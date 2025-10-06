Chỉ có 48 tiếng, khách Australia "chạy sô" ăn đủ món ngon ở TPHCM

Ben Groundwater, nhà văn đồng thời là du khách đến từ Australia, từng tới Việt Nam cách đây không lâu. Trước chuyến đi này, anh từng tìm hiểu nhiều thông tin về văn hóa, ẩm thực của đất nước hình chữ S.

"Tôi chỉ có quỹ thời gian khoảng 48 tiếng nên dự kiến cố gắng thưởng thức thật nhanh, thưởng thức càng nhiều đặc sản ở TPHCM càng tốt. Điều này khá khó khăn vì các món ngon ở thành phố này nhiều vô kể, giá lại phải chăng", Ben nhận xét.

Anh thưởng thức món bò lá lốt ở một cửa tiệm bình dân (Ảnh: Ben).

Sau khi đáp chuyến bay xuống thành phố và kịp nhận phòng tại một cơ sở lưu trú thuộc khu vực trung tâm, Ben bước ngay xuống phố, tìm tới một quán ăn kiểu cơm truyền thống nằm ở nội đô.

Đó là quán ăn giản dị, nhưng đậm chất địa phương với quầy than nướng đỏ rực, tủ kính bày nguyên liệu và những bộ bàn ghế nhựa nhỏ xếp san sát.

Món chính ở đây là bò nướng lá lốt có nguyên liệu chính gồm thịt bò xay nhuyễn tẩm gia vị, gói trong lá lốt. Người đầu bếp sẽ nướng than. Khi thưởng thức, thực khách sẽ ăn kèm rau sống, dưa chua và bánh tráng.

Hương vị hòa quyện đủ vị chua, ngọt, mặn lẫn mùi khói, vừa là màn chào sân hoàn hảo cho ẩm thực Việt, vừa đủ nhẹ bụng để Ben còn chỗ trống cho bữa ăn thứ 2 của buổi tối là bánh mì.

May thay, tiệm bánh mì Huỳnh Hoa chỉ cách đó vài con phố. Vị khách Australia gọi luôn một ổ bánh mì kẹp thịt heo truyền thống. Bánh có phần nhân gồm pate, sốt mayonnaise, các loại thịt nguội, củ cải và cà rốt ngâm chua cùng lớp ruốc thịt đặc trưng. Với anh, đó là sự kết thúc cho bữa tối hoàn hảo.

Sáng hôm sau khoảng 7h, khi không khí dịu mát buổi sớm ở TPHCM đánh thức Ben dậy, điều anh nghĩ tới đầu tiên trong đầu là món phở.

Phở là món khiến Ben thích nhất ở Việt Nam (Ảnh: Ben).

Với anh, không có gì thỏa mãn hơn cảm giác ngồi giữa dòng người tấp nập buổi sớm ở thành phố hoa lệ, trước mặt là tô phở nghi ngút khói. Anh vừa vặt những lá rau húng quế, vừa hít hà mùi nước dùng bò đậm đà đến nức lòng, át cả mùi khói xe máy vờn quanh.

Anh thừa nhận từng thưởng thức phở Việt rất nhiều. Đó là những bát phở có sự đặc trưng chung gồm sợi bánh phở mềm dẻo hòa với nước dùng ngọt thanh ninh từ xương bò và thảo mộc. Bát phở kiểu miền Nam không thể thiếu thịt bò tái vừa chín, giá đỗ giòn, hành tây thái mỏng cùng rau thơm tươi mát.

"Đây là tô phở Việt ngon nhất từ trước tới nay mà tôi từng ăn", anh bộc bạch.

Tiệm phở nơi anh ghé qua không phải hàng quán sang trọng hay nổi tiếng nhất nhì thành phố, nhưng hương vị lại tuyệt đỉnh. Quán bày biện đơn sơ chỉ có bàn ghế làm từ thứ kim loại mỏng hoặc ghế nhựa giản dị. Tuy nhiên, quán có tốc độ phục vụ nhanh gọn, chuyên nghiệp.

Với Ben, phở ở đây được nấu vừa vị đến mức “thăng hoa”, khiến anh chỉ muốn ngồi yên tận hưởng từng thìa nước dùng nóng hổi.

Tiếp tục hành trình khám phá ẩm thực Việt, anh tìm quán ăn trên đường Nguyễn Cảnh Chân để thưởng thức món bún riêu. Anh mô tả món ăn "không dành cho người yếu tim" bởi có nước dùng làm từ cà chua, cua đồng, ăn kèm bún sợi nhỏ, chả cua, hoa chuối thái sợi, rau thơm với miếng tiết lợn núng nính.

Bữa tối của du khách người Australia lại mang tới trải nghiệm mới. Anh chọn bánh canh cua với sợi bánh dai mềm, nước dùng sệt đậm đà vị hải sản tại cửa tiệm nằm ở trung tâm thành phố.

Hành trình ăn thần tốc trong 48 tiếng còn có món bánh cuốn tôm thịt. Đây cũng là món ăn cuối cùng của Ben trước khi anh rời TPHCM. Anh thừa nhận, hương vị món ăn là thứ sẽ bám theo anh rất lâu.