự mộc mạc, nhẹ nhàng mà tiệm cà phê này mang lại”, chị nhận xét.

Trải nghiệm của phóng viên cho thấy không gian khá yên tĩnh do không có nhiều xe cộ qua lại. Thực đơn của quán chủ yếu là các món cơ bản như cà phê, trà sữa, đá xay, sữa chua, trà trái cây, ăn vặt có bánh que chấm, giá dao động 38.000-53.000 đồng.

Tầng trệt có quầy pha chế nên chỉ đủ chỗ cho 2-3 khách. Tầng một rộng hơn do có ban công thoáng, ngồi nhâm nhi cà phê khá dễ chịu dù không có máy lạnh. Tầng hai trang bị điều hòa nhưng khi đóng cửa sổ để bật máy lạnh thì hơi tối.

Nhiều người trẻ tìm đến quán để check -in hay chỉ đơn giản là tìm nơi yên tĩnh để trò chuyện (Ảnh: Cẩm Tiên).

Chủ quán cho biết, sau hai năm vận hành, quán đón trung bình 40-50 khách mỗi ngày, cuối tuần số lượng đông hơn. Dịp Tết hay mùa lễ hội, lượng khách có thể gấp đôi. Nhiều bạn trẻ thuê nguyên không gian để chụp ảnh, quay TikTok hoặc chỉ đơn giản là ngồi bên ly cà phê, tận hưởng cảm giác xưa hiếm hoi giữa lòng đô thị.

“Khách chủ yếu là người trẻ. Họ chưa từng thực sự trải qua giai đoạn 2000, nhưng khi nhìn thấy những món đồ này, họ cảm nhận được điều mới mẻ. Ngoài ra cũng có nhiều gia đình dẫn cả ông bà, cha mẹ, con cháu cùng tới, rồi ngồi kể cho nhau nghe về một thời đã qua”, anh Linh cho biết.

Không gian bên ngoài quán đơn giản, phủ bóng cây xum xuê, tạo cảm giác thân quen như trở về tuổi thơ (Ảnh: Cẩm Tiên).

Dù nhiều khách gợi ý mở rộng mô hình, anh Linh cho rằng không dễ nhân bản. “Đây là dạng quán đặc thù, kén khách. Nếu không thật sự yêu thích vibe (phong cách) hoài niệm, người ta sẽ chỉ ghé một lần cho biết rồi thôi. Tôi muốn giữ không gian nhỏ này đúng chất, thay vì mở rộng mà đánh mất tinh thần ban đầu”, anh bộc bạch.

Điều khiến anh tự hào nhất, không phải là doanh thu hay lượng khách đông, mà là việc tiệm nhỏ bé, nằm sâu trong hẻm, vẫn được nhiều người trẻ tìm đến ủng hộ. “Tôi coi đây là ngôi nhà tuổi thơ dựng lại giữa lòng thành phố. Mỗi người bước vào có thể tìm thấy một mảnh ký ức của riêng mình”, anh Linh nói.