Hoa dong riềng nở rộ trên núi lửa triệu năm, hút khách đến Gia Lai check-in

Hoa dong riềng nở rộ, điểm hẹn mới của du khách

Vào cuối tháng 9, những triền núi ở Chư Đăng Ya (Gia Lai) như bừng sáng bởi sắc đỏ rực rỡ của hoa dong riềng, tạo nên khung cảnh vừa hoang sơ vừa rực rỡ, khiến bất kỳ ai đặt chân tới cũng ngỡ như lạc vào một bức tranh thiên nhiên sống động.

Từ chân núi đến sườn đồi cao, từng hàng dong riềng thẳng tắp bung nở, tô điểm cho vùng đất này một vẻ đẹp mộc mạc nhưng cuốn hút.

Mùa hoa dong riềng đang nở rộ ở Gia Lai (Ảnh: Vòng Thị Huyền).

Chị Vòng Thị Huyền (1990, Gia Lai) - nhiếp ảnh gia - đã dành nhiều thời gian ghi lại vẻ đẹp quê hương. Chị cho biết dong riềng là kế sinh nhai của bà con địa phương, được trồng để lấy tinh bột, làm miến.

Khi đến mùa, hoa nở đỏ rực, khiến cả ngọn núi như bừng sáng. Khung cảnh giản dị mà rực rỡ ấy khiến chị cũng như nhiều người không thể ngừng bấm máy.

"Từ trung tâm Pleiku đến Chư Đăng Ya chỉ khoảng 19km, đường đi khá dễ dàng, du khách hầu như không cần chuẩn bị gì nhiều, chỉ cần đến để hít thở khí trời trong lành và hòa mình vào thiên nhiên", chị cho hay.

Chị Huyền nói thêm, không chỉ là cảnh quan, mùa hoa còn tạo thêm sinh kế cho người dân. Tại chân núi, du khách có thể thuê các em nhỏ làm "hướng dẫn viên nhí" đưa đi khám phá, hoặc ngồi sau xe máy của người dân với giá khoảng 50.000 đồng/người để lên đến đỉnh núi.

Chư Đăng Ya thuộc xã Chư Đăng Ya cũ (nay là xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai), là một ngọn núi lửa đã ngưng hoạt động hàng triệu năm. Miệng núi lửa có hình phễu, cao khoảng 500m so với mực nước biển. Núi lửa Chư Đăng Ya nằm ẩn mình giữa rừng xanh đại ngàn hùng vĩ.

Nếu xuất phát từ Biển hồ Pleiku, du khách đi thêm khoảng 20km là đến chân núi. Đường đi khá thuận lợi, xe máy hoặc ô tô đều dễ dàng tiếp cận.

Vẻ đẹp giản dị nhưng rực rỡ của hoa dong riềng thu hút nhiều du khách (Ảnh: Vòng Thị Huyền).

Mùa hoa dong riềng thường bắt đầu từ tháng 9 và kéo dài đến giữa tháng 10. Đây cũng là lúc khí hậu mát mẻ, trong lành, thích hợp để kết hợp săn mây vào sáng sớm hoặc ngắm cảnh hoàng hôn.

Ngoài sắc đỏ dong riềng, Chư Đăng Ya còn nổi tiếng với mùa hoa dã quỳ vào tháng 11 kéo dài khắp triền núi. Nhiều năm qua, nơi đây cũng là điểm tổ chức trải nghiệm leo núi và lễ hội hoa dã quỳ đặc sắc.

Đứng trên miệng núi lửa hình phễu, du khách có thể phóng tầm mắt ra những cánh đồng bạt ngàn và cảm nhận sự mênh mông, yên bình và tĩnh lặng.

Tiềm năng phát triển du lịch Gia Lai sau sáp nhập

Theo Cục Du lịch, sau khi hợp nhất Gia Lai và Bình Định, tỉnh mới sở hữu một hệ sinh thái du lịch phong phú bậc nhất miền Trung - Tây Nguyên khi vừa có biển, vừa có núi rừng, vừa có di sản văn hóa.

Sự kết hợp này mở ra cơ hội tạo ra các sản phẩm du lịch liên hoàn, từ biển Quy Nhơn đến núi lửa Chư Đăng Ya, từ văn hóa cồng chiêng đến võ cổ truyền Bình Định.

Biển hồ Pleiku vốn là điểm du lịch hút khách (Ảnh: Ngọc Ngân).

Chỉ trong dịp nghỉ lễ 2/9 vừa qua, Gia Lai đã đón hơn 293.000 lượt khách, doanh thu đạt 623 tỷ đồng - con số cho thấy sức hút ngày càng mạnh mẽ của vùng đất này.

Không ít chuyên gia nhận định, Gia Lai có tiềm năng tài nguyên tự nhiên, văn hóa đa dạng và phong phú, là cơ hội để đa dạng hóa sản phẩm, từ du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, đến du lịch xanh, chữa lành và chăm sóc sức khỏe.

Đặc biệt, văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên - di sản UNESCO - cùng với hệ thống di tích, danh thắng núi lửa độc đáo chính là thương hiệu Gia Lai có thể đẩy mạnh quảng bá quốc tế.

Tỉnh Gia Lai đã xác định phát triển du lịch xanh là xu thế tất yếu, phù hợp với điều kiện tự nhiên và văn hóa bản địa. Vì vậy, các dự án du lịch mới buộc phải gắn với nguyên tắc tôn trọng môi trường, gìn giữ cảnh quan và bảo tồn bản sắc, bảo vệ rừng, nguồn nước, đồng thời tạo thêm sinh kế bền vững cho người dân bản địa.

Gia Lai có thêm lợi thế du lịch biển sau sáp nhập (Ảnh: Nguyễn Phan Dũng Nhân).

Chính quyền địa phương cũng đã đưa ra thông điệp du lịch "3K - không nâng giá, ép giá; không tranh giành khách; không ô nhiễm" và "3A - an toàn giao thông; an toàn vệ sinh thực phẩm; an toàn tính mạng, tài sản", thể hiện quyết tâm xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện, bền vững.

Với định hướng đến năm 2030, tầm nhìn 2050, Gia Lai đang xác lập vị thế là "cực tăng trưởng du lịch mới" của khu vực, nơi mà một mùa hoa dong riềng rực đỏ cũng có thể trở thành thương hiệu hút du khách bốn phương.

Hoàng Thư