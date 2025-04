Lý do khiến nhiều người lo sợ khi vào khu du lịch nổi tiếng tại Đà Lạt

Nhiều tháng qua, hệ thống điện chiếu sáng ở tuyến đường Hoa Hồng trong Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm, phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng ngưng hoạt động, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, du khách.

Anh Hoàng Đức, người làm việc cho một công ty du lịch ở Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm, cho biết, đường Hoa Hồng dài gần 10km, chạy uốn lượn qua những cánh rừng thông bên hồ. Trước đây, bên đường có hệ thống đèn chiếu sáng, đảm bảo an toàn cho người dân, du khách đi lại.

Đường Hoa Hồng uốn lượn, chạy qua những cánh rừng thông bên hồ Tuyền Lâm (Ảnh: Minh Hậu).

"Có đèn đường, chúng tôi yên tâm khi chạy xe qua những cánh rừng hoang vắng. Bây giờ đèn tắt ngóm, nhiều người không dám đi tuyến đường này vào ban đêm. Đặc biệt, một số nhân viên nữ hết ca làm việc ban đêm nhưng không dám về nhà, xin nghỉ lại công ty vì sợ", anh Hoàng Đức phản ánh.

Một người dân sinh sống gần dự án Khu nghỉ dưỡng Đào Nguyên, thuộc Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm, cho hay, đèn ở đường Hoa Hồng ngưng hoạt động không những khiến người dân, du khách bất an khi đi lại mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông do nhiều đoạn quanh co, nguy hiểm.

Ông Nguyễn Quốc Tuyến, Giám đốc Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm, xác nhận, hệ thống đèn chiếu sáng ở đường Hoa Hồng được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2018.

Một cột đèn chiếu sáng ở đường Hoa Hồng bị hư hỏng (Ảnh: Minh Hậu).

Hơn một năm qua, các trụ đèn ngưng hoạt động do hệ thống dây điện ngầm bị xuống cấp, nhiều hạng mục của đường điện bị phá hoại hoặc bị kẻ gian đánh cắp.

Cũng theo ông Tuyến, hiện nay, một số vị trí của đường dây ngầm cấp điện cho hệ thống chiếu sáng bị đứt do các đơn vị thi công mở rộng đường, hệ thống cấp nước sinh hoạt cho các khu du lịch, tác động.

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm thông tin, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng khảo sát, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư hệ thống điện chiếu sáng nói trên.

Hồ Tuyền Lâm được hình thành từ năm 1985 với mục đích tích nước sử dụng tưới tiêu trong sản xuất nông nghiệp cho vùng hạ lưu.

Một góc Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm (Ảnh: Minh Hậu).

Năm 2017, Hồ Tuyền Lâm được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm tại Quyết định 205/QĐ-TTg.

Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm có tổng diện tích 2.830ha (bao gồm rừng, đất lâm nghiệp và mặt nước). Khu du lịch này có khí hậu trong lành, không gian yên tĩnh, cảnh quan rừng, núi, hồ, suối đa dạng, quyến rũ, nổi tiếng bậc nhất tại thành phố Đà Lạt.

Hiện nay, Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm thu hút 36 dự án đầu tư về du lịch, nghỉ dưỡng, trong đó nhiều dự án hoàn thành, đi vào hoạt động.