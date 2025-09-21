Thực hư cảnh nhân viên ném hành lý của khách từ máy bay xuống đường băng?

Một nhân viên sân bay hiện trở thành tâm điểm của truyền thông Tây Ban Nha khi làm dấy lên cuộc tranh luận gay gắt về việc liệu người này có đang phá hỏng hành lý hay không.

Cảnh nhân viên ném hành lý của khách từ máy bay xuống đường băng gây sốc (Nguồn video: Jam Press).

Được biết vào ngày 17/9, cảnh tượng nam nhân viên đứng ở cửa sau máy bay thân rộng thuộc hãng Qatar Airways, nhận đồ từ đồng nghiệp ở bên trong đưa ra. Sau đó, người đàn ông ném mạnh các đồ vật từ phía trên xuống đường băng, được nhân chứng ghi lại.

Video được quay phóng to từ khu vực cửa sổ nhà ga tại sân bay Madrid–Barajas (Tây Ban Nha). Cảnh tượng này nhanh chóng khiến mạng xã hội bùng nổ. Trong đó, nhiều ý kiến chỉ trích và cho rằng hành lý của khách đang bị đối xử cẩu thả, thiếu tôn trọng.

Khoảnh khắc món đồ từ trên máy bay bị nhân viên ném mạnh xuống đường băng, gây ra cuộc tranh luận gay gắt (Ảnh cắt từ clip).

“Đoạn video này nên được gửi tới công ty của anh ta để họ biết nhân viên đang làm việc thô bạo ra sao", một tài khoản mạng xã hội có ý châm biếm.

Trong khi đó, cũng có người khác đặt câu hỏi, liệu đây có phải là thứ mà hành khách phải trả tiền ký gửi để nhận lại hay không.

Tài khoản có tên Mike cho rằng, có thể việc này chỉ xảy ra tại Tây Ban Nha. Anh cho biết từng đi du lịch ở rất nhiều nơi, nhưng chưa bao giờ thấy hành lý của mình bị đối xử tệ như tại đây.

"Gần như lần nào tới Tây Ban Nha du lịch, hành lý ký gửi của chúng tôi cũng bị hỏng", vị khách lên tiếng.

Tuy nhiên, một số nhận định khác lại cho rằng, những món đồ kia có thể không phải hành lý của hành khách. Chúng có thể chỉ là chăn và vật dụng mềm được lấy ra sau các chuyến bay, được mang xuống mặt đất để giặt sạch.

Tới thời điểm hiện tại, phía sân bay Madrid–Barajas và hãng Qatar Airways chưa đưa ra bất cứ bình luận nào xung quanh vụ việc này.

Trước đó, một vụ việc xảy ra vào tháng 7/2024, được hành khách ghi lại cho thấy nhân viên của hãng hàng không Cathay Pacific của Hong Kong (Trung Quốc) thẳng tay ném hành lý của khách xuống phía dưới.

Sau vụ việc, đại diện hãng hàng không đã gửi lời xin lỗi hành khách (Ảnh: News).

Trong video, người xem có thể thấy một nữ nhân viên mặc áo đồng phục phản quang của hãng Cathay Pacific. Người này liên tục ném vali từ hầm lấy hàng trên máy bay rồi ném xuống chân cầu thang bên dưới.

"Tôi đã hiểu lý do tại sao vali liên tục bị móp méo thậm chí vỡ nát", một tài khoản mạng xã hội lên tiếng.

Khi đoạn video gây bão trên nhiều nền tảng mạng xã hội, gây phẫn nộ trong dư luận Trung Quốc, hãng hàng không Cathay Pacific đã lập tức mở cuộc điều tra làm rõ.

Cùng với đó, đại diện hãng bay đã chính thức gửi lời xin lỗi tới khách hàng vì đã mang tới những ấn tượng không tốt.

Sau đó, hãng hàng không xác nhận, người xuất hiện trong video là nhân viên của nhà cung cấp dịch vụ mặt đất. Không lâu sau, nữ nhân viên bị đình chỉ công việc.

Với sự cố đáng tiếc, đại diện Cathay Pacific lưu ý, họ đã yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ mặt đất cần cải thiện việc đào tạo và giám sát nhân viên, ngăn chặn những sự cố tương tự không tái diễn. Đồng thời hãng bay nhấn mạnh các tiêu chuẩn cao, yêu cầu nhân viên tham gia phải tuân thủ.

Thời gian gần đây, ngành hàng không châu Âu cũng liên tiếp xảy ra những sự việc gây chú ý.

Một phi công đã buộc phải cho máy bay chở đầy khách bay vòng trên không trung vì nhân viên kiểm soát không lưu duy nhất đã ngủ quên.

Sự việc xảy ra trên chuyến bay của hãng Air Corsica từ Paris Orly tới Ajaccio. Khi máy bay tới gần đảo Corse (Pháp), nhân viên kiểm soát dưới mặt đất không trả lời liên lạc.

Được biết, lực lượng cứu hỏa tìm cách liên hệ với tháp điều khiển. Khi không liên hệ được, cảnh sát và nhân viên sân bay đã buộc phải leo lên tháp để đánh thức nhân viên này, giúp chuyến bay hạ cánh an toàn.

Sau đó, ngày 17/9, Cơ quan Hàng không Dân dụng Pháp xác nhận rằng, máy bay đã phải bay vòng trên bầu trời 18 phút trước khi được phép hạ cánh.