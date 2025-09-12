Tranh cãi cảnh khách Tây mặc bikini trên đường ở Tuyên Quang

Mới đây trên một diễn đàn du lịch với hơn 1,7 triệu thành viên, bài viết của một tài khoản thu hút lượng tương tác lớn. Bài viết chia sẻ hình ảnh của một nữ du khách nước ngoài mặc bikini ngồi phía sau xe máy, di chuyển trên một tuyến đường xung quanh là quang cảnh núi non trùng điệp.

Nhiều tín đồ mê xê dịch sớm nhận ra đây là tuyến đường thuộc xã Du Già, Hà Giang (cũ) nay thuộc tỉnh Tuyên Quang. Đây cũng là khu vực cách thác Du Già không xa.

Vị khách ngoại quốc mặc bikini, di chuyển trên tuyến đường (Ảnh cắt từ clip).

Hình ảnh nhanh chóng nhận về nhiều luồng tranh luận trái chiều. Trong đó, một số ý kiến cho rằng, cách ăn mặc của du khách không phù hợp khi xuất hiện ở không gian công cộng, đặc biệt tại khu vực vùng cao nơi có đông đồng bào dân tộc sinh sống với những giá trị văn hóa và truyền thống đặc thù.

Tuy nhiên cũng có quan điểm cho rằng, đây có thể là những vị khách vừa kết thúc hành trình trải nghiệm tắm thác Du Già và trên đường trở về nên chưa kịp thay đồ. Trong tình huống này, người dân nên có cái nhìn cảm thông.

Khách nước ngoài trải nghiệm thác Du Già (Ảnh: Nguyễn Thuật).

Trao đổi với phóng viên, đại diện đơn vị vận chuyển - nơi cung cấp dịch vụ thuê xe kèm lái cho du khách xác nhận, đây là hình ảnh ghi lại lúc khách vừa từ thác Du Già trở về. Khách vẫn mặc bikini sau khi tắm thác, chưa kịp thay trang phục. Người đại diện phủ nhận việc khách cố ý mặc bikini để đi lại ngoài đường hay nơi công cộng.

"Thông thường, du khách đến thác đều mặc bikini để tắm. Điều đó là bình thường. Tuy nhiên, lần này khi khách di chuyển từ khu vực thác lên xe, một số hình ảnh chia sẻ lên mạng đã gây hiểu lầm đáng tiếc", người đại diện nói.

Cũng theo người này, đây là lần đầu tiên đơn vị gặp phải sự cố như vậy. Sau khi nhận thấy những ý kiến trái chiều từ dư luận, phía đơn vị vận chuyển đã chủ động gỡ hình ảnh, nội dung liên quan, tránh tạo ra tranh cãi không đáng có.

Khi phóng viên đặt câu hỏi về cách xử lý sau vụ việc, phía đơn vị vận chuyển khách cho biết sẽ nhắc nhở khách, yêu cầu đội ngũ lái xe lưu ý. Trong trường hợp khách vừa tắm xong, lái xe khuyến khích họ quấn khăn hoặc thay đồ kín đáo trước khi rời khỏi khu vực thác, đặc biệt khi di chuyển qua các khu dân cư.

Trao đổi với phóng viên Dân trí vào tối 11/9, ông Nguyễn Đình Phúc, chủ tịch xã Du Già cho biết, phía địa phương sẽ vào cuộc kiểm tra, xác minh làm rõ.

Hiện khu vực thác Du Già vẫn là điểm đến hấp dẫn với khách quốc tế đặc biệt là nhóm khách mê trải nghiệm thiên nhiên hoang sơ.

Tuy nhiên, việc đảm bảo yếu tố văn hóa ứng xử tại điểm đến này cần đặt yêu cầu cao hơn với các đơn vị tổ chức tour, hướng dẫn viên cũng như phía địa phương, sao cho vừa đảm bảo hình ảnh du lịch thân thiện, nhưng vẫn gìn giữ nét văn hóa, thuần phong mỹ tục của người bản địa.

Vài năm trở lại, thác Du Già đã trở thành một trong những điểm đến không thể bỏ lỡ của khách nước ngoài trong hành trình chinh phục Ha Giang Loop (tạm dịch: Vòng lặp Hà Giang).

Trong khi người dân địa phương coi thác nước như "nàng tiên đang say ngủ giữa núi rừng", thì khách quốc tế đến đây ngắm cảnh và trải nghiệm tắm dưới dòng nước mát lạnh luôn ở tình trạng đông đúc.

Cách trung tâm thành phố chừng 70km, du khách có thể lựa chọn 2 phương tiện ô tô hoặc xe máy, đi theo hướng Bắc Mê - Cao Bằng dọc tỉnh lộ 33 hoặc theo quốc lộ 4C tới Mậu Duệ và rẽ vào DT181 để tới Du Già.