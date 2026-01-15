Diện mạo mới ở nơi có một trong 3 huyệt đạo thiêng của Việt Nam

Di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh quốc gia - địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu - có diện tích gần 530ha, nằm trên dãy Ngàn Nưa, thuộc địa bàn các xã Tân Ninh, Mậu Lâm và Trung Chính, tỉnh Thanh Hóa. Quần thể di tích này bao gồm “Núi Nưa - Đền Nưa - Am Tiên".

Một điểm nhấn đặc biệt tại núi Nưa là huyệt đạo Am Tiên, được biết đến là một trong 3 huyệt đạo linh thiêng của Việt Nam cùng với núi Bà Đen (Tây Ninh), Đá Chông (Hà Nội).

Tuy nhiên, do quản lý lỏng lẻo, thiếu đồng bộ và tranh chấp kéo dài, thời gian qua, di tích này rơi vào tình trạng nhếch nhác, mất mỹ quan. Nhiều công trình vi phạm như lều, quán, ki ốt bán hàng mọc lên nhan nhản vào dịp chính lễ hội.

Trước thực trạng trên, vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu xử lý dứt điểm các vi phạm, tháo dỡ các ki ốt kinh doanh không phép, dừng hoạt động các công trình tín ngưỡng xây dựng trái quy định, di dời các hạng mục sai phạm trong phạm vi bảo vệ di tích, trả lại không gian cảnh quan.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, hiện nay không còn tình trạng lều, quán kinh doanh, bán hàng dọc đường dẫn vào di tích.

Khu vực gần đền chính trên đỉnh núi Nưa cũng đã được chỉnh trang, không còn nhếch nhác cảnh bán hàng như trước.

Đại diện Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa cho biết, tính đến ngày 14/1, tất cả các lều, quán, ki ốt trái phép đã được dọn dẹp xong.

Đáng chú ý, khu vực huyệt đạo thiêng đã được lực lượng chức năng chỉnh trang, dọn dẹp vệ sinh và rào chắn lại.

Đại diện Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa cũng cho hay, ngoài việc tháo dỡ các công trình vi phạm, đơn vị đang phối hợp cùng chính quyền địa phương quy hoạch, sắp xếp lại quần thể cây xanh trong khuôn viên di tích một cách hợp lý.

Những cây xanh do nhiều tổ chức, cá nhân thuê người trồng tại khuôn viên đã được kiểm đếm, đánh số để chuẩn bị quy hoạch lại vườn cây cho phù hợp với cảnh quan di tích.

Khu vực đền thờ chính sau khi chỉnh trang lại trở nên thoáng đãng, thay vì có nhiều mái che, bàn sắp lễ như trước.

Theo ban quản lý di tích, hiện tại gần khu vực giếng tiên còn có một ngôi mộ gió chưa được tháo dỡ. "Chúng tôi đang phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra và lên phương án xử lý đối với ngôi mộ gió này", vị đại diện ban quản lý di tích nói.

Khu vực đền thờ Bà Triệu được giữ nguyên trạng trong quá trình thực hiện chỉnh trang tổng thể khu di tích.

Theo đại diện Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa, ngày 19/1, di tích sẽ chính thức mở cửa đón khách trở lại.

Vị trí Di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh quốc gia - địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu (Ảnh: Google Maps).