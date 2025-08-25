Vụ khách ăn hải sản 13,5 triệu đồng ở Hạ Long: Phạt nhà hàng 750.000 đồng

Sau khi báo Dân trí đăng tải bài viết "Bữa hải sản ở Hạ Long 13,5 triệu đồng, khách tố nhà hàng không niêm yết giá" , UBND phường Bãi Cháy đã chỉ đạo các phòng chức năng kiểm tra, xác minh thông tin đăng tải theo nội dung phản ánh.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở kinh doanh Hoàng Anh địa chỉ tại Block H, khu Kỳ quan Công viên Sun World, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh, có hành vi vi phạm hành chính niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ không rõ ràng gây nhầm lẫn cho khách hàng.

Căn cứ theo quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý giá, nhà hàng Hoàng Anh nhận mức phạt 750.000 đồng.

Nhà hàng hải sản Hoàng Anh nhận phạt 750.000 đồng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ngoài ra, bà N.T.V.A., đại diện nhà hàng, phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này.

Trước đó, theo phản ánh của du khách đến báo Dân trí, chị N.T.T. (sống tại TPHCM) cho biết, chuyến du lịch Hạ Long vào ngày 13/8 của gia đình không trọn vẹn bởi có trải nghiệm kém vui tại cơ sở kinh doanh hải sản Hoàng Anh thuộc phường Bãi Cháy.

Đoàn khách gồm 7 người (5 nam giới, 2 nữ giới trong đó có một trẻ nhỏ vài tháng tuổi) tới dùng bữa tối tại nhà hàng này do được tài xế lái xe điện giới thiệu.

Khi vào quán, chị T. được nhân viên đưa tới quầy chọn hải sản nhưng không thấy có bảng giá niêm yết. Đoàn khách gọi tôm hùm, ốc vòi voi, sò nướng, súp hải sản, sò dương, móng tay xào, cá chìa hấp, nộm sứa, súp hải sản, cơm rang trứng...

Tổng hóa đơn hết 13,5 triệu đồng.

Theo vị khách đến từ TPHCM, trong thực đơn chỉ có một số món như súp, cơm chiên được niêm yết giá, còn hầu hết các món hải sản không có giá cụ thể.

Khách gọi 2 con tôm hùm, tuy nhiên theo quan sát bằng mắt thường, vị khách cho rằng mỗi con chỉ nặng khoảng 8 lạng. Nhưng khi cân, trọng lượng lên tới 2,3kg khiến vị khách không biết liệu có chính xác hay không?.

Ngoài ra, chị T. cho rằng đã gọi sò huyết nhưng nhà hàng mang ra loại sò gạo chỉ có giá trên thị trường khoảng 75.000 đồng/kg. Ốc móng tay giá 650.000 đồng/kg.

Cũng theo vị khách này, dù có giá thành cao nhưng chất lượng các món ăn không tương xứng với mức giá. Món móng tay được chế biến chưa cẩn thận nên còn cát bên trong, nộm sứa bị độn quá nhiều rau.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, trước đó nhiều du khách từng phản ánh về việc gặp trường hợp tương tự khi tới Hạ Long du lịch.

Bữa cơm bình dân giá 400.000 đồng ở Hạ Long (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tháng 7, vị khách tới ăn bữa cơm bình dân tại một cửa tiệm ở Hạ Long bất ngờ khi mức giá là 400.000 đồng. Bữa ăn gồm 1 đĩa trứng rán, 1 đĩa thịt rang cháy cạnh, 1 bát cà muối, 1 tô cơm trắng và 1 bát canh cua.

Trên thực tế, khi tiến hành khảo sát nhanh trên nhiều nền tảng như Google, TripAdvisor, cơ sở khác của nhà hàng này cũng nhận nhiều lượt đánh giá ở ngưỡng "chất lượng chưa tốt", chỉ đạt 1,9 sao trên 5 sao.

Trong đó, không ít tài khoản lên tiếng về việc từng trải nghiệm đồ ăn tại cơ sở cùng thương hiệu và thấy mức giá đắt đỏ, phục vụ kém.