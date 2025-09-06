Loại bánh có tên rùng rợn, hút khách nhờ sử dụng nguyên liệu để qua đêm

Theo Taste Atlas, món ăn này xuất hiện từ thập niên 1940, được chế biến từ lát bánh mì trắng dày, đem chiên hoặc nướng giòn, khoét rỗng bên trong rồi nhồi nhân sốt cùng thịt gà, mề gà, cà rốt, đậu Hà Lan và ngô.

Phần bánh cắt ra được đặt lại như chiếc “nắp”, tạo hình dáng chiếc quan tài thu nhỏ, từ đó ra đời tên gọi độc đáo này. Về sau, nhân bánh được biến tấu đa dạng hơn, từ cà ri, hải sản đến cả trái cây.

Chiếc bánh mì "quan tài" được khoét rỗng ruột, bên ngoài giòn, bên trong chứa sốt kem béo (Ảnh: Taste Atlas).

Nguồn gốc cụ thể được Taipei Times ghi nhận tại khu chợ Kangle (Đài Nam). Chủ quán ăn Shenchang Old Chikan là ông Hsu Liu-yi đã kết hợp bánh mì phương Tây với gan gà, tạo nên món “bánh mì gan gà” và nhanh chóng được ưa chuộng.

Một vị giáo sư khi ăn thử liên tưởng món bánh giống quan tài và gọi đùa như vậy, khiến tên gọi đặc biệt này lan truyền rộng rãi.

Chiếc bánh mì "quan tài" với nhân hải sản hấp dẫn (Ảnh: SAKImoto Bakery).

Theo Quỹ Văn hóa Ẩm thực Trung Hoa, cái tên bánh mì “quan tài” (Coffin Bread) chỉ được chính thức treo biển từ năm 1959, khi món ăn đã trở thành đặc sản nổi tiếng ở Đài Nam.

Cũng từ đó, nhiều phiên bản mới ra đời như nhân gà, mực, hải sản, hay biến thể cà ri. Tại các địa phương khác, bánh còn được làm dạng nhỏ, tiện cầm tay để phù hợp với nhịp sống nhanh.

Món ăn này không chỉ gây chú ý nhờ tên gọi độc đáo mà còn bởi cách chọn nguyên liệu đặc biệt. Thay vì dùng ổ bánh mì mới nướng, các đầu bếp ưu tiên loại bánh để qua ngày. Nhờ vậy, khi chiên lên, vỏ bánh khô và giòn rụm.

Nếu sử dụng bánh mì mới, phần ruột thường còn ẩm, khiến lớp vỏ khó đạt được độ giòn mong muốn và hương vị cũng kém đi.

Chiếc bánh mì "quan tài" với kích thước nhỏ gọn, dễ cầm hơn (Ảnh: taiwan-rotary.org).

Điều thú vị là không chỉ món ăn được sáng tạo, mà cả tên gọi cũng được “làm mới”. Để tránh cảm giác xui xẻo, nhiều hàng quán đổi tên khác đồng âm với “quan tài” nhưng mang nghĩa tốt lành là quan lộc, tiền tài.

Bởi vậy, ngoài tên Coffin Bread, món ăn còn được biết đến với tên Treasure Chest - “chiếc hòm châu báu”, với hàm ý thăng quan phát tài.

Ngày nay, bánh mì “quan tài” đã trở thành một trong những biểu tượng ẩm thực của Đài Nam, vừa độc đáo, vừa gói ghém câu chuyện văn hóa lịch sử thú vị, khiến du khách khó lòng bỏ qua khi đến Đài Loan.

Một khi đã nếm thử, hầu hết du khách bị thuyết phục bởi lớp vỏ bánh giòn rụm, nhân kem béo ngậy và hương vị khó quên.