Ngọt lành miền phù sa Thới Sơn: Điểm du lịch nông nghiệp hút khách quốc tế

Sức quyến rũ từ miền sông nước

Chỉ mất hơn một giờ di chuyển từ TPHCM, du khách đã có thể đặt chân lên Thới Sơn - miền đất được phù sa bồi đắp với những vườn cây trĩu quả quanh năm, thuộc tỉnh Tiền Giang cũ (nay là tỉnh Đồng Tháp).

Bao quanh bởi dòng Tiền hiền hòa, cù lao rộng khoảng 1.200ha, sở hữu hệ thống kênh rạch chằng chịt, là nơi người dân từ bao đời gắn bó với vườn cây ăn trái, nuôi ong, đánh bắt thủy sản và nay thêm nghề làm du lịch cộng đồng.

Du khách di chuyển bằng thuyền đến Cù Lao Thới Sơn nằm giữa dòng sông Tiền (Ảnh: Mộc Khải).

Anh Tahrin - du khách đến từ Canada - không giấu được sự bất ngờ: “Tôi nghĩ TPHCM chỉ toàn phố xá nhộn nhịp. Nhưng chỉ hơn một giờ đi xe, tôi đã đến một nơi hoàn toàn khác: Xanh mát, yên bình và cực kỳ thú vị".

Tại Cù lao Thới Sơn, anh Tahrin đã được thưởng thức trái cây vừa hái tại vườn, nếm kẹo dừa nóng hổi mới ra lò, ngồi xuồng ba lá xuôi theo dòng nước. Ấn tượng nhất với anh Tahrin có lẽ là khoảnh khắc lần đầu tiếp xúc thật gần với một tổ ong mật.

Ban đầu anh còn chút dè chừng, nhưng sự hướng dẫn tận tình của người dân địa phương giúp anh mạnh dạn đưa tay đón lấy tổ ong đang phủ kín những chú ong cần cù bay lượn.

Anh Tahrin thích thú khi tiếp xúc gần với tổ ong mật (Ảnh: Mộc Khải).

Vừa thích thú lại vừa hồi hộp, anh nhanh tay lưu lại những khung hình đáng nhớ. “Tôi chưa từng nghĩ mình có thể trải nghiệm điều này ngoài đời thực. Rất độc đáo và thú vị!”, anh cười đầy phấn khích.

Với anh, đó không chỉ là một hoạt động trải nghiệm đơn thuần, mà còn là cách để hiểu hơn về cuộc sống của người nông dân miệt vườn và sự gắn bó của họ với thiên nhiên trù phú nơi đây.

Bà Eva Alcalde - du khách Tây Ban Nha - cũng chia sẻ cảm xúc khi lần đầu được thả mình theo dòng sông rộng lớn: “Tôi muốn quay lại đây lần nữa. Cảnh sắc, con người và trải nghiệm đều tuyệt vời”.

Nông thôn mới - diện mạo đổi thay từ du lịch

Cù lao Thới Sơn khai thác thế mạnh du lịch sinh thái miệt vườn, nhưng vẫn gìn giữ nguyên vẹn bản sắc truyền thống. Dạo bước trên những con đường rợp bóng cây, du khách có thể đạp xe hoặc ngồi xe ngựa lộc cộc, thong thả tìm về nhịp sống yên bình nơi miền quê sông nước.

Du khách ngồi xuồng ba lá len lỏi qua các con rạch nhỏ (Ảnh: Mộc Khải).

Những ai yêu trải nghiệm thủ công lại có thể dừng chân tại các lò kẹo dừa, bánh phồng hay cơ sở làm đồ mỹ nghệ để tận mắt xem từng công đoạn và tự tay thử làm sản phẩm đặc trưng của xứ dừa.

Khi xuồng ba lá len lỏi qua các con rạch nhỏ ngoằn ngoèo, làn nước mát rượi và những hàng dừa nước soi bóng như mời gọi du khách chạm gần hơn với thiên nhiên.

Ai thích khám phá còn có thể cùng người dân xuống đầm bắt cá, rồi tự tay chế biến và thưởng thức “chiến lợi phẩm” trong niềm hào hứng như một người con thực thụ của miền sông nước.

Giữa không gian xanh mướt ấy, một chén trà mật ong hoa nhãn sóng sánh, vài loại trái cây vừa được hái xuống từ khu vườn bên cạnh và những câu vọng cổ, những làn điệu đờn ca tài tử da diết… đủ để đánh thức mọi giác quan.

Tất cả hòa quyện tạo nên những trải nghiệm trọn vẹn, đậm hơi thở nông thôn Nam Bộ - mộc mạc, phóng khoáng và thấm đẫm vị phù sa.

Du khách nước ngoài thưởng thức cơ sở sản xuất kẹo dừa của người dân (Ảnh: Mộc Khải).

Thời gian gần đây, Đồng Tháp tập trung đa dạng hóa sản phẩm du lịch, nâng cấp hạ tầng, liên kết vùng… hướng đến phát triển du lịch bền vững, đúng định hướng xây dựng nông thôn mới theo Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 2/8/2022.

Chương trình với mục tiêu trọng tâm là phát huy giá trị văn hóa truyền thống, cảnh quan sinh thái đặc trưng từng vùng, thúc đẩy du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn di sản và bảo vệ môi trường.

Chỉ riêng khu vực tỉnh Tiền Giang cũ đã có hàng chục điểm du lịch nông nghiệp - nông thôn đang hoạt động hiệu quả, sử dụng hàng ngàn lao động địa phương. Các hộ dân được khuyến khích tham gia làm homestay, phát huy làng nghề, bảo tồn môi trường văn hóa và hệ sinh thái miệt vườn.

Tại Cù lao Thới Sơn và nhiều địa phương có tiềm năng, chính quyền hỗ trợ người dân chỉnh trang cảnh quan, tập huấn kỹ năng du lịch cộng đồng, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp lữ hành xây dựng thêm tour tuyến mới.

Nhờ đó, nguồn thu từ du lịch tăng lên, đời sống người dân cải thiện rõ rệt. Những giá trị bản địa, tưởng như chỉ còn trong ký ức, nay lại trở thành điểm nhấn hấp dẫn du khách quốc tế.

Không chỉ dừng lại ở Cù lao Thới Sơn, Đồng Tháp còn mở rộng phát triển du lịch nông nghiệp tại nhiều địa bàn giàu tiềm năng như các huyện thuộc tỉnh Tiền Giang cũ: Cái Bè, Gò Công Đông, Cai Lậy…

Du khách được trang bị áo phao đầy đủ khi ngồi phà ra khu vực cù lao (Ảnh: Mộc Khải).

Từ miệt vườn trù phú, rừng ngập mặn ven biển đến vùng Đồng Tháp Mười, mỗi nơi đều xây dựng những sản phẩm đặc trưng gắn với lợi thế riêng của từng vùng sinh thái.

Trong bức tranh ấy, Cù lao Thới Sơn nổi lên như một điểm sáng đi đầu trong mô hình du lịch cộng đồng. Vùng đất cù lao này không chỉ đem đến những trải nghiệm thú vị mà còn thể hiện rõ tinh thần phát triển du lịch nông thôn.

Cù lao Thới Sơn không chỉ khai thác lợi thế bản địa, bảo tồn di sản văn hóa vùng miền, tạo sinh kế ổn định cho người dân mà còn hình thành nên những sản phẩm du lịch khác biệt, thu hút khách quốc tế, hướng đến sự bền vững lâu dài.