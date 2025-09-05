Đoàn quân nhân Nga ăn chả mực trên du thuyền, tắm biển ở Hạ Long

Thông báo sát giờ, chuẩn bị trong áp lực nhưng đầy vinh dự tự hào

Ngày 3/9, chị T., đại diện một du thuyền chuyên phục vụ các tour đi trong ngày trên vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), nhận được cuộc gọi đặc biệt.

Trong cuộc trao đổi ngắn gọn, chị T. nhận thông tin về việc du thuyền của mình sẽ đón một đoàn khách cao cấp nước ngoài vào ngày 4/9. Tuy nhiên, danh tính cụ thể của đoàn khách, chị T. hoàn toàn chưa biết rõ là đơn vị nào.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị T. cho biết, đặc điểm của những chuyến đi thuộc diện tiếp đón cấp cao thường có tính chất bất ngờ, không được báo cụ thể về danh tính đoàn khách nhằm đảm bảo an ninh.

Từng nhiều lần phục vụ những đoàn như thế, chị T. cùng đội ngũ nhân viên du thuyền đều hiểu và quen thuộc với quy trình này.

Đoàn quân nhân Nga thưởng thức bữa ăn trên du thuyền Hạ Long (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thời gian chuẩn bị tuy gấp rút nhưng vẫn yêu cầu đảm bảo đúng quy trình kiểm tra nghiêm ngặt về an ninh, rà soát chất lượng thực phẩm, vệ sinh an toàn.

Sáng sớm 4/9, chị T. nhận thông tin mới. Vào 10h cùng ngày, du thuyền sẽ vinh dự được tiếp đón đoàn quân nhân Nga. Chuyến tham quan vịnh Hạ Long dự kiến kéo dài 4 tiếng từ 10h tới 14h với lịch trình thời gian rất sát.

Đoàn quân nhân Nga thưởng thức nhiều đặc sản Hạ Long

Bắt đầu từ cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, du thuyền với sức chứa 99 người xuất phát, đi theo tuyến số 2. Đoàn quân dân Nga cùng đội ngũ hậu cần đi cùng và một phiên dịch viên gồm 45 người.

Trong khi đó, đội ngũ nhân viên tiếp đón trên tàu là 16 người, bao gồm cả đầu bếp, người phục vụ, kỹ thuật viên và bộ phận y tế.

Tất cả nhân viên đều được trải qua các khóa học đào tạo và kiểm tra kỹ năng nghiệp vụ mới được chính thức tiếp đón. Đội ngũ trên tàu đều biết sử dụng tiếng Anh và thêm một ngôn ngữ khác như tiếng Trung.

Du thuyền đưa đoàn khách tham quan vịnh Hạ Long theo tuyến 2, trong đó có hang Sửng Sốt, hang Luồn, đảo Ti Tốp. Tuy nhiên vì lý do an ninh an toàn, du thuyền chỉ dừng ở đảo Ti Tốp để cả đoàn xuống tham quan, tắm biển. Còn những điểm đến khác, tàu chỉ đi qua, để khách tham quan từ trên tàu.

Dù thời gian trải nghiệm không dài, nhưng đoàn quân nhân Nga vẫn có dịp thưởng thức trọn vẹn đặc sản ẩm thực của Quảng Ninh. Các món ăn như chả mực, cá song hấp, hàu nướng, thưng, kèm theo đồ uống không cồn. Mọi nguyên liệu thực phẩm được kiểm soát đầu vào chặt chẽ với các mẫu lưu giữ theo quy định.

Đoàn quân nhân Nga trên du thuyền Hạ Long (Ảnh: Max Galkin).

"Đoàn quân nhân Nga ăn uống rất vui vẻ. Ban đầu chúng tôi cũng lo ngại về vấn đề khác biệt khẩu vị. Nhưng có vẻ các món ăn hải sản của Quảng Ninh lại hợp khẩu vị với họ. Khách ăn gần như không để thừa lại món nào", đại diện du thuyền cho biết.

Về đồ uống, theo quy định, du thuyền không phục vụ rượu bia trong suốt chuyến đi. Khách chủ yếu sử dụng nước lọc, nước ngọt và trà.

Các quy định an ninh được duy trì nghiêm ngặt. Chị T. nhận thấy, không khí giao lưu với đoàn quân nhân Nga diễn ra trong bầu không khí ấm áp, cởi mở và thân thiện.

“Lúc đầu, không khí rất nghiêm túc. Nhưng sau đó, chúng tôi thấy đoàn quân nhân có tính cách vui vẻ, thân thiện. Trên đảo Titop, cả đoàn xuống chơi bóng chuyền, tắm biển. Họ thoải mái cho phép mọi người chụp ảnh kỷ niệm. Là một trong những nhân viên được trực tiếp phục vụ đoàn, tôi thấy rất tự hào", một thành viên trên tàu chia sẻ.

Đoàn quân nhân Nga chụp hình kỷ niệm tại đảo Ti Tốp (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Việc đón tiếp các đoàn khách quân sự, ngoại giao không phải là điều xa lạ với du thuyền Ngọc Trai Đen cùng đội ngũ nhân viên. Mỗi lần như vậy, áp lực lớn đi kèm với niềm tự hào sâu sắc.

“Chúng tôi đều tâm niệm, chuyến đi này là một nhiệm vụ quốc gia nên mọi nhân viên đều nỗ lực làm việc với 200% sức lực. Mỗi người đều hiểu rằng, chỉ cần một sơ suất nhỏ là ảnh hưởng đến cả hình ảnh quốc gia", đại diện tàu khẳng định.

Theo quan sát của các nhân viên trên tàu, chuyến đi ngắn nhưng ý nghĩa. Các quân dân Nga trở về trong tâm trạng vui vẻ, thoải mái, có ấn tượng tốt đẹp về vịnh Hạ Long. Có thể thấy, đây không chỉ là một hành trình trên biển, còn là chuyến đi lan tỏa tình hữu nghị, sự chuyên nghiệp, lòng hiếu khách cùng niềm tự hào Việt Nam.

Trước đó, khối quân nhân lực lượng vũ trang Liên Bang Nga đã đến Hà Nội để tham gia lễ diễu binh, diễu hành diễn ra vào dịp Quốc khánh 2/9. Được biết, đây là 30 quân nhân thuộc Trung đoàn Độc lập số 154 Preobrazhensky, đơn vị nghi lễ danh giá, có lịch sử hàng trăm năm gắn liền với nhiều sự kiện trọng đại của quân đội và nhà nước Nga. Trong đó, chỉ huy đội tiêu binh là Trung úy Anton Mikhailov.