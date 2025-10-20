Tát vào mặt khỉ khi đi chơi, nam du khách bị đáp trả ngã nhào

Mới đây, một nam du khách tự ý tát vào mặt con khỉ hoang trong khi tham quan Khu du lịch núi Thiên Lăng (TP Quý Dương, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc).

Hình ảnh được chia sẻ cho thấy, phát hiện bị tấn công, con khi lập tức nhảy ra khỏi chỗ ngồi, tung cú đá mạnh. Sự việc bất ngờ khiến người đàn ông bị ngã do không né kịp.

Hành động của nam du khách khiến nhiều người phẫn nộ. Một số ý kiến cho rằng, sự đáp trả của chú khỉ là hợp lý trước thái độ coi thường động vật của người đàn ông.

Nam du khách bị tấn công sau khi tát vào mặt khỉ (Ảnh: Cắt từ clip).

Trả lời báo chí về sự việc này, Ban quản lý của khu du lịch cảnh báo, du khách không nên trêu chọc khỉ hoang dã.

Trong lúc tham quan, mọi người nên giữ khoảng cách ít nhất 3m, tuyệt đối không cố lấy đồ vật mà khỉ đang cầm. Các vết cắn, vết xước của khỉ gây ra có thể tiềm ẩn nguy cơ rủi ro với sức khoẻ.

Theo các số liệu thống kê, trong 5 năm qua, có hơn 13.000 vụ khỉ tấn công, gây thương tích cho khách khi tham quan núi Thiên Lăng.

Để đảm bảo an toàn, Ban quản lý đã lắp đặt các tấm biển để cảnh báo du khách. Nếu nhìn thấy khỉ lại gần khách du lịch, nhân viên sẽ nhắc nhở. Sau sự việc trên, nhân viên sẽ tăng cường đi kiểm tra và lắp đặt thêm biển cảnh báo.

Trước đó, hồi tháng 8, một nữ du khách cũng bị tấn công trong khi cho khỉ ăn chuối tại núi Thiên Lăng.

Nữ du khách bị tấn công khi cho khỉ ăn (Ảnh: News).

Theo đoạn video được chia sẻ, người phụ nữ bóc chuối, đột nhiên con khỉ nhảy lên và đá vào mặt của nạn nhân khiến cô mất thăng bằng, ngã nhào xuống đất.