Vụ khách Tây mặc bikini trên đường ở Tuyên Quang: Đơn vị vận chuyển xin lỗi

Trong những ngày qua, liên quan tới vụ việc khách nước ngoài mặc bikini ngồi phía sau xe máy, di chuyển trên một tuyến đường xung quanh là quang cảnh núi non trùng điệp, gây nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận.

Theo tìm hiểu, tuyến đường nơi du khách đi qua nằm ở xã Du Già, Hà Giang (cũ) nay thuộc tỉnh Tuyên Quang. Đây cũng là khu vực cách thác Du Già khoảng 2km.

Khoảnh khắc khách mặc bikini di chuyển trên đường (Ảnh cắt từ clip).

Trước nhiều ý kiến cho rằng, hình ảnh này không phù hợp khi xuất hiện ở không gian công cộng, đặc biệt tại khu vực vùng cao nơi có đông đồng bào dân tộc sinh sống với những giá trị văn hóa và truyền thống đặc thù, tối 12/9, đại diện đơn vị vận chuyển - nơi cung cấp dịch vụ thuê xe kèm lái cho du khách, cho biết muốn gửi lời xin lỗi chân thành liên quan tới vụ lùm xùm vừa qua.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, phía đơn vị vận chuyển nhận định, sự cố xuất phát từ sự thiếu hiểu biết và nhận thức chưa đúng mực.

Một lái xe của hãng đã đăng tải đoạn video ghi cảnh nhóm du khách nước ngoài mặc bikini di chuyển từ thác tắm Du Già về homestay. Người đại diện phủ nhận việc khách cố ý mặc bikini để đi lại ngoài đường hay nơi công cộng.

Sau đó nam tài xế chia sẻ video lên trang cá nhân. Video nhanh chóng lên xu hướng, thu hút 1,1 triệu lượt xem.

Với những ý kiến cho rằng hành động này không phù hợp với văn hoá địa phương, đơn vị vận chuyển nhận thấy cần nhìn nhận, tránh để xảy ra sự cố tương tự.

Đây là lần đầu tiên đơn vị gặp phải sự cố như vậy. Sau khi nhận thấy những ý kiến trái chiều từ dư luận, phía đơn vị chủ động gỡ hình ảnh, nội dung liên quan, tránh tạo ra tranh cãi không đáng có.

Ngoài ra, đơn vị sẽ quán triệt tuyệt đối tài xế không được phép chụp ảnh hay quay phim tại khu vực bơi lội hay nơi liên quan rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Khách mặc bikini tạo dáng khi đi thuyền trên sông Nho Quế (Ảnh chụp từ màn hình).

Trước đó, vụ việc một nữ du khách mặc bikini, thoải mái tạo dáng nhảy múa khi đi thuyền trên sông Nho Quế vào tháng 9/2023, cũng từng gây nhiều ý kiến trái chiều.

Hình ảnh trong clip cho thấy, cô gái thoải mái nhảy múa trong trang phục "kiệm vải", còn nhóm thanh niên và du khách ở các thuyền bên cạnh khi nhìn thấy đã hò reo, vỗ tay thích thú.

Khi video chia sẻ trong các hội nhóm du lịch, nhiều người cho rằng, việc ăn mặc như vậy bị coi là phản cảm bởi khu vực này không phải là du lịch biển.

Được biết từ năm 2018, Hà Giang (nay là Tuyên Quang) đã ban hành bộ quy tắc ứng xử văn minh.

Trong văn bản này có đề cập tới nội dung yêu cầu du khách "Sử dụng trang phục phù hợp, lịch sự khi đi du lịch, đặc biệt tại những di tích tín ngưỡng, cơ sở thờ tự, nghĩa trang liệt sỹ, lễ hội truyền thống".

Tháng 7, sau khi sáp nhập, tỉnh Tuyên Quang đã kế thừa và tiếp tục triển khai bộ quy tắc này.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang sẽ có yêu cầu với các công ty lữ hành đưa khách tới Tuyên Quang cần hướng dẫn khách thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử của địa phương, nâng cao nhận thức cộng đồng và du khách về ứng xử văn minh, tôn trọng bản sắc văn hóa dân tộc nhằm góp phần tạo hình ảnh điểm đến thân thiện, văn minh, phát triển bền vững.

Vài năm trở lại, thác Du Già đã trở thành một trong những điểm đến không thể bỏ lỡ của khách nước ngoài trong hành trình chinh phục Ha Giang Loop (tạm dịch: Vòng lặp Hà Giang).

Cách trung tâm thành phố chừng 70km, du khách có thể lựa chọn 2 phương tiện ô tô hoặc xe máy, đi theo hướng Bắc Mê - Cao Bằng dọc tỉnh lộ 33 hoặc theo quốc lộ 4C tới Mậu Duệ và rẽ vào DT181 để tới Du Già.