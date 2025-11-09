Pin sạc dự phòng phát nổ trong túi quần, người đàn ông "bốc cháy" ở sân bay

Sự cố xảy ra vào khoảng 11h ngày 6/11 tại phòng chờ hạng thương gia quốc tế của hãng hàng không Qantas. Nhân chứng kể lại rằng họ nghe thấy tiếng la hét của một người đàn ông, khi ông cố gắng lấy thiết bị sạc dự phòng phát nổ và đang cháy ra khỏi túi.

Lúc đó có khoảng 150 người trong phòng chờ. Toàn bộ khu vực nhanh chóng được sơ tán và đóng cửa trong 2 giờ để đảm bảo an toàn. Đại diện hãng Qantas cho biết: “Phòng chờ được sơ tán theo quy trình an toàn. Nhân viên y tế đã có mặt và xử lý ngay tại chỗ cho hành khách”.

Bên trong sân bay quốc tế Melbourne ở Australia (Ảnh: People).

Người đàn ông được điều trị bỏng nhẹ ở các ngón tay và chân, sau đó được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng ổn định. Theo truyền thông địa phương, ông đã được xuất viện không lâu sau đó.

Một người tự nhận là nhân chứng chia sẻ: “Áo khoác của ông ấy bắt lửa và bốc cháy. Mọi người phải sơ tán khỏi khu vực vì khói và mùi khét quá nặng”.

Leanna Tonkes - nhà sản xuất phim người Australia, cũng là người có mặt tại phòng chờ khi vụ việc xảy ra - viết trên Instagram: “Hy vọng người đàn ông đó không sao. Thật may có người nhanh trí lao vào giúp ông ấy. Nhân viên cũng phản ứng rất kịp thời. Họ đưa ông ấy vào phòng tắm để sơ cứu và hướng dẫn mọi người rời khỏi khu vực”.

Trong bức ảnh cô chia sẻ, khu vực nơi vụ cháy diễn ra được bao quanh bởi biển cảnh báo sàn ướt. Ở giữa là chiếc pin sạc dự phòng cháy đen, phủ đầy tro.

Các thiết bị sạc dự phòng sử dụng pin lithium, thời gian gần đây liên tục bị “đặt trong tầm ngắm”, sau nhiều vụ cháy xảy ra trên máy bay. Tháng trước, một cục pin lithium khác đã bốc cháy trong khoang hành lý phía trên đầu hành khách trong chuyến bay của Air China.

Theo đoạn video được hành khách ghi lại, khói và lửa bốc ra từ ngăn chứa đồ. Hãng hàng không cho biết tổ bay đã “xử lý tình huống đúng quy trình” và không có ai bị thương.

Tại Mỹ, theo quy định của Cơ quan An ninh Vận tải (TSA), pin lithium - bao gồm cả pin sạc dự phòng - được phép mang lên máy bay nhưng chỉ để trong hành lý xách tay, tuyệt đối không được để trong hành lý ký gửi.

Đầu năm nay, hãng Southwest Airlines cũng siết chặt quy định, cấm hành khách sử dụng pin lithium khi chúng vẫn nằm trong túi xách hoặc ba lô, nhằm giảm thiểu rủi ro cháy nổ.