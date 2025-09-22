Ngày 21/9, giới chức thành phố Nhật Khách Tắc ở khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc cho biết đã lập tổ công tác để điều tra vụ thương hiệu đồ ngoài trời Arc’teryx hợp tác cùng nghệ sĩ đương đại Thái Quốc Cường tổ chức bắn pháo hoa dưới chân dãy Himalaya với mục đích quảng bá.

“Chúng tôi đã lập tức cử đoàn công tác tới hiện trường và xử lý theo đúng quy định pháp luật”, thông báo của chính quyền nêu rõ.

Sau phản ứng dữ dội của dư luận, thương hiệu thời trang đăng lời xin lỗi trên mạng xã hội quốc gia tỷ dân.

Trong đó có đề cập tới nội dung đơn vị sẽ mời các tổ chức bảo vệ môi trường chuyên nghiệp đánh giá tác động, đồng thời cam kết đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án bảo tồn thiên nhiên ở Tây Tạng. Ngoài ra, phía đơn vị này khẳng định sẽ hỗ trợ các hoạt động từ thiện, quảng bá văn hóa địa phương.

Màn bắn pháo hoa ở chân dãy Himalaya gây tranh cãi (Ảnh: SCMP).

“Những chỉ trích của công chúng là lời nhắc nhở rằng việc thể hiện nghệ thuật cần được đánh giá chuyên nghiệp hơn. Ngoài ra chúng tôi cũng nhận thức được cần khiêm tốn và tôn trọng thiên nhiên hơn”, đại diện thương hiệu nhấn mạnh.

Được biết, đây vốn là hãng chuyên sản xuất trang phục leo núi và thể thao trên núi cao.

Trước đó vào tối 20/9, nghệ sĩ nổi tiếng Thái Quốc Cường đã thực hiện màn pháo hoa tại huyện Giang Tử - khu vực nằm ở độ cao khoảng 5.500m thuộc dãy Himalaya. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy, nghệ sĩ kích nổ ba đợt pháo hoa dọc sườn núi, tạo thành cảnh “rồng bay” tượng trưng ý nghĩa may mắn và sức sống trong văn hóa phương Đông.

Ban tổ chức cho biết, loại pháo hoa sử dụng vật liệu phân hủy sinh học, thân thiện môi trường.

Màn pháo hoa khổng lồ thắp sáng sườn đồi ở dãy Himalaya gây tranh cãi (Video: Globaltimes).

Trước khi màn bắn pháo hoa hoành tráng diễn ra, toàn bộ gia súc trong khu vực được di dời. Động vật nhỏ được dẫn đi bằng muối khối. Toàn bộ rác thải được dọn sạch và thảm thực vật phục hồi sau buổi trình diễn. Tuy nhiên, màn bắn pháo hoa vẫn làm dấy lên tranh cãi gay gắt.

Nhiều ý kiến cho rằng vật liệu “thân thiện môi trường” thực chất chỉ ít gây ô nhiễm hơn sản phẩm thông thường, không hoàn toàn vô hại. Một số khác cảnh báo, hệ sinh thái trên cao nguyên rất mong manh. Thậm chí, chỉ một vết bánh xe có thể mất hàng thập kỷ, thậm chí hàng thế kỷ để phục hồi, huống hồ khói bụi và tiếng nổ quy mô lớn.

Các nhà phê bình còn lên án, đây là hành vi “ngạo mạn văn hóa”, đi ngược lại tín ngưỡng tôn thờ thần núi và kiêng kỵ tiếng nổ lớn của người bản địa.

Một số chuyên gia cảnh báo, sóng âm từ tiếng nổ có thể tác động tới các khối băng đang mong manh do biến đổi khí hậu, gây nguy cơ mất ổn định. Đồng thời điều này có thể khiến động vật hoang dã trên cao nguyên hoảng loạn, trái với nguyên tắc cơ bản về bảo vệ sinh thái.

Trước làn sóng chỉ trích, nghệ sĩ Thái Quốc Cường và đơn vị tổ chức đã gỡ bỏ toàn bộ video liên quan, nhưng chưa ra tuyên bố chính thức.

Trao đổi với truyền thông, một quan chức Cục Sinh thái và Môi trường huyện Giang Tử ngày 21/9 cho biết, sự kiện này được đăng ký với cơ quan chức năng và các thủ tục đều hợp lệ.

“Do loại pháo hoa sử dụng vật liệu thân thiện môi trường nên không bắt buộc phải đánh giá tác động môi trường.

Chính quyền từ xã, thôn đến huyện đã nhiều lần họp bàn, khảo sát khu vực, chọn vị trí ngoài vùng bảo hộ sinh thái và không có cư dân sinh sống. Hiện chúng tôi chưa ghi nhận tác động tiêu cực. Tuy nhiên, chúng tôi tiếp tục tiến hành giám sát", vị này cho biết.

Theo hồ sơ công khai, ông Thái Quốc Cường sinh năm 1957 tại Tuyền Châu (tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc), là nghệ sĩ đương đại và bậc thầy pháo hoa nổi tiếng toàn cầu.