Loại hoa ly đắt đỏ cận Tết, giá tăng gần gấp đôi vẫn "cháy hàng"

Hơn 21h ngày 11/2 (24 tháng Chạp), chị Anh Thư (phường Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn ngồi canh để bình luận chốt đơn mua hoa ly kép về kịp trưng dịp Tết. Chị cho biết, mỗi bài đăng bán hàng chỉ sau 3-4 phút đã có tới 100-200 bình luận đặt, ai nhanh tay mới “săn” được.

Dù giá hoa ly kép cận Tết tăng gấp 1,5-2 lần so với ngày thường, mặt hàng này vẫn liên tục “cháy hàng” trên chợ mạng, nhiều người phải canh từng phiên bán để kịp chốt đơn loại hoa ưng ý.

Hiện, hoa ly kép trắng và hồng các loại được rao bán dao động 275.000-550.000 đồng/bó 5 cành, tùy số lượng bông. Nhiều người sẵn sàng chi vài triệu đồng mua 30-40 cành về cắm chơi Tết. Không chỉ giá hoa tăng, phí vận chuyển cận Tết cũng leo thang, nội thành khoảng 40.000-50.000 đồng/đơn, còn ngoại thành dao động 100.000-150.000 đồng.

Theo các tiểu thương, ly kép nhiều năm gần đây ngày càng được ưa chuộng nhờ bông to, nhiều lớp cánh, màu sắc nhã nhặn và thời gian chơi hoa kéo dài 7-10 ngày nếu chăm sóc đúng cách. Dịp cận Tết, nguồn cung có hạn trong khi nhu cầu tăng vọt, khiến giá bị đẩy lên cao.

"Từ 20 tháng Chạp đến nay, tôi đã chốt 8.000 cành ly kép cho khách sỉ, hiện chỉ nhận nốt thêm 2.000 cành và để dành bán cho khách lẻ. Có buổi chưa kịp trả lời tin nhắn đã hết hàng", chị Ngô Vinh, tiểu thương bán hoa ở phường Tây Tựu, Hà Nội chia sẻ.

Hoa ly kép kết hợp tuyết mai được nhiều người ưa chuộng dịp Tết năm nay (Ảnh: Như Quỳnh).

Theo chị Vinh, năm nay, ly kép được các cửa hàng hoa, đại lý ở nội thành đặt số lượng lớn từ sớm. Khách sỉ thường lấy vài trăm đến cả nghìn cành mỗi đợt để kịp bán ra thị trường trong những ngày cao điểm Tết. "Hàng về đến vườn là phải phân loại, bó ngay trong đêm để kịp giao sáng hôm sau cho khách, chị nói.

"Sức mua hoa ly kép có thể còn tăng đến ngày 28-29 Tết. Tuy nhiên, nguồn hàng những ngày cuối thường không nhiều, giá có thể tiếp tục nhích lên tùy theo lượng hoa còn lại tại vườn", chị nói.

Dù giá tăng mạnh, sức mua vẫn sôi động khi người tiêu dùng có xu hướng chọn những loại hoa độc, lạ để trưng Tết, thay vì các dòng hoa ly đơn truyền thống. Tuy nhiên, không ít người mua cũng tỏ ra thận trọng, ưu tiên chọn nhà vườn, cửa hàng uy tín để tránh mua phải hoa bảo quản lạnh quá lâu, dễ nở không đều hoặc nhanh héo.

"Ly kép đẹp nhưng nếu mua phải hàng đông lạnh lâu ngày thì cắm lên vài hôm sẽ bị héo lá dần và rụng nụ hoa. Tôi chấp nhận mua giá cao hơn một chút nhưng phải chọn nơi uy tín", chị Anh Thư cho biết.

Nhất chi mai được rao bán giá 100.000-150.000 đồng/bó (Ảnh: A.C).

Những ngày sát Tết, thị trường hoa, cây cảnh online cũng bắt đầu nhộn nhịp hơn bên cạnh thị trường truyền thống, hàng loạt các mặt hàng mới lạ được rao bán để phục vụ nhu cầu của người dân như nho lục bình, mai đỏ, cúc hồng tú kiều, nhất chi mai...

Theo khảo sát, những bó nhất chi mai có giá 100.000-150.000 đồng/bó; cúc hồng tú kiều giá 450.000-500.000 đồng/bó 5 cành; mai đỏ giá 150.000-200.000 đồng/cây loại nhỏ...

Theo các tiểu thương, ưu điểm của kênh online là tiếp cận được lượng khách lớn, đặc biệt là dân văn phòng bận rộn, không có thời gian ra chợ hoa. Tuy nhiên, áp lực giao hàng cận Tết rất lớn, đòi hỏi đóng gói kỹ để tránh dập nát, hư hỏng trong quá trình vận chuyển.