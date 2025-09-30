Từ đường phố đến trung tâm thương mại, ẩm thực Thái Lan “hớp hồn” du khách

Sự kiện "Taste of Thailand" kéo dài từ ngày 26 đến ngày 28/9 tại Tổng Lãnh sự quán Thái Lan ở TPHCM, giới thiệu những nét đặc trưng của văn hoá ẩm thực xứ sở chùa vàng.

Tham dự có bà Wiraka Moodhitaporn - Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Thái Lan tại TPHCM, bà Supakan Yodchun - đại diện Tổng cục Du lịch Thái Lan tại văn phòng TPHCM, cùng nhiều nghệ sĩ, KOLs như diễn viên Băng Di, Food blogger Lu Eating... và đông đảo tín đồ yêu thích ẩm thực Thái Lan.

Không khí nhộn nhịp tại sự kiện "Taste of Thailand" (Ảnh: Ban tổ chức).

Điểm nhấn của sự kiện là hoạt động để khách mời trực tiếp chế biến nhiều món ngon nổi tiếng như Som Tam, gà áp chảo, xôi Thái hay các món gỏi từ đu đủ, dưới sự hướng dẫn của chuyên gia ẩm thực hàng đầu đến từ Thái Lan.

Đây đều là những món ăn đặc trưng của vùng Đông Bắc, được người dân Thái Lan yêu thích và trở thành trải nghiệm ẩm thực không thể bỏ qua đối với du khách quốc tế khi ghé thăm "xứ sở chùa Vàng".

Đến sự kiện, khách mời có thể trực tiếp chế biến nhiều món ngon nổi tiếng của Thái Lan (Ảnh: Ban tổ chức).

Trên thực tế, Thái Lan từ lâu đã được mệnh danh là "thiên đường ẩm thực" của châu Á với vô vàn điểm đến hấp dẫn. Từ những món ăn đường phố, cửa hàng nhỏ, khu chợ cộng đồng đến các nhà hàng nổi tiếng trong trung tâm thương mại, du khách đều có thể tìm thấy trải nghiệm ẩm thực đa dạng.

Nổi bật trong số đó là Chinatown (Yaowarat) - khu phố luôn nhộn nhịp, nơi thực khách có thể thưởng thức hải sản nướng, dimsum, mì, chè, sườn cay khổng lồ cùng nhiều món Trung - Thái đặc trưng.

Chinatown (Yaowarat) ở Bangkok nổi tiếng là “thiên đường ẩm thực đường phố” và cũng là khu phố người Hoa sầm uất nhất Thái Lan (Ảnh: Ban tổ chức).

Ngay cạnh đó, Song Wat nổi lên như một khu phố nghệ thuật và ẩm thực trẻ trung, kết hợp những quán ăn đường phố với không gian đầy sáng tạo.

Không kém phần hấp dẫn, Banthat Thong Road từ lâu được mệnh danh là "thiên đường ăn vặt về đêm" ở Bangkok. Con đường tập trung hàng loạt quán ăn, mang đến trải nghiệm vừa bình dân vừa náo nhiệt, phù hợp với những ai yêu thích khám phá ẩm thực đường phố.

Ngoài ra các trung tâm thương mại tại Thái Lan cũng sở hữu những khu ẩm thực (food court) đáng thử.

Banthat Thong Road được mệnh danh là "thiên đường ẩm thực" (Ảnh: Ban tổ chức).

Central Park - Trung tâm thương mại đẳng cấp thế giới vừa được khai trương tại Bangkok trở thành điểm dừng chân lý tưởng cho du khách. Với khu phức hợp gồm 8 tầng, đem đến nhiều dịch vụ từ ẩm thực, thời trang, chăm sóc sức khỏe…

Central Park được kỳ vọng trở thành biểu tượng ẩm thực châu Á, hội tụ hơn 70 nhà hàng, 1.000 món ăn đặc sắc từ Michelin, ẩm thực đường phố cao cấp đến các thương hiệu quốc tế.

Bên cạnh ẩm thực phong phú, Song Wat còn nổi tiếng là khu phố nghệ thuật độc đáo (Ảnh: Ban tổ chức).

Không thể không kể đến Terminal 21 nổi bật với food court Pier 21, nơi có hàng trăm món ăn như cơm gà, pad Thai, đá bào, sinh tố, kem… đảm bảo tiêu chí "ngon, rẻ, sạch" với mức giá chỉ từ 100 Baht (khoảng 80.000 đồng).

Trong khi đó IconSiam, trung tâm thương mại sang trọng bên bờ sông Chao Phraya gây ấn tượng với khu food court tái hiện không gian chợ nổi truyền thống, kết hợp cùng các nhà hàng, quán cà phê tầm nhìn ra sông thơ mộng.

Trung tâm thương mại IconSiam là điểm thu hút khách du lịch tại Thái Lan (Ảnh: Ban tổ chức).

Ngoài ra, tín đồ yêu thích ẩm thực Thái Lan cũng không nên bỏ lỡ những địa điểm vui chơi ăn uống nổi tiếng như: Chợ đêm Chatuchak, Khao San Road…

Thông qua sự kiện "Taste of Thailand", du khách không chỉ có cơ hội thưởng thức hương vị ẩm thực đặc trưng ngay tại TPHCM mà còn được khơi mở hành trình khám phá ẩm thực Thái Lan một cách sâu sắc hơn.

Núi sườn cay là món ăn đặc sản cực kỳ nổi tiếng ở Bangkok (Ảnh: Ban tổ chức).

Không chỉ Bangkok mới có sức hấp dẫn, mà ở những điểm đến như Phuket, Udon Thani hay Chiang Mai, du khách cũng sẽ tìm thấy những món ăn mang hương vị riêng biệt, phản ánh rõ nét văn hóa vùng miền.

Chính sự đa dạng này đã góp phần khẳng định Thái Lan là điểm đến du lịch ẩm thực hàng đầu, đồng thời nâng tầm vị thế của ẩm thực Thái trên bản đồ du lịch châu Á.