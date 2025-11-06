Máy bay từ Đà Nẵng đi Hong Kong bị chậm hơn 1 tiếng vì cặp đôi cãi nhau

Vụ việc xảy ra tối 2/11 trên chuyến bay UO559. Theo South China Morning Post, khi làm thủ tục lên máy bay tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, một người phụ nữ lớn tiếng cáo buộc bạn trai từng vào nhà thổ và hành hung cô 40 lần, thậm chí còn khẳng định có hồ sơ bệnh viện làm bằng chứng.

Cả hai đã tranh cãi từ khi ở khu vực chờ bay (Ảnh: Chụp màn hình).

Người đàn ông tìm cách rời khu vực chờ bay, nhưng bất thành, tranh cãi tiếp tục leo thang. Khi lên máy bay, tình hình càng căng thẳng sau khi cặp đôi không được sắp xếp ngồi cạnh nhau.

Người phụ nữ yêu cầu tiếp viên đổi chỗ để cô ngồi cạnh bạn trai nhưng không được chấp thuận, dẫn tới việc cô có lời lẽ lớn tiếng và xô đẩy tiếp viên. Một số nguồn tin cho hay, một tiếp viên đã bị đẩy ngã trong lúc can thiệp.

Trước tình huống này, tổ bay đã yêu cầu lực lượng mặt đất hỗ trợ đưa cả hai hành khách rời khỏi máy bay nhằm đảm bảo an toàn cho các hành khách khác và tổ bay.

Thông báo của HK Express cho biết: “Cả hai hành khách đã rời máy bay. Chuyến bay sau đó khởi hành chậm so với thời gian ban đầu là 1 tiếng 25 phút”.

Dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy UO559 rời Đà Nẵng muộn và hạ cánh tại Hong Kong lúc 22h50 (giờ địa phương).

Trong thông cáo gửi báo chí, HK Express nhấn mạnh an toàn của hành khách và tổ bay luôn là ưu tiên hàng đầu. Hãng đánh giá cao sự xử lý “chuyên nghiệp và bình tĩnh” của đội ngũ tiếp viên và nhân viên mặt đất, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục duy trì quy trình nghiêm ngặt đối với các hành vi gây rối trên máy bay.

Sự việc thu hút nhiều chú ý trên mạng xã hội Hong Kong khi đoạn video ghi lại màn tranh cãi lan truyền rộng rãi. Trong video, người phụ nữ đã hét lên “Cả Hong Kong sẽ biết những việc anh làm” và cáo buộc bạn trai ngoại tình.

Ồn ào chuyện ngoại tình, cặp đôi khiến chuyến bay trễ 85 phút ở Đà Nẵng (Video: SCMP).

Giới chuyên gia hàng không nhận định, các hãng bay thường buộc phải quyết liệt trong những trường hợp hành khách gây rối nhằm ngăn chặn nguy cơ leo thang bạo lực trên không.

Ngoài ảnh hưởng tới trải nghiệm hành khách, hành vi gây rối có thể bị xem xét cấm bay hoặc xử lý theo quy định pháp luật tại một số quốc gia.

HK Express là hãng hàng không giá rẻ thuộc Cathay Pacific, khai thác nhiều đường bay giữa Việt Nam và Hong Kong. Đại diện hãng tại thời điểm này chưa thông báo biện pháp xử lý tiếp theo đối với hai hành khách nói trên.