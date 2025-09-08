Đi vệ sinh lại mở cửa thoát hiểm máy bay, hành khách bị phạt 287 triệu đồng

Theo Sina, Zhang là hành khách trên chuyến bay CA2754 khởi hành từ Cù Châu đi Thành Đô tối 4/7/2024. Trong lúc chờ cất cánh, hành khách này đi về phía cuối cabin để tìm nhà vệ sinh, nhưng đã kéo nhầm cửa thoát hiểm R2.

Cửa bật mở khiến phao trượt khẩn cấp bung ra, buộc hãng phải hủy chuyến bay, bố trí ăn ở cho hành khách bị ảnh hưởng và sửa chữa máy bay.

Hành khách trên máy bay cho biết ngay cả phi hành đoàn cũng giật mình khi cầu trượt thoát hiểm được bật ra (Ảnh: Eastern Business News).

Air China xác định tổng thiệt hại hơn 110.847 NDT (khoảng 410 triệu đồng), bao gồm chi phí sửa chữa máy bay, bồi thường hủy chuyến và sắp xếp chỗ ăn ở cho hành khách. Hãng sau đó khởi kiện Zhang ra tòa.

Tại phiên xử, tòa nhận định Zhang phải chịu 70% trách nhiệm vì không đọc hướng dẫn an toàn, không chú ý quan sát ký hiệu và vẫn cố tình mở cửa. Air China cũng bị quy trách nhiệm 30% do để khu vực đuôi máy bay thiếu giám sát và cảnh báo chưa đầy đủ.

Một luật sư cho rằng phán quyết này có ý nghĩa răn đe, vừa buộc hành khách tuân thủ quy định, vừa buộc hãng bay nâng cao giám sát an toàn. Ông nhấn mạnh việc chia lỗi 70-30 giúp tạo nên cơ chế “hành khách tuân thủ - hãng bay trách nhiệm”, thay vì chỉ đổ lỗi cho một bên.

Việc tự ý mở cửa thoát hiểm khẩn cấp của máy bay sẽ đối mặt án phạt, thậm chí là bị giam giữ (Ảnh minh họa: Shutterstock).

Theo luật Trung Quốc, hành vi mở trái phép thiết bị hàng không không chỉ dẫn tới trách nhiệm dân sự mà còn có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí truy cứu hình sự nếu gây nguy hiểm nghiêm trọng cho an toàn bay.

Nếu không hài lòng với phán quyết, hành khách có thể kháng cáo lên tòa án cấp cao hơn trong thời hạn 15 ngày kể từ khi có kết quả sơ thẩm.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Zhang đã bị công an sân bay tạm giữ hành khách 10 ngày. Người này cho biết đây là lần đầu đi máy bay và khai: “Cửa nhà vệ sinh nhìn rất lạ, kéo nhẹ không mở, tôi lại đang buồn tiểu nên cố kéo mạnh thì nó bật ra”.

Trước đó, Trung Quốc từng xảy ra các sự cố tương tự. Tháng 6/2017, một hành khách tại sân bay Bắc Kinh bị giam giữ 12 ngày sau khi vô tình mở cửa thoát hiểm và kích hoạt cầu trượt sơ tán.

Tháng 2/2015, một hành khách tại sân bay ở tỉnh Cát Lâm mở cửa thoát hiểm gần chỗ ngồi trong lúc máy bay đang lăn bánh và phải bồi thường 35.000 NDT (khoảng 130 triệu đồng).