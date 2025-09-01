Khách tố cáo hãng bay cố tình giảm nhiệt độ để bán chăn

Những ngày qua, dư luận Trung Quốc xôn xao trước vụ việc một hãng hàng không giá rẻ của nước này bị hành khách tố cáo cố ý để điều hòa với nhiệt độ giảm sâu nhằm bán thêm chăn trên các chuyến bay thương mại.

Cụ thể, ngày 24/8, mạng xã hội Xiaohongshu của Trung Quốc đăng tải bài viết phản ánh của một số hành khách cho rằng, nhiệt độ trên các chuyến bay của hãng Spring Airlines bị điều chỉnh "lạnh như tủ lạnh", gây cảm giác khó chịu.

Hành khách tố hãng hàng không để điều hòa lạnh như tủ lạnh để bán chăn (Nguồn video: The Paper).

Thậm chí một số ý kiến còn cho rằng, hãng bay cố ý giảm nhiệt độ để ép khách phải mua chăn. Đoạn video được vị khách đăng tải cho thấy bên trong cabin có hiện tượng "hơi nước mù mịt" càng khiến nghi vấn gia tăng.

Sự việc nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội nước này, nhận về nhiều bàn tán. Không ít người cho biết, họ gặp phải tình trạng tương tự và đặt câu hỏi liệu có hay không việc Spring Airlines cố ý để nhiệt độ hạ sâu nhằm tăng doanh số bán chăn trên các chuyến bay.

Hãng hàng không lên tiếng

Trên trang chính thức của mình, ngày 25/8, hãng hàng không Spring Airlines đã lên tiếng phản ánh về vụ việc.

Người đại diện của hãng giải thích, hình ảnh sương mù trắng trong video thực chất là hiện tượng ngưng tụ hơi nước hoàn toàn bình thường khi không khí ẩm trong cabin mùa hè gặp luồng không khí lạnh khô từ điều hòa.

Hiện tượng này thường chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn sau khi máy bay cất cánh và nhanh chóng biến mất.

Nhiều khách hàng phàn nàn nhiệt độ trên các chuyến bay của Spring Airlines quá lạnh (Ảnh: News).

Spring Airlines cho biết, hãng tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về nhiệt độ cabin, đảm bảo hành khách cảm thấy thoải mái trong suốt chuyến bay. “Việc điều chỉnh nhiệt độ hoàn toàn dựa trên tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định an toàn, không có chuyện cố tình hạ nhiệt độ để bán sản phẩm phụ như chăn", đại diện của hãng khẳng định.

Tuy nhiên, không ít hành khách vẫn tỏ ra nghi ngờ. Một số ý kiến cho rằng, cảm nhận nhiệt độ là yếu tố chủ quan. Việc hãng bay không cung cấp chăn miễn phí cho hành khách khiến nhiều người phải đặt ra câu hỏi.

Được biết, giá một chiếc chăn trên các chuyến bay thương mại của hãng đang khai thác là 15 tệ (gần 60.000 đồng).

Dù phía hãng bay đã lên tiếng giải thích nhưng điều này không khiến khách hàng hài lòng. Hiện vụ việc khiến hãng chịu nhiều đánh giá tiêu cực. Trước đó là những đánh giá liên quan tới phí hành lý thiếu minh bạch, quy trình hoàn tiền và đổi vé phức tạp.

Spring Airlines là hãng hàng không giá rẻ có trụ sở tại Trung Quốc và hiện là hãng hàng không có lợi nhuận cao nhất nước này.

Khác với các hãng hàng không truyền thống, Spring Airlines áp dụng chính sách tách biệt các dịch vụ phụ trợ như hành lý, suất ăn, chăn ra khỏi giá vé cơ bản, cho phép hành khách tùy chọn và trả phí nếu có nhu cầu.

Mô hình kinh doanh này giúp hãng kiểm soát chi phí hiệu quả, nhờ vào các yếu tố như sử dụng đồng nhất một loại máy bay, tăng cường tần suất bay, duy trì tỷ lệ lấp đầy chỗ cao và cắt giảm các dịch vụ miễn phí.

Với các hãng hàng không giá rẻ, hành khách phải chấp nhận bị cắt giảm một số dịch vụ (Ảnh: News).

Trên thực tế, mô hình hàng không giá rẻ luôn đi kèm những tranh cãi. Spring Airlines cũng không ngoại lệ. Các yếu tố như ghế ngồi không thể ngả, giới hạn hành lý nghiêm ngặt, bán hàng trên máy bay... thường bị hành khách phản ánh trên mạng xã hội. Tuy nhiên, mức giá rẻ là lý do khiến nhiều người chấp nhận “chịu thiệt” ở một số yếu tố.

Không chỉ riêng tại Trung Quốc, các hãng hàng không giá rẻ khác như Ryanair (châu Âu) hay AirAsia (Đông Nam Á) cũng từng đối mặt với tranh cãi vì chính sách tính phí từng dịch vụ. Dù vậy, các mô hình này vẫn phát triển mạnh mẽ nhờ phục vụ nhóm hành khách có nhu cầu di chuyển với ngân sách hạn chế.

Về kết quả kinh doanh, năm 2024, Spring Airlines đạt tổng doanh thu 20 tỷ tệ, tăng trưởng 11,5% so với năm trước.

So sánh với ba hãng hàng không quốc doanh lớn của Trung Quốc như Air China, China Southern và China Eastern, Spring Airlines vẫn đang duy trì lợi nhuận. Trong khi các “ông lớn” này đều ghi nhận thua lỗ trong quý đầu năm nay.