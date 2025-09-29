Quán cà phê ở cầu cao nhất thế giới: Vượt hẻm núi từ 2 tiếng xuống 2 phút

Cầu Hoa Giang nằm ở tỉnh Quý Châu thuộc phía tây nam Trung Quốc, chính thức thông xe vào ngày 28/9.

Cầu nằm ở độ cao khoảng 800m so với mực nước sông. Với độ cao này bằng 2 tháp Eiffel xếp chồng lên nhau (tháp Eiffel có chiều cao khoảng 325m).

Quán cà phê trên mây đặt tại cây cầu cao nhất thế giới (Ảnh: CGTN).

Ngoài quán cà phê trên mây, cầu còn có phòng quan sát kính với diện tích rộng 1.000m2. Căn phòng có độ chênh thẳng đứng hơn 600m xuống dòng sông bên dưới.

Bên cạnh đó, du khách cũng có thể thử thách với các hoạt động như nhảy bungee (là một môn thể thao mạo hiểm, trong đó người chơi được buộc một sợi dây có độ đàn hồi cao vào cơ thể và nhảy xuống phía dưới), nhảy dù ở độ cao thấp.

Đây là tổ hợp cầu kết hợp với du lịch thể thao mạo hiểm đầu tiên của Trung Quốc, biến nơi này thành một trong những điểm đến độc đáo.

Cây cầu hiện nắm giữ kỷ lục thế giới cả về chiều cao lẫn chiều dài. Với nhịp chính dài 1.420m, cầu Hoa Giang có độ cao từ mặt cầu xuống sông là 625m.

Công trình dài 2.890m bắc qua hẻm núi Hoa Giang - nơi được mệnh danh “vết nứt của Trái đất”, là tuyến huyết mạch thuộc cao tốc Liuzhi - Anlong, giúp rút ngắn thời gian vượt hẻm núi từ 2 tiếng xuống chỉ còn 2 phút.

Ngay từ thiết kế ban đầu, dự án đã tính đến việc tích hợp tài nguyên du lịch, tạo ra mô hình mới kết hợp giao thông và du lịch. Ngoài nhiệm vụ vận tải, công trình được kỳ vọng trở thành động lực thúc đẩy kinh tế du lịch địa phương, đưa đời sống người dân lên tầm cao mới.

Công trình giúp rút ngắn thời gian di chuyển qua núi từ 2 tiếng xuống còn 2 phút (Ảnh: CGTN).

Trong quá trình thi công, hàng loạt công nghệ hiện đại được áp dụng, từ vận hành hỗ trợ vệ tinh đến sử dụng drone (máy bay không người lái) để điều khiển thi công chính xác ở độ cao hàng trăm mét.

Chỉ trong 3 năm, đội ngũ xây dựng đã đạt độ chính xác tới từng milimét ở độ cao 600m. Đặc biệt, hệ thống cáp thông minh với cảm biến sợi quang được tích hợp, cho phép giám sát liên tục ứng suất, nhiệt độ và độ ẩm, đảm bảo độ bền vững lâu dài.

Một điểm sáng khác của công trình là việc tận dụng tài nguyên địa phương. Cụ thể, nhóm thi công đã nghiền đá dolomite thành bột thay thế cho một loại vật liệu khan hiếm. Điều này giúp tiết kiệm khoảng 5 triệu nhân dân tệ (khoảng 18,5 tỷ đồng).

Trước đó vào sáng 28/9, hàng nghìn người dân địa phương cùng quan chức các cấp và du khách đã có mặt trên cầu để dự lễ khánh thành, đánh dấu thêm một kỳ tích trong lịch sử xây dựng cầu của Quý Châu và Trung Quốc.

Giữa không khí ngày lễ diễn ra tưng bừng, chị Lư Cung, một phụ nữ dân tộc Bố Y, diện bộ trang phục truyền thống để chứng kiến khoảnh khắc lịch sử của quê hương.

“Tôi rất vui khi chứng kiến cây cầu lịch sử xuất hiện ngay tại quê nhà. Cầu giúp đi lại thuận tiện và chắc chắn sẽ thu hút nhiều du khách đến Quý Châu”, chị chia sẻ.

Được biết, gia đình chị cũng điều hành một quán ăn nhỏ tại trạm dịch vụ Vân Đô, chuyên phục vụ các món đặc sản của dân tộc Bố Y. Gia đình kỳ vọng sẽ đón lượng khách tăng mạnh nhờ cây cầu.

Ông Lương Thiệu Vũ, nguyên trưởng thôn Hoa Giang, năm nay ngoài 70 tuổi, xúc động nhớ lại thời còn phải dùng bè tre. Sau đó người dân dùng loại cầu xích sắt để vượt sông.

"Từ năm 8 tuổi, tôi đã chứng kiến cảnh người dân vất vả như thế nào. Nay có cầu mới mang theo cơ hội mở ra. Du khách khắp nơi đến nên nhiều ngôi nhà cũ trong thôn được cải tạo thành homestay phục vụ khách du lịch”, ông nói.

Theo Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc, trong giai đoạn kế hoạch 5 năm lần thứ 14 (2021-2025), Trung Quốc tiếp tục đầu tư mạnh vào hạ tầng. Hiện nước này sở hữu mạng lưới đường cao tốc lớn nhất thế giới, với tổng chiều dài 191.000km, bao phủ 99% thành phố có dân số trên 200.000 người.