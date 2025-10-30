Cân hành lý xách tay: Khách Việt toát mồ hôi "bày trận" giữa sân bay

Chiếc cân “thị phi” giữa sân bay

Những ngày gần đây, câu chuyện Vietnam Airlines đặt cân ngay cửa ra máy bay để kiểm tra hành lý xách tay của hành khách làm dấy lên nhiều tranh luận.

Theo thông báo mới nhất của hãng, từ ngày 3/11, hãng sẽ thu phí hành lý xách tay vượt chuẩn ngay tại cửa lên máy bay, thay vì chỉ kiểm tra ở quầy làm thủ tục như trước.

Quy định mới được hãng lý giải là nhằm đảm bảo an toàn bay, đúng giờ khởi hành và nâng cao trải nghiệm cho hành khách. Tuy nhiên, khi hình ảnh chiếc cân giữa sân bay lan truyền đã khiến dư luận lập tức nổ ra tranh cãi.

Chiếc cân được bố trí để cân hành lý của Vietnam Airlines xuất hiện tại sân bay làm dấy lên nhiều tranh cãi (Ảnh: Chụp màn hình).

Một số người cho rằng việc cân lại từng vali giữa sảnh khiến hình ảnh hãng hàng không quốc gia “kém sang”, thậm chí bị ví như “chợ búa” và gây ra không ít bất tiện cho hành khách.

Ở chiều ngược lại, nhiều người ủng hộ chính sách mới vì cho rằng đây là cách giúp siết chặt kỷ luật và tạo sự công bằng giữa hành khách tuân thủ và những người cố tình mang vượt mức.

“Ai cũng nghĩ thêm một chút chắc không sao, nhưng nếu cả trăm người đều như vậy thì máy bay đâu còn đủ chỗ để sắp xếp hành lý”, một bình luận trên mạng xã hội viết.

Theo quy định mới tại Vietnam Airlines, hành lý xách tay vượt tối đa 10kg hoặc vượt thêm một kiện (tối đa 10kg) sẽ bị tính phí tương đương một kiện hành lý ký gửi; nếu vừa vượt trọng lượng vừa vượt kích thước, mức phí sẽ tính như hành lý cồng kềnh.

Vietnam Airlines cũng cho biết hãng sẽ chỉ chấp nhận hành khách tự sắp xếp hành lý và thanh toán bằng thẻ ngay tại cửa lên máy bay; nếu vượt quá giới hạn hoặc làm chậm chuyến, có thể bị từ chối vận chuyển.

Sợ quá cân, nhiều hành khách bày đồ giữa sân bay

Câu chuyện tưởng chừng nhỏ ấy khiến nhiều người phải giật mình nhìn lại thói quen “thêm chút nữa chắc không sao” khi chuẩn bị hành lý - điều đôi khi khiến hành khách phải trả giá bằng số tiền không nhỏ, thậm chí lỡ cả chuyến bay.

Chị H.T. - một du khách ở TPHCM - kể rằng, chị từng trải qua một tình huống nhớ đời mang tên cân hành lý. Cách đây không lâu, chị cùng nhóm bạn sang Thái Lan du lịch.

Mỗi người mang 7kg hành lý xách tay miễn phí và mua thêm 20kg hành lý ký gửi với giá hơn 600.000 đồng. Mọi thứ tưởng chừng đơn giản, cho đến khi cả nhóm đặt vali lên cân.

“Hành lý vừa đặt lên là báo dư ki-lô-gam. Nhân viên nói nếu không mua thêm thì sẽ bị phạt ở cửa ra máy bay. Tôi nhớ lúc đó, mua thêm hành lý tại quầy phải hơn 700.000 đồng cho kiện 20kg, mà tôi chỉ dư có hơn 2kg thôi. Mua thêm với giá đó, chẳng khác nào hành lý còn mắc hơn cả vé máy bay”, chị H.T. nhớ lại.

Không chỉ riêng chị, trong nhóm sáu người thì có đến bốn người bị dư ki-lô-gam. Ai cũng tiếc tiền, nên cả nhóm quyết định… “bày trận” giữa sảnh sân bay.

“Người này bớt cho người kia, chuyển vali qua lại, rồi cân tới cân lui. Chúng tôi mồ hôi nhễ nhại mà cứ thấp thỏm sợ trễ chuyến bay. Đúng là dở khóc dở cười”, chị kể.

Chị H.T. cùng nhóm bạn phải bày biện hành lý ra giữa sân bay để san sớt cho vừa số ki-lô-gam quy định (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cảnh tượng “bày đồ ra sảnh” không lạ ở các sân bay, nhưng với nhóm của chị H.T., đó trở thành kỷ niệm khó quên. Chuyến đi vốn háo hức bỗng khởi đầu bằng một bài học nhớ đời.

“Sau chuyện đó, tôi hiểu vì sao các hãng lại siết chặt quy định. Một người dư thì không đáng kể, nhưng nếu ai cũng nghĩ “chút xíu chắc không sao” thì sẽ thành vấn đề lớn. Giờ mỗi lần đi đâu, tôi đều cân kỹ hành lý trước”, chị nói.

Bị quá ki-lô-gam hành lý, hành khách đi máy bay sẽ phải chi... cao đến mức nào?

Chuyện “dư ki-lô-gam” thực ra không hề hiếm. Nhiều hành khách chỉ vượt vài ki-lô-gam nhưng vẫn phải đóng thêm hàng trăm nghìn đồng đến cả triệu đồng.

Theo quy định hiện hành của Vietnam Airlines, vé phổ thông nội địa thường bao gồm 23kg hành lý ký gửi và 12kg hành lý xách tay (gồm 1 kiện chính không quá 10kg và 1 phụ kiện nhỏ). Nếu vượt quá, hãng sẽ tính phí khoảng 30.000-40.000 đồng/kg tùy chặng bay.

Với đường bay quốc tế, mức phí dao động 8-15 USD/kg (khoảng 210.000-395.000 đồng/kg).

Vietnam Airlines vừa có quy định mới về việc thu phí hành lý dư ki-lô-gam tại cửa lên máy bay (Ảnh minh họa: Vietnam Airlines).

Trong khi đó, Vietjet Air - hãng hàng không giá rẻ - lại tách riêng hoàn toàn hành lý ký gửi khỏi giá vé. Nếu khách không mua hành lý ký gửi trước mà ra sân bay mới phát hiện hành lý xách tay dư ký, mức phí tại quầy có thể lên tới 50.000-70.000 đồng/kg, gấp đôi so với khi mua online (chỉ khoảng 20.000-25.000 đồng/kg).

Bamboo Airways cho phép hành lý xách tay tối đa 7kg và ký gửi từ 15kg trở lên tùy loại vé. Nếu vượt quá giới hạn, hành khách sẽ bị tính 50.000 đồng/kg. Hãng này cũng khuyến khích hành khách mua thêm hành lý trước để tiết kiệm chi phí.

Còn Vietravel Airlines áp dụng mức hành lý xách tay 7kg, hành lý ký gửi tùy gói vé. Nếu quá ký, hành khách sẽ bị thu 40.000-60.000 đồng/kg tùy chặng.

Điều khiến nhiều người “choáng” là đôi khi phí quá ký có thể ngang, thậm chí vượt giá vé. Một chuyến bay giá rẻ vài trăm nghìn đồng có thể đội thêm 400.000-500.000 đồng, thậm chí là hơn 600.000 đồng chỉ vì dư 10kg hành lý.

Vì tiếc tiền, không ít người cố “qua mặt” nhân viên bằng cách đeo ba lô nặng hoặc nhét thêm đồ vào túi xách. Thế nhưng, nếu bị phát hiện, họ vẫn phải đóng đủ phí, thậm chí có thể bị buộc ký gửi hoặc từ chối vận chuyển.

Hành khách nên sắp xếp hành lý, đảm bảo số ki-lô-gam theo quy định trước khi ra sân bay (Ảnh minh họa: Canva).

Các hãng hàng không đều khuyến cáo hành khách nên kiểm tra kỹ quy định hành lý trước khi bay, đặc biệt là với vé khuyến mãi. Mỗi hãng, mỗi hạng vé, mỗi chặng bay đều có mức hỗ trợ hành lý khác nhau. Mua hành lý sớm không chỉ giúp tiết kiệm mà còn tránh cảnh “vật lộn” giữa sân bay.