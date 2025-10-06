Trung Quốc: Chàng trai rửa bát thuê nợ nần "ngập đầu", đổi đời sau cú sốc

Lan Zhenfei, 33 tuổi, sinh ra trong một gia đình nghèo ở thành phố Luoding, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Khi đang học cấp 2, cha của Lan qua đời vì lên cơn đau tim, bỏ lại vợ con.

Điều này khiến gia đình anh càng thêm khốn khó. Họ sống trong cảnh nợ nần, ăn bữa nay lo bữa mai. Không lâu sau, mẹ anh cũng rơi vào trầm cảm vì bế tắc.

Khi tốt nghiệp xong cấp 3, Lan không theo học Đại học vì gia cảnh không thể lo nổi tiền học phí. Anh sớm làm công nhân xây dựng để có tiền hỗ trợ mẹ và em gái. Ban đêm, anh làm thêm công việc rửa bát đĩa thuê.

Chàng trai 33 tuổi đổi đời trở khi trở thành blogger du lịch (Ảnh: News).

Lan thừa nhận, dù vất vả mưu sinh kiếm sống mỗi ngày, anh vẫn dành riêng khoảng thời gian nhỏ để thỏa mãn niềm đam mê chơi game.

Nhờ một người bạn nhận ra tài năng chơi game của Lan và khuyến khích anh đi theo con đường trở thành game thủ chuyên nghiệp, anh đã thử sức. Không lâu sau, anh trở thành vận động viên chơi game chuyên nghiệp và thi đấu eSports. Nhờ khả năng của mình, Lan nhanh chóng nổi tiếng trong cộng đồng game thủ và kiếm không ít khoản tiền nhờ điều này.

Tuy nhiên, tới năm 2014, Lan tuyên bố dừng lại trước sự ngạc nhiên của cộng đồng game thủ Trung Quốc và nước ngoài.

"Tôi muốn rời ngành bởi thấy sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt", anh tâm sự. Mặc dù vậy, thời điểm đó tài khoản của anh vẫn thu hút hơn 2 triệu lượt người theo dõi, đăng ký.

Suốt gần chục năm qua, cái tên đình đám của một game thủ một thời dường như khiến mọi người quên lãng. Tới đầu năm 2023, Lan bán chiếc xe sang của mình vốn là vật được anh dành dụm tích góp tiền suốt thời gian dài mới có để bắt đầu hành trình vòng quanh thế giới.

Quyết định được cho là bắt nguồn từ cú sốc tinh thần sau khi bị bạn gái cũ phản bội.

Từ năm 2024 tới nay, anh liên tục thực hiện các chuyến du lịch tới nhiều vùng miền trên thế giới. Trang cá nhân của anh đăng tải hơn 300 video du lịch, thu về hơn 150 triệu lượt thích trên các nền tảng mạng xã hội. Video về chuyến đi tới Nam Cực cách đây không lâu cũng thu hút hơn 9 triệu lượt thích. Hiện anh có hơn 25 triệu người theo dõi trên các kênh riêng.

Khác với thời kỳ còn là game thủ, những video ghi lại hành trình khám phá của Lan thu hút bởi cách kể chuyện giản dị, chân thật. Anh không ngần ngại nhắc về quá khứ có tuổi thơ khốn khó để lồng ghép với mỗi mảnh đất nơi anh đi qua.

"Tôi từng nhiều lần bị mẹ mắng vì nghiện game quá mức. Nhưng sau đó, cũng chính game giúp tôi có cuộc sống khấm khá hơn. Dù hiện tại tôi không còn là game thủ, nhưng vẫn còn quá nhiều kỷ niệm đẹp về giai đoạn này", anh chia sẻ.

Xem video của Lan, nhiều người hâm mộ bày tỏ, họ thích sự chân thật trong các cảnh quay. Điều này giúp họ có cảm giác như đang được tận hưởng chính chuyến phiêu lưu.

"Cảm ơn anh đã giúp tôi nhìn rõ thế giới này đẹp ra sao. Có thể cả cuộc đời tôi cũng không bao giờ được đặt chân tới nơi này", một tài khoản trên Weibo bộc bạch.

Lý tưởng sống cũng ngập tràn trong các video của Lan. Anh thường khéo léo cài vào đó những thông điệp riêng: "Hãy sống tự do thay cho tôi nhé".

Đầu năm nay, trong một video, Lan tiết lộ anh đã chi khoảng 2 triệu tệ cho các chuyến du lịch kể từ năm 2023 tới nay. Thông tin này làm dấy lên những đồn đoán về "khối tài sản khổng lồ" của nam thanh niên 33 tuổi.

"Trông anh ấy rất giản dị nhưng không ngờ lại giàu thế", một tài khoản bình luận trên Douyin.