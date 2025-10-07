Nữ hành khách say xỉn lên máy bay gây rối, bị truy tố tội tấn công tình dục

New York Post dẫn thông tin từ cảnh sát cho biết, Cody Sierra Marie Bryne (31 tuổi) bị bắt hôm 1/10 và bị truy tố 3 tội danh gồm tấn công tình dục, hành hung và say xỉn nơi công cộng.

Trước đó, Bryne đã lên chuyến bay của Delta từ thành phố Salt Lake đi Portland (bang Oregon). Trong quá trình ổn định chỗ ngồi, người phụ nữ này nhiều lần từ chối yêu cầu của tiếp viên rằng phải di chuyển khỏi lối đi, để các hành khách khác có thể vào chỗ ngồi. Sau đó, Bryne húc vai mạnh vào một nhân viên Delta, khiến người này ngã vào ghế.

Sự việc xảy ra trên chuyến bay của hãng Delta (Ảnh minh họa: Getty Images).

Theo đài Fox 13, cơ trưởng ngay lập tức yêu cầu Bryne rời khỏi máy bay. Trong lúc được dẫn ra khỏi máy bay, Bryne cố gắng chạy vào khu vực an ninh hạn chế của nhà ga. Khi bị các nhân viên hàng không chặn lại, cô túm cổ một nữ nhân viên, giật mạnh đầu người này xuống đất và kéo tóc.

Sau khi buông tay, Bryne tiến đến gần, bóp và vặn mạnh ngực của nữ nhân viên này đồng thời hét lên: “Nếu tôi mà gặp cô một mình thì...”.

Sau đó, Bryne chạy ra phía cổng sân bay, cố mua vé của một hãng hàng không khác thì bị cảnh sát ập đến khống chế.

Trong cuộc thẩm vấn sau khi bị bắt, Bryne phủ nhận việc tấn công nhân viên Delta hay chạm vào ngực nữ nhân viên, nhưng thừa nhận đã uống rượu từ buổi sáng và có dấu hiệu say nặng.

Biên bản tòa án nêu: “Bryne không thể trò chuyện mạch lạc, nồng nặc mùi rượu, khó làm theo chỉ dẫn và cần người dìu khi đi lại”.

Bryne đang bị tạm giam tại nhà tù hạt Salt Lake County Metro, chờ phiên điều trần đầu tiên dự kiến diễn ra đầu tuần tới.

Cảnh sát thành phố Salt Lake cho hay, số vụ hành khách say xỉn gây rối tại sân bay đã tăng mạnh kể từ sau đại dịch, kéo theo nhiều trường hợp bị bắt giữ. Theo luật liên bang Mỹ, hành vi cản trở tổ bay có thể bị phạt tối đa 37.000 USD.

Phát ngôn viên Delta Air Lines khẳng định trong thông cáo: “Delta có chính sách không khoan nhượng đối với mọi hành vi lạm dụng, gây rối hoặc vi phạm pháp luật trên các chuyến bay.

An toàn và an ninh của hành khách cũng như phi hành đoàn luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Dù không bình luận về các vụ việc đang điều tra, Delta đang phối hợp đầy đủ với cơ quan chức năng để làm rõ sự việc”.