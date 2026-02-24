Thi thể của 7 du khách Trung Quốc được tìm thấy dưới lòng hồ đóng băng

Một chuyến tham quan trên một trong những hồ nước đóng băng nổi tiếng nhất thế giới đã kết thúc trong bi kịch khi chiếc xe chở khách du lịch rơi xuống dưới lớp băng của hồ Baikal ở vùng Siberia (Nga), khiến 8 người thiệt mạng.

Theo BBC, giới chức Nga vừa xác nhận lực lượng thợ lặn đã vớt thành công thi thể của 7 du khách người Trung Quốc cùng tài xế người Nga sau một cuộc tìm kiếm dưới nước quy mô lớn.

Được biết, chiếc xe chìm xuống độ sâu khoảng 18m sau khi rơi vào một khe nứt lớn trên mặt băng vào ngày 20/2. Một hành khách được cho là đã kịp thoát ra trước khi xe chìm hẳn.

Hiện trường vụ tai nạn xe chở khách lao xuống hồ đóng băng (Nguồn video: Mail).

Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn khi thợ lặn phải sử dụng camera dưới nước để xác định vị trí chiếc xe trong làn nước băng giá.

Thống đốc vùng Irkutsk - ông Igor Kobzev - cho biết, phía địa phương đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân và cảnh báo rằng thảm kịch này là lời nhắc nhở nghiêm khắc về những rủi ro tiềm ẩn.

Dù bề mặt hồ có vẻ đóng băng vững chắc vào mùa đông, nhà chức trách cho biết hiện nay việc di chuyển trên mặt hồ bị cấm do điều kiện băng không ổn định.

Hiện thi thể của các nạn nhân đều được vớt thành công (Ảnh: Reuters).

Ông Kobzev cũng lên tiếng kêu gọi du khách chỉ sử dụng các công ty du lịch được cấp phép, nhấn mạnh rằng tự ý đi trên băng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

Theo điều tra ban đầu, nhóm du khách người Trung Quốc tới hồ Baikal du lịch dưới dạng tự túc. Trong số các nạn nhân có một trẻ em 14 tuổi.

Hiện cuộc điều tra hình sự được mở rộng để làm rõ vì sao chiếc xe vẫn di chuyển trên mặt hồ bất chấp các quy định an toàn.

Theo các nhân chứng, băng trên mặt hồ xuất hiện các vết nứt. Tuy nhiên thay vì dừng lại hoặc chuyển hướng, tài xế cố gắng tăng tốc để vượt qua chỗ nứt. Điều này khiến xe lao xuống làn nước lạnh giá. Chỉ trong vòng 2-3 phút, xe chìm luôn xuống đáy hồ.

Cũng theo ông Kobzev, vào dịp cuối tuần vừa qua, hồ Baikal cũng liên tiếp ghi nhận các sự cố khác. Trong đó có vụ 6 du khách được giải cứu sau khi bị mắc kẹt trong các phương tiện khi di chuyển trên hồ băng. Điều này cho thấy, các cảnh báo an toàn dường như chưa được nhiều du khách tuân thủ.

Trước đó, liên quan tới một vụ tai nạn chết người cũng xảy ra tại hồ nước này vào tháng 1 vừa qua. Một du khách thiệt mạng sau khi phương tiện bị lật trên mặt hồ đóng băng. Điều này cho thấy, nguy hiểm luôn rình rập trong điều kiện mùa đông tại đây.

Mặt hồ đóng băng vào mùa đông với làn nước trong suốt như nhìn xuyên đáy (Ảnh: Kristina Makeeva).

Hồ Baikal được biết tới là hồ nước cổ nhất, sâu nhất và nước trong nhất thế giới. Vào mùa đông khi mặt hồ đóng băng hoàn toàn, vẻ đẹp ấn tượng của cảnh sắc tự nhiên tại đây là đã thu hút nhiều khách du lịch tới tham quan.

Nhiều giả thuyết cho rằng hồ có tuổi đời vào khoảng 25-30 triệu năm, được coi là hồ nước cổ nhất thế giới. Nước hồ Baikal được coi là sạch và trong nhất thế giới. Khi chiêm ngưỡng những tảng băng được cắt rời ra khỏi hồ, du khách có thể thấy sự trong vắt gần mức tuyệt đối khi nhìn bằng mắt thường.

Một xe trượt tuyết chở các du khách tham quan trên mặt hồ Baikal. (Ảnh: Sputnik).

Nhờ độ trong vắt và tinh khiết, băng đá dưới lòng hồ Baikal giống 1 tấm kính phản chiếu hệ sinh vật phía dưới. Theo một số nhà khoa học, người ta có thể quan sát hồ Baikal từ độ sâu 40m.

Tuy nhiên, tình trạng băng dịch chuyển và các vết nứt ẩn đã dẫn đến nhiều tai nạn trong những năm qua.