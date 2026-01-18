Đề xuất miễn phí tham quan Yên Tử giai đoạn 2026-2028

Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử đang lấy ý kiến cho dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Ninh về sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến phí tham quan danh lam thắng cảnh trên địa bàn.

Theo dự thảo, tỉnh Quảng Ninh đề nghị điều chỉnh mức phí tham quan Khu di tích, danh thắng quốc gia Yên Tử về 0 đồng trong 3 năm, từ 2026 đến hết 2028.

Đề xuất nhằm thể hiện sự tri ân của tỉnh đối với các tầng lớp nhân dân, tăng ni, phật tử và du khách thập phương trong việc bảo vệ, gìn giữ, trùng tu di tích và đóng góp xây dựng hồ sơ UNESCO.

Vẻ đẹp huyền ảo của danh thắng Yên Tử (Ảnh: Đ.X.).

Việc miễn phí tham quan được đánh giá phù hợp với nhu cầu lễ Phật, tham quan di sản của người dân và du khách, góp phần quảng bá Yên Tử là nơi Phật Hoàng Trần Nhân Tông xuất gia, tu hành và khai sáng Phật giáo Trúc Lâm.

Quảng Ninh bắt đầu thu phí tham quan Yên Tử từ ngày 1/1/2018, với mức 40.000 đồng mỗi lượt người lớn và 20.000 đồng mỗi lượt trẻ em.

Những năm đầu, nguồn thu từ phí tham quan Yên Tử đạt khoảng 30-40 tỷ đồng mỗi năm. Ban Quản lý Khu di tích, danh thắng Yên Tử được trích để lại 40%, sau giảm còn 20%, phần còn lại chuyển về UBND TP Uông Bí cũ.

Sau đại dịch Covid-19, nguồn thu giảm mạnh, không đủ bù đắp chi thường xuyên cho tiền lương, phụ cấp, bảo tồn di tích, bảo vệ rừng và tổ chức lễ hội, gây áp lực lớn trong cân đối tài chính.

Theo Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử, sau khi bỏ phí tham quan Yên Tử, toàn bộ kinh phí chi thường xuyên sẽ được lấy từ nguồn thu phí tham quan vịnh Hạ Long.

Để bảo đảm nguồn chi, đơn vị này đề xuất được giữ lại 28% nguồn thu phí tham quan vịnh Hạ Long, thay vì mức 11% như hiện nay.

Nguồn thu phí tham quan vịnh Hạ Long đạt cao nhất vào năm 2019 với khoảng 1.286 tỷ đồng. Sau giai đoạn ảnh hưởng của dịch Covid-19, doanh thu tăng trở lại từ năm 2023 và tiếp tục tăng trong các năm 2024 và 2025