Máy bay chở khách rơi tự do 1.200m gần một phút, 2 hành khách bị thương

Hai hành khách được đưa đến bệnh viện với các chấn thương không đe dọa đến tính mạng sau khi một chuyến bay của hãng United Express do SkyWest vận hành gặp nhiễu loạn không khí nghiêm trọng và buộc phải hạ cánh khẩn cấp tại Austin thuộc bang Texas (Mỹ).

Theo nội dung đoạn ghi âm từ đài kiểm soát không lưu do LiveATC.net lưu vào ngày 28/8, một phi công nói: “Chúng tôi đang cần một cái cáng và cũng có người bị chảy máu. Chuyến bay mang số hiệu SkyWest 5971".

Máy bay rơi 1.200m trong một phút do gặp phải tình trạng nhiễu động không khí (Ảnh cắt từ clip).

Được biết, chuyến bay gặp sự cố khởi hành từ Aspen, Colorado với 39 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn, bất ngờ gặp phải tình trạng nhiễu loạn không khí.

Dữ liệu từ trang FlightRadar24 cho thấy, khoảng 90 phút sau khi cất cánh, máy bay đột ngột giảm độ cao khoảng hơn 1.200m chỉ trong vòng một phút. Sau đó, máy bay đổi hướng về sân bay quốc tế Austin-Bergstrom và tiếp tục giảm độ cao hơn 7.600m trong vòng 6 phút tiếp theo.

Máy bay chở khách rơi tự do 1.200m trong gần một phút, 2 người bị thương (Nguồn video: News).

Sau khi chuyến bay SkyWest 5971 hạ cánh, 39 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn được đưa đi kiểm tra y tế, đánh giá vết thương. Hai hành khách bị thương được xe cấp cứu đưa vào bệnh viện kịp thời. Vết thương của hành khách do bị đập đầu và trần máy bay.

Máy bay hạ cánh tại Austin trễ hơn 3 tiếng so với thời gian dự kiến.

Sự cố xảy ra trên chuyến bay của SkyWest (Ảnh: News).

Nhiễu loạn không khí là một trong những hiện tượng thời tiết khó lường nhất đối với phi công. Hiện tượng này thường do các yếu tố như bão hoặc địa hình núi gây ra, làm xáo trộn dòng chảy của không khí tương tự như cách đá ngầm khiến dòng nước sông trở nên dữ dội hơn.

Theo các chuyên gia, hiện tượng có xu hướng gia tăng và có thể trở nên nghiêm trọng hơn khi trái đất tiếp tục nóng lên.

Trong một tuyên bố với hãng FOX 26, đại diện hãng hàng không SkyWest khẳng định, ưu tiên hàng đầu của hãng bay là sự an toàn và sức khỏe của hành khách trên chuyến bay. Hiện hãng tiếp tục làm việc với đối tác United để hỗ trợ hành khách.