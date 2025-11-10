Thanh niên ngồi máy bay từ Anh sang châu Phi để cắt tóc cho rẻ

Một nam thanh niên đến từ London (Vương quốc Anh) đã đặt vé máy bay sang Morocco (một quốc gia thuộc châu Phi) chỉ để cắt tóc vì anh cho rằng làm như vậy còn rẻ hơn tại nơi anh đang sinh sống.

Đó là câu chuyện của Muscab Salad, 22 tuổi. Vì muốn có kiểu đầu mới trước khi bay sang Barcelona (Tây Ban Nha) làm việc, anh đã tham khảo và biết một số quốc gia như Morocco sẽ có giá cắt tóc khá rẻ.

Trong khi đó, nếu tại London, mỗi lần đi cắt tóc, nam thanh niên phải trả trung bình 41 bảng Anh (1,4 triệu đồng).

Nam thanh niên đi từ châu Âu sang châu Phi chỉ để cắt tóc cho rẻ (Ảnh: News).

Khi lên Skyscanner kiểm tra giá vé, anh tình cờ thấy vé máy bay tới Morocco chỉ 15 bảng Anh (520.000 đồng) nên đặt luôn. Giữa tháng 10, vị khách lên đường. Từ sân bay, anh đi taxi hết 6 bảng Anh (208.000 đồng) và nghỉ tại một nhà trọ ở Marrakech hết 10 bảng Anh (345.000 đồng).

Sau đó, Muscab đi dạo trên phố, phát hiện một tiệm cắt tóc chỉ có giá 8 bảng Anh nên vào trải nghiệm luôn. Anh thừa nhận ban đầu hơi lo bởi đã quen các dịch vụ tại Anh, nhưng cuối cùng rất hài lòng với kết quả.

Chi phí cho một lần cắt tóc tại London của Muscab là 41 bảng Anh, gồm 35 bảng tiền cắt tóc và 6 bảng tiền di chuyển. Trong khi đó, chuyến đi tới Morocco chỉ tốn 39 bảng Anh (gồm vé máy bay, đi lại và cắt tóc) tương đương 1,3 triệu đồng.

"Tôi thường cắt tóc ở Anh và trung thành với thợ của mình. Nhưng chuyến đi lần này khiến tôi bất ngờ bởi vừa được trải nghiệm dịch vụ cắt tóc, lại đi du lịch, khám phá. Giá cả khu lưu trú và đi lại tại quốc gia này cũng rẻ hơn nhiều so với Anh, dù có chút bất đồng vì ngôn ngữ", anh nói.

Sau khi chia sẻ video lên trang cá nhân, trải nghiệm của vị khách người Anh thu hút lượng tương tác lớn cùng nhiều tranh cãi. Trong đó, một số ý kiến cho rằng, trải nghiệm cắt tóc ở nước ngoài là điều nên thử, nhưng nếu cả chuyến đi chỉ hết 39 bảng Anh lại là điều không hợp lý bởi chưa tính tới chi phí ăn uống, di chuyển…