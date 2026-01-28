Thợ làm ngựa bị lỗi bất ngờ lại gây sốt, bán 20.000 đơn mỗi ngày

Tại chợ Nghĩa Ô (Chiết Giang, Trung Quốc), ngựa khóc trở thành một trong những mặt hàng được săn lùng nhiều nhất. Chú ngựa này có phần miệng bị khâu ngược khiến gương mặt trở nên buồn bã, tủi thân. Không ngờ, chính vẻ ngoài mếu máo ấy lại khiến sản phẩm nhanh chóng gây sốt.

Bà Zhang, chủ cửa hàng Happy Sister, nơi bán sản phẩm này, cho biết, sản phẩm gây sốt đến từ một sai lầm bất ngờ trong quá trình sản xuất.

Bà Zhang bên những chú ngựa khóc (Ảnh: Xinhuanet).

Cụ thể, khi làm ngựa bông, phần miệng vốn phải cong lên mỉm cười thì lại bị công nhân khâu nhầm khiến khóe miệng chúc xuống, lỗ mũi và má hồng vì thế cũng bị hướng xuống dưới.

Một người tiêu dùng sau khi nhận được phiên bản lỗi đã chia sẻ trải nghiệm mua hàng lên mạng xã hội. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhiều người gọi đây là “phiên bản lỗi xuất sắc” và liên tục hỏi mua.

Trước nhu cầu tăng đột biến, chủ xưởng sản xuất đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội, gấp rút đưa ngựa khóc vào sản xuất hàng loạt. Theo chia sẻ, các đơn hàng hiện đã kín lịch đến tháng 3, đồng thời phía xưởng cam kết không tăng giá. Trung bình mỗi ngày, họ bán được 20.000 sản phẩm.

Nhiều người đánh giá, ngựa khóc dễ dàng chiếm được cảm tình của người tiêu dùng nằm ở việc sản phẩm này phá vỡ hình mẫu linh vật vui tươi, hoàn hảo thường thấy.

Ngựa khóc được nhiều người săn lùng dịp Tết 2026 ở Trung Quốc (Ảnh: Xinhuanet).

Gương mặt buồn bã với khóe miệng rủ xuống mang lại cảm giác gần gũi, đời thường, tạo nên sự đối lập thú vị: Vừa đáng thương lại vừa đáng yêu. Nhiều cư dân mạng cho rằng hình ảnh này phản ánh đúng trạng thái tinh thần của bản thân - bề ngoài gắng gượng, bên trong chất chứa áp lực.

Thực tế, ngựa khóc không phải trường hợp cá biệt trên thị trường tiêu dùng những năm gần đây. Không ít sản phẩm “lệch chuẩn”, từ bánh kem làm sai mẫu đến các sản phẩm sáng tạo theo phong cách xấu lạ, buồn mà dễ thương ở Trung Quốc lại bất ngờ thu hút lượng lớn người quan tâm.

Được biết, chú ngựa nhồi bông này có nhiều kích thước, song sản phẩm phổ biến được nhiều người chọn cao khoảng 20cm và có giá 25 nhân dân tệ (hơn 90.000 đồng).

Giới chuyên gia cho rằng, trong bối cảnh thị trường tiêu dùng ngày càng cạnh tranh, những sản phẩm không hoàn hảo lại tạo cảm giác chân thật, cho phép người mua dễ dàng soi chiếu cảm xúc cá nhân.

Chính yếu tố này giúp sản phẩm lan truyền nhanh chóng, dù không phải lúc nào cũng đảm bảo sức hút lâu dài.

Chú ngựa khóc bên những chú ngựa "cười" (Ảnh: Xinhuanet).

Điểm đáng chú ý trong câu chuyện ngựa khóc nằm ở khả năng phản ứng nhanh của các nhà sản xuất tại Nghĩa Ô. Theo thông tin từ xưởng, chỉ trong vòng 48 giờ sau khi nhận thấy tín hiệu từ thị trường, doanh nghiệp đã mở thêm hơn 10 dây chuyền sản xuất để kịp tiến độ giao hàng.

Hiện mỗi ngày xưởng xuất xưởng từ 10.000 đến 20.000 sản phẩm, nhưng vẫn trong tình trạng cung không đủ cầu. Nhiều sản phẩm được xuất đi các quốc gia khác.