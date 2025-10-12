Quán cà phê Nhật Bản chỉ đón 10 khách, bắt "chạy deadline" xong mới được về

Theo tờ Channel News Asia, Manuscript Writing Cafe nằm ở khu Koenji của Tokyo, được thiết kế đặc biệt cho những người làm nghề viết, từ nhà văn, biên tập viên đến người làm dịch thuật hay thiết kế storyboard (kịch bản phân cảnh) đến để "chạy deadline" (tiến độ).

Chủ quán là Takuya Kawai, một biên tập viên tự do, chia sẻ rằng anh lập nên quán này để “giúp mọi người chiến đấu với sự trì hoãn”, một thói quen phổ biến trong giới sáng tạo.

Khác với những quán cà phê thông thường, khách khi bước vào Manuscript Writing Cafe phải điền vào bảng đăng ký mục tiêu công việc rằng họ sẽ làm gì, hoàn thành bao nhiêu phần trăm, trong khoảng thời gian bao lâu.

Chủ quán là một biên tập viên tự do, mong muốn giúp mọi người chiến đấu với sự trì hoãn (Ảnh: The Guardian).

Mỗi vị khách có thể chọn mức độ “giám sát” mong muốn, bao gồm mức nhẹ (chỉ bị nhắc nhở khi gần hết giờ), mức vừa (được hỏi tiến độ sau mỗi giờ) và mức nghiêm khắc (nhân viên thường xuyên kiểm tra và động viên liên tục cho đến khi hoàn thành).

Trong suốt thời gian làm việc, khách sẽ được phục vụ cà phê, nước hoặc đồ ăn nhẹ, nhưng không ai được rời đi trước khi đạt được mục tiêu, trừ khi quán đóng cửa. Chủ quán Kawai nói rằng, quy định “nghiêm khắc” này không nhằm tạo áp lực mà để khách “tự chịu trách nhiệm với chính mình”.

Không gian quán được bài trí đơn giản với khoảng 10 chỗ ngồi, mỗi bàn trang bị ổ cắm điện, wifi mạnh, ánh sáng vàng dịu và tiếng nhạc nền rất nhỏ để tạo sự tập trung. Trên tường, bảng tiến độ được cập nhật liên tục để mọi người nhìn thấy ai đã “vượt deadline” và ai còn đang “vật lộn”.

Khách hàng đến quán đều phải tập trung hoàn thành công việc (Ảnh: Takuya Kawai).

Theo NDTV Food, phí dịch vụ tại quán là 150 yên (khoảng 26.000 đồng) cho 30 phút đầu, sau đó tính 300 yên (khoảng 52.000 đồng) mỗi giờ - một mức phí được cho là “vừa phải” so với mặt bằng Tokyo.

Trên mạng xã hội Nhật, nhiều người dùng chia sẻ trải nghiệm thú vị khi “bị giám sát deadline công khai”.

Một người viết: “Tôi tưởng sẽ căng thẳng, nhưng thật ra lại tập trung hơn bao giờ hết. Có người nhắc nhở nhẹ nhàng khiến tôi không dám trì hoãn nữa”.

Một sinh viên khác bình luận: “Cảm giác như đang chạy marathon nhưng bằng bàn phím. Khi hoàn thành mục tiêu và được phép rời quán, tôi thấy cực kỳ thỏa mãn”.

Quán có một số trang bị phục vụ công việc (Ảnh: Hanako Montgomery).

Chủ quán chia sẻ với Channel News Asia rằng, ban đầu anh chỉ định mở mô hình “thử nghiệm”, nhưng không ngờ lại thu hút hàng trăm người tìm đến mỗi tháng, trong đó có nhiều du khách nước ngoài.

“Có người đến Tokyo chỉ để thử trải nghiệm cảm giác “không làm xong không được về”. Điều đó khiến tôi rất vui”, anh nói.

Một số khách cho biết họ đến đây không chỉ để hoàn thành công việc mà còn để cảm nhận “văn hóa deadline” đặc trưng - nơi năng suất được tôn trọng như một nghệ thuật sống.

Các tờ báo quốc tế nhận xét đây là “một trong những quán cà phê kỳ lạ nhất thế giới”. Tờ The Guardian nhận xét mô hình này “phản ánh văn hóa kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao của người Nhật”, còn Times of India cho rằng nó “trở thành điểm đến của những người muốn thử thách khả năng tập trung của bản thân”.