Bản hòa ca từ đại ngàn đến biển xanh giúp du lịch Gia Lai bứt phá

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã công bố những con số ấn tượng về ngành du lịch trong dịp lễ Quốc khánh vừa qua. Theo đó, tỉnh này đã đón hơn 293.000 lượt khách, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2024, mang về doanh thu kỷ lục 623 tỷ đồng, tăng 10%. Lượng khách lưu trú cũng đạt 110.250 lượt, tăng 9,5%, cho thấy sức hút mạnh mẽ của vùng đất đại ngàn.

Thành công này đến từ chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch sôi nổi, đa dạng, trải dài từ vùng biển đến cao nguyên, tạo nên một bức tranh du lịch đầy màu sắc và hấp dẫn.

Chương trình nghệ thuật với chủ đề "Biển trời giao hòa - Tinh hoa ngời sáng” tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku (Ảnh: Phạm Quý).

Dịp lễ Quốc khánh năm nay, Gia Lai đã kết hợp các yếu tố văn hóa truyền thống và hiện đại để thu hút du khách. Các hoạt động như hòa mình vào không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, thưởng thức ẩm thực bản địa, tham quan các sản phẩm OCOP, biểu diễn võ thuật và bài Chòi đã mang đến những trải nghiệm độc đáo, khó quên.

Tại khu vực phía Đông Gia Lai, lễ hội "Tinh hoa đại ngàn - Biển xanh hội tụ năm 2025" đã tái hiện vẻ đẹp hùng vĩ của biển xanh, cát trắng, núi rừng cùng bề dày lịch sử, văn hóa của vùng đất này.

Du khách không chỉ được trải nghiệm không gian văn hóa, ẩm thực đặc trưng mà còn được chứng kiến màn trình diễn phi lê cá ngừ đại dương ấn tượng do các đầu bếp trong nước và Nhật Bản thực hiện.

Ấn tượng màn trình diễn phi lê cá ngừ tại lễ hội “Tinh hoa Đại ngàn - Biển xanh (Ảnh: Trần Hiền).

Hoa hậu Đại sứ Du lịch Việt Nam năm 2024 Đinh Thị Hoa bày tỏ sự ấn tượng: “Tôi rất vinh dự khi được chiêm ngưỡng các đầu bếp trình diễn phi lê cá ngừ và thưởng thức món sashimi cá ngừ tươi, ngon ngay tại sự kiện. Tôi mong các hoạt động này thường xuyên diễn ra để du khách được trải nghiệm khi đến mảnh đất Gia Lai”.

Bên cạnh đó, lễ hội đường phố với chủ đề “Sắc màu biển cả” đã góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch và văn hóa độc đáo của tỉnh Gia Lai.

Tại khu vực Tây Gia Lai, đêm 2/9, Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku đã trở thành tâm điểm với chương trình nghệ thuật "Biển trời giao hòa - Tinh hoa ngời sáng". Hơn 1.000 nghệ sĩ đã mang đến những tiết mục văn nghệ đặc sắc, kết thúc bằng màn pháo hoa tầm cao rực rỡ, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Gia Lai ghi dấu ấn bằng chuỗi sự kiện đặc sắc và đạt doanh thu hơn 600 tỷ đồng trong dịp lễ Quốc khánh (Ảnh: Phạm Quý)

Chương trình đã truyền tải thông điệp về một Gia Lai hội tụ tinh hoa từ biển cả đến đại ngàn cao nguyên, thể hiện sức sống mới và sự mở rộng cánh cửa hội nhập của vùng đất này.

Chị Phạm Thị Thu Hiền, trú tại phường Thống Nhất, Gia Lai, chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên ở Pleiku, tôi được chứng kiến các tiết mục nghệ thuật mang hơi hướng từ biển cả với lễ cầu ngư, bài Chòi... Sự đan xen giữa văn hóa của đồng bào Tây Nguyên kết hợp cùng dân ca vùng biển đã giúp người dân chúng tôi thêm tự hào về những giá trị văn hóa đang sở hữu".

Bà Nguyễn Thị Kim Chung, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, cho biết tỉnh đã triển khai chuỗi hoạt động du lịch, văn hóa trải nghiệm và chỉ đạo các cơ sở lưu trú, khu du lịch, nhà hàng chuẩn bị kỹ lưỡng về cơ sở vật chất, nhân lực, cũng như xây dựng các hoạt động mang bản sắc từng vùng miền.

Các điểm du lịch nổi bật như Quảng trường Đại Đoàn Kết và Bảo tàng Pleiku đã đón 31.000 lượt khách nhờ các hoạt động văn hóa, nghệ thuật sôi động. Ngoài ra, các thắng cảnh tự nhiên như Eo Gió (15.000 lượt), Ghềnh Ráng (8.500 lượt), Kỳ Co (8.200 lượt) và Biển Hồ Pleiku (3.000 lượt) cũng thu hút đông đảo du khách, khẳng định tiềm năng du lịch đa dạng và phong phú của Gia Lai.