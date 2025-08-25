Bữa hải sản ở Hạ Long 13,5 triệu đồng, khách tố nhà hàng không niêm yết giá

Khách bức xúc với bữa hải sản gần 14 triệu đồng ở Hạ Long

Trao đổi với phóng viên Dân trí, chị N.T.T (sống tại TPHCM) cho biết, sự việc xảy ra vào tối 13/8 khi gia đình chị gồm 7 người (5 nam, 2 nữ trong đó có một trẻ nhỏ vài tháng tuổi) di chuyển từ Hà Nội tới Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) du lịch.

Bữa tối vì đã khá muộn nên gia đình chị nhờ một xe điện chỉ chỗ đưa tới nhà hàng hải sản gần đó để ăn uống. Sau đó, tài xế xe điện chở gia đình tới nhà hàng có tên Hoàng Anh, nằm ở phường Bãi Cháy.

Tại quầy hải sản vào tối 13/8, vị khách không thấy bảng giá niêm yết các loại hải sản như nhà hàng trao đổi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khi bước vào nhà hàng, theo quan sát của vị khách, thời điểm này cơ sở kinh doanh rất vắng vẻ gần như không có khách. Chị được một nam nhân viên chủ động giới thiệu món, liên tục gợi ý gọi đồ dù vị khách cho biết nhu cầu của gia đình chỉ muốn ăn nhẹ nhàng rồi về nghỉ ngơi.

Tại quầy hải sản, chị T. gọi 2 con tôm hùm. Theo vị khách, nếu quan sát bằng mắt thường, mỗi con chỉ khoảng 8 lạng. Nhưng khi cân, trọng lượng lên tới 2,3kg khiến vị khách không biết liệu có chính xác hay không?.

Chỉ riêng tiền tôm hùm là 6,2 triệu đồng. Ngoài ra, các món khác gồm ốc vòi voi xào giá 1,9 triệu đồng, sò nướng 650.000 đồng, súp hải sản 250.000 đồng, sò dương nướng 1,1 triệu đồng, móng tay xào 650.000 đồng, cá chìa hấp 2,1 triệu đồng cùng một số món khác như nộm sứa, súp hải sản, cơm rang trứng. Tổng hóa đơn hết 13,5 triệu đồng.

Vị khách cho rằng, kích thước của tôm hùm chỉ khoảng 7-8 lạng một con (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo chị T., trong thực đơn chỉ có một số món như súp, cơm chiên được niêm yết giá. Hầu hết các món hải sản không có giá cụ thể. Ngoài ra, vị khách cho rằng đã gọi sò huyết nhưng nhà hàng mang ra loại sò gạo chỉ có giá trên thị trường khoảng 75.000 đồng/kg. Ốc móng tay giá 650.000 đồng/kg.

Một chi tiết khác khiến vị khách đến từ TPHCM bất bình đó là việc nam nhân viên nhà hàng chủ động báo một nhân viên khác phải phục vụ khách nhiệt tình để nhận tiền tip (tiền cho thêm), khi biết chồng chị là người nước ngoài.

"Họ thản nhiên nói thẳng câu đó trước mặt tôi và chồng. Tôi không phản ứng vì có con nhỏ, nhưng khó lòng chấp nhận cách hành xử này trong dịch vụ ăn uống", vị khách nói.

Cũng theo vị khách này, dù có giá thành cao nhưng chất lượng các món ăn không tương xứng với mức giá. Món móng tay được chế biến chưa cẩn thận nên còn cát bên trong, nộm sứa bị độn quá nhiều rau.

Nhà hàng nói có niêm yết giá, khách bảo không

Theo tìm hiểu, cơ sở kinh doanh ăn uống nơi đoàn khách tới dùng bữa là nhà hàng Hoàng Anh thuộc phường Bãi Cháy. Trước những thông tin khách phản ánh, phóng viên Dân trí đã liên hệ trực tiếp với nhà hàng.

Món ốc móng tay có giá bán tại nhà hàng là 650.000 đồng/kg (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Vị quản lý cho biết, tất cả các loại hải sản tại nhà hàng đều niêm yết giá tại bể chứa. Khách tới sẽ được nhân viên đưa ra khu vực này chọn đồ, cân trực tiếp và báo giá trước khi đưa vào chế biến.

Trước thông tin về loại tôm hùm mà khách cho rằng có dấu hiệu không chính xác về cân nặng, phía nhà hàng khẳng định đây là loại tôm hùm cỡ lớn có giá thành nhập cao.

"Tôm hùm size hơn 1kg hiện có giá nhập từ 1,9 triệu đồng/kg. Ốc móng tay vàng giá nhập ngoài chợ là 350.000 đồng/kg, mức bán 650.000 đồng/kg. Đây là giá phải tính thêm chi phí mặt bằng, nhân sự, vận hành", đại diện nhà hàng nói.

Nhà hàng cho biết có treo bảng giá tại quầy hải sản, nhưng vị khách khẳng định, vào tối 13/8 khi đoàn khách tới không hề có bảng giá này (Ảnh: Nhà hàng cung cấp).

Về phản ánh món sò huyết đổi thành sò gạo, nhà hàng có hai loại sò dương và sò gấc. Khách chọn loại nào sẽ được tư vấn rõ ràng. Nhà hàng cho rằng, có thể khách đã nhầm lẫn hai loại với nhau.

Khi được hỏi liệu có bằng chứng để chứng minh nhà hàng đã làm đúng quy trình với khách hàng hay chưa, vị đại diện thừa nhận camera giám sát chỉ lưu được hình ảnh trong vòng 3 ngày. Hiện sự việc đã trôi qua nên không còn lưu giữ hình ảnh gốc.

Trong khi đó, chị T. cung cấp thêm cho phóng viên hình ảnh lúc đoàn khách tới quán và ra quầy hải sản. Vị khách có chụp ảnh tại khu vực này, không hề có bảng giá niêm yết các loại hải sản như vị đại diện nhà hàng nói.

Liên quan đến nội dung phản ánh trên, phóng viên Dân trí đã liên hệ với UBND phường Bãi Cháy, lãnh đạo đơn vị này cho biết đã chỉ đạo phòng chuyên môn vào cuộc xác minh.

Theo lãnh đạo phường Bãi Cháy, kết quả kiểm tra ban đầu tại nhà hàng trên đã vi phạm lỗi về niêm yết giá. Đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ trình lãnh đạo ra quyết định xử lý theo quy định.