Máy bay Mỹ quay đầu khẩn cấp vì tông phải... chó sói

Sự việc xảy ra vào sáng sớm 24/3 (giờ địa phương), khi chuyến bay số hiệu 1129 khởi hành từ Sân bay quốc tế T.F. Green (bang Rhode Island, Mỹ), dự kiến bay đến sân bay quốc tế John F. Kennedy.

Theo thông tin từ Cục Hàng không Liên bang Mỹ, chiếc Airbus A320 đã va phải một con chó sói ngay trên đường băng trong lúc tăng tốc cất cánh, thời điểm xảy ra sự cố là vào trước 7h.

Dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy máy bay sau khi rời mặt đất đã bay vòng trên không khoảng 10-15 phút trước khi quay trở lại sân bay khởi hành.

Máy bay của hãng JetBlue (Ảnh: People).

Cô Erin Drozda - một hành khách có mặt trên chuyến bay - kể lại rằng mọi người nghe thấy một tiếng va đập khá lớn ngay lúc cất cánh. “Chúng tôi ở trên không khoảng 10-15 phút thì cơ trưởng thông báo: "Nếu ai nghe thấy tiếng "rầm" đó thì đúng là máy bay vừa va phải một con chó sói", cô nói.

Ban đầu, nhiều hành khách tưởng đây chỉ là một câu nói đùa hoặc mật hiệu nào đó của phi hành đoàn, vì hiếm khi nghe chuyện như vậy xảy ra.

Sau khi quay đầu, máy bay đã hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế T.F. Green. Ngay khi máy bay tiếp đất, lực lượng cứu hỏa, cảnh sát và các nhân viên ứng cứu khẩn cấp đã có mặt trên đường băng để kiểm tra tình hình và đảm bảo không có hành khách nào bị thương.

Toàn bộ hành khách sau đó được yêu cầu rời khỏi máy bay để đội kỹ thuật tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng của cú va chạm.

Máy bay va chạm với chó sói là điều hiếm gặp (Ảnh: Getty).

Theo các báo cáo ban đầu, không ghi nhận trường hợp bị thương nào. Sau khi hoàn tất kiểm tra và xác nhận máy bay không gặp sự cố kỹ thuật, chuyến bay đã tiếp tục hành trình đến New York vào cuối buổi sáng cùng ngày.

Đại diện sân bay cho biết sự cố không ảnh hưởng đến hoạt động chung, đường băng vẫn hoạt động bình thường và không gây gián đoạn các chuyến bay khác.

Phía JetBlue cũng ra thông báo xác nhận: Chuyến bay quay lại điểm xuất phát do "thận trọng tối đa" sau khi có báo cáo về việc càng đáp của máy bay tiếp xúc với động vật hoang dã trên đường băng. Hãng nhấn mạnh máy bay đã hạ cánh an toàn và không phát hiện vấn đề nào sau khi kiểm tra toàn diện.