Chàng trai Mỹ ở Việt Nam 8 năm, dẫn bạn Việt kiều đi ăn phở "phiên bản lạ"

Sống tại Việt Nam hơn 8 năm, Brandon Hurley - chàng trai quốc tịch Mỹ - được biết đến với cái tên tiếng Việt hài hước là Phúc Mập. Không chỉ nói tiếng Việt trôi chảy, Phúc Mập còn am hiểu ẩm thực địa phương, thường xuyên chia sẻ trải nghiệm ăn uống mang góc nhìn thú vị của một người nước ngoài gắn bó lâu năm với Việt Nam.

Mới đây, trong một lần dạo quanh TPHCM, Phúc Mập đã đưa Minh Trần - người bạn Việt Nam nhưng sống tại Mỹ từ nhỏ - đi khám phá các món phở “phiên bản khác lạ” của Việt Nam tại quán Gánh Hàng Ngan (phường Đức Nhuận, TPHCM).

Phúc Mập cùng người bạn Việt kiều Mỹ thưởng thức món phở cuốn (Ảnh: Chụp màn hình).

Món đầu tiên hai thực khách thưởng thức là phở cuốn - cái tên không quá xa lạ với Phúc Mập cũng như nhiều người Việt Nam, nhưng lại hoàn toàn mới mẻ với Minh Trần. “Tôi rất vui khi là người đầu tiên giới thiệu món này cho anh ấy”, Phúc Mập chia sẻ.

Những lá bánh phở mỏng, mềm được cuốn gọn gàng, ôm trọn phần nhân bên trong gồm thịt bò, giá đỗ, xà lách, rau mùi… Tất cả tạo nên tổng thể hài hòa, thanh mát.

Dù đã ăn phở cuốn nhiều lần, Phúc Mập cho biết mỗi lần thưởng thức lại món này, anh vẫn không khỏi thích thú bởi sự cân bằng tinh tế giữa các nguyên liệu - điều khiến nhiều thực khách nước ngoài dễ phải lòng.

Anh nhận xét, khi chấm cùng bát nước mắm pha chua ngọt, vị bánh phở mềm mịn quyện với nhân đậm đà và rau xanh tươi mát, mang lại cảm giác nhẹ nhàng nhưng vẫn tròn vị.

Về phần Minh Trần, anh cho biết khá bất ngờ khi biết phở cuốn được làm từ chính bánh phở - nguyên liệu quen thuộc của ẩm thực Việt Nam. Anh thừa nhận thật thiếu sót khi trước đây chưa từng ăn thử món này.

Nếu phở cuốn gây ấn tượng bởi sự thanh mát, thì phở chiên phồng lại khiến cả hai vị khách không giấu được sự hào hứng bởi độ giòn.

Phở chiên phồng là món ăn sáng tạo từ bánh phở truyền thống. Những miếng bánh phở tươi được cắt vuông, chiên trong dầu nóng đến khi phồng rộp, vàng ruộm, giòn xốp.

Bên trên là phần sốt sánh đậm đà, thường gồm thịt bò xào, cải xanh, cà rốt, nêm nếm vừa miệng, ăn kèm tương đen và tương ớt, tạo nên sự mới lạ so với phở nước quen thuộc.

Anh Minh Trần nhận xét món ăn có lớp vỏ giòn rụm bên ngoài nhưng bên trong vẫn giữ được độ dai nhẹ của bánh phở, kết hợp với nước sốt nóng hổi tạo nên trải nghiệm khác biệt và hấp dẫn. Anh đặc biệt thích thú trước sự hòa quyện hài hòa của các nguyên liệu.

Phúc Mập (phải) cùng người bạn của mình thưởng thức phở chiên phồng (Ảnh: Chụp màn hình).

Phúc Mập cũng dành nhiều lời khen cho món phở chiên phồng, cho rằng đây là minh chứng thú vị cho sự linh hoạt của ẩm thực Việt, khi một món ăn truyền thống có thể được biến tấu sáng tạo mà vẫn giữ được tinh thần cốt lõi.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, phía quán Gánh Hàng Ngan cho biết quán đã kinh doanh nhiều năm, chuyên phục vụ các món đặc trưng của ẩm thực miền Bắc. Trong đó, phở cuốn và phở chiên phồng là hai món được thực khách yêu thích và gọi nhiều nhất.

Cụ thể, phở cuốn được bán với giá 60.000 đồng/phần, phở chiên phồng giá 90.000 đồng/phần, mức giá có thể thay đổi tùy kích cỡ.

Theo nhân viên tại quán, lượng khách đến quán ổn định, chủ yếu là khách trung niên và lớn tuổi - nhóm thực khách ưa chuộng hương vị truyền thống. Bên cạnh đó, quán cũng thường xuyên đón khách nước ngoài, đặc biệt quan tâm đến các món phở “phiên bản khô” như phở cuốn và phở chiên phồng.

Quán mở cửa từ 7h đến 21h30 hằng ngày. Trong các món, phở chiên phồng nằm trong nhóm bán chạy nhờ cách chế biến lạ miệng, hương vị đậm đà, dễ tạo ấn tượng với cả thực khách trong nước lẫn quốc tế.

Phở cuốn từng nổi tiếng ở Mỹ, được đánh giá là món ăn thanh mát và lành mạnh (Ảnh: Chụp màn hình).

Theo phía quán, việc ẩm thực miền Bắc có được sự yêu thích của thực khách phương Tây còn phụ thuộc vào khẩu vị từng người. Tuy nhiên, những món như phở cuốn và phở chiên phồng gần như luôn nằm trong nhóm được gọi tên nhiều nhất.

Tại Mỹ, phở cuốn Việt Nam cũng từng gây sốt tại các hội chợ ẩm thực với tên gọi “Pho Rolls”, được khen ngợi nhờ hương vị thanh mát, dễ ăn và phù hợp với xu hướng ẩm thực lành mạnh.