Có gì bên trong suối nước nóng khỏa thân ở Nhật Bản

Nét văn hóa nghìn năm của Nhật Bản

Tắm suối nước nóng (onsen) là một trong những trải nghiệm đặc trưng và lâu đời nhất của Nhật Bản. Hoạt động này bắt nguồn từ các mạch nước khoáng nóng tự nhiên, từng được xem là nơi linh thiêng để giới quý tộc thực hiện nghi lễ thanh tẩy.

Đến thời Edo (1603-1868), onsen phát triển thành điểm tụ tập cộng đồng, có vai trò tương tự các nhà tắm công cộng ở La Mã cổ đại. Theo thống kê của Bộ Môi trường Nhật Bản, hiện có hơn 3.000 khu tắm suối nước nóng hoạt động trên khắp đất nước.

Tắm suối nước nóng là một phần trong văn hóa Nhật Bản (Ảnh: CNN).

Onsen không chỉ là một hình thức tắm rửa mà còn là không gian văn hóa - xã hội gắn liền với đời sống người Nhật. Nhiệt độ nước được kiểm soát nghiêm ngặt, thường ở mức 34-42°C, giúp thư giãn cơ thể, cải thiện tuần hoàn máu và chăm sóc da.

Các cơ sở onsen thường có hai khu vực chính: Uchiyu: Bồn tắm trong nhà, kín gió, thích hợp sử dụng quanh năm; Roten-buro: Bồn tắm ngoài trời, thường nằm giữa khung cảnh thiên nhiên.

Theo truyền thống, khu vực tắm được chia riêng giữa nam và nữ. Mọi người sẽ tắm hoàn toàn khỏa thân. Điều này không bị xem là nhạy cảm hay kỳ lạ tại Nhật Bản mà phản ánh sự tự nhiên và thoải mái trong sinh hoạt cộng đồng.

Nhiều địa điểm suối nước nóng cung cấp bồn tắm trong nhà và ngoài trời (Ảnh: CNN).

Nhiều du khách nước ngoài thường nhầm lẫn giữa onsen và sentō. Sự khác biệt nằm ở nguồn nước: Onsen sử dụng nước nóng tự nhiên giàu khoáng chất. Trong khi đó, sentō là nhà tắm công cộng dùng nước nóng nhân tạo, thường đặt ở khu đô thị.

Dù khác nhau về nguồn nước, cả hai đều có quy định nghiêm ngặt về vệ sinh và trật tự, yêu cầu khách phải tắm rửa sạch sẽ trước khi ngâm mình trong bồn.

Quy tắc và trải nghiệm bên trong một onsen Nhật Bản

Hầu hết onsen đều cung cấp khăn, dầu gội và sữa tắm, vì vậy du khách không cần chuẩn bị nhiều. Khi vào khu vực tắm, khách sẽ cởi giày và cất gọn vào tủ, sau đó thanh toán phí vào cửa, thường dao động 300-700 yên/lượt (khoảng 52.000-122.000 đồng).

Tiếp theo, du khách thay toàn bộ quần áo trong phòng thay đồ, chỉ mang theo một chiếc khăn nhỏ vào khu vực tắm. Trước khi ngâm mình trong làn nước nóng, việc tắm rửa sạch sẽ tại khu vực vòi sen là bắt buộc.

Một số quy tắc cơ bản du khách cần lưu ý: Không để khăn tiếp xúc với nước, có thể đặt khăn lên đầu hoặc để trên thành bồn. Giữ không gian yên tĩnh, tránh bơi lội hay làm nước bắn tung tóe. Sau khi kết thúc, người tắm lau khô người trước khi quay lại phòng thay đồ.

Một điều thường khiến du khách nước ngoài e ngại là quy định cấm hình xăm tại một số onsen truyền thống, do liên quan đến lịch sử của các tổ chức tội phạm.

Tuy nhiên, chính sách này đã dần thay đổi. Từ năm 2024, nhiều khu nghỉ dưỡng mở cửa cho khách có hình xăm, thể hiện sự cởi mở với du khách quốc tế.

Các chuyên gia du lịch nhận định, ngâm mình trong suối nước nóng không chỉ mang lại cảm giác thư giãn mà còn giúp du khách hiểu sâu hơn về văn hóa Nhật Bản. Trong không gian tĩnh lặng, mọi người đều tập trung vào trải nghiệm của riêng mình, không phán xét hay để ý đến người khác.

Du khách phải tắm rửa sạch sẽ tại vòi sen trước khi vào bồn tắm suối nước nóng (Ảnh: CNN).

Chia sẻ về tắm khỏa thân, chuyên gia văn hóa nhà tắm công cộng Stephanie Crohin cho rằng: "Không ai trong nhà tắm để ý hay đánh giá người khác. Mỗi người đều tập trung vào khoảnh khắc thư giãn của mình".

Bà khuyến khích du khách hãy coi đây là một trải nghiệm văn hóa độc đáo, không chỉ là một lần tắm.

Ngâm mình trong làn nước nóng dưới bầu trời mùa đông tuyết rơi là hình ảnh biểu tượng của du lịch Nhật Bản - một trải nghiệm được nhiều du khách quốc tế đánh giá là đáng nhớ nhất trong hành trình khám phá đất nước mặt trời mọc.

Nếu là lần đầu trải nghiệm onsen, hãy chọn những khu nghỉ dưỡng hoặc thị trấn suối nước nóng có khu vực hướng dẫn bằng tiếng Anh để dễ dàng thích nghi với văn hóa tắm tiên của Nhật Bản.